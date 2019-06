Axel Springer : Liberum fait un point sur l'offre de KKR

12/06/2019 | 11:24

KKR a officiellement confirmé son offre à 63 E par action sur les actions d'Axel Springer. Liberum estime que cette offre a de grande chance d'être acceptée.



Les deux groupes avaient annoncé avoir débuté les négociations il y a quelques semaines. ' Il s'agit donc de la confirmation d'une offre d'achat qui devrait être acceptée étant donné que les principaux actionnaires (Freide Springer et le PDG) ont accepté l'offre ' indique Liberum.



Cela représente une prime de 45% sur le cours des actions avant la confirmation des négociations KKR-Axel Springer le mois dernier.



Liberum souligne également qu'Axel Springer a annoncé un important avertissement sur les bénéfices de 2020 avec aussi un avertissement sur l'année 2019. ' La société déclare que ' pour 2020, la poursuite de la stratégie de croissance conduira à un EBITDA ajusté nettement inférieur à celui de 2019 '. Au cours des années suivantes, le groupe s'attend à une amélioration significative de l'EBITDA ajusté par rapport à l'année 2020 '.



L'EBITDA ajusté devrait baisser d'environ 0,5% à 25% en 2019 et rester au niveau de l'année précédente sur une base organique. Les revenus du segment des annonces classées devraient se situer au niveau de l'année précédente ou afficher une augmentation inférieure à 10%.



