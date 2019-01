09/01/2019 | 11:55

L'analyste UBS annonce ce jour revoir à la hausse sa recommandation sur Axel Springer, passant de 'neutre' à 'achat' sur le titre du groupe de presse allemand créé en 1946.



Estimant que le sell-off subi par le titre est exagéré - -22% depuis janvier 2018 - et que les marchés semblent ignorer des opportunités réelles de création de valeur, UBS accompagne sa recommandation d'un objectif de cours réaffirmé à 58 euros.



'La direction a indiqué que sa priorité restait la croissance à long terme, par rapport aux marges à court terme ; nous réduisions notre estimation de BPA pour 2019/2020 de 4-5% afin de prendre en compte des investissements futurs. Nous restons sur un modèle prudent, et prévoyons une croissance organique du chiffre d'affaires des petites annonces inférieure à l'objectif de 10%. Cependant, il existe des sources d'amélioration si StepStone parvient à monétiser la nouvelle activité Data & Insights afin de mieux répondre aux besoins des RH, et si SeLoger parvient à augmenter l'utilisation de nouveaux produits et à capter le marché du crédit hypothécaire, une opportunité d'environ 50 millions d'euros d'ici 2026', analyse UBS.





