Axel Springer : +1,3%, un analyste n'est plus à la vente

13/11/2018 | 16:54

Le titre Axel Springer avance ce mardi de +1,3% à quelques dizaines de minutes de la clôture, profitant notamment d'une recommandation plus optimiste d'un analyste.



UBS annonce en effet, sur fond de momentum positif et même s'il reste prudent à moyen et long terme, revoir à la hausse sa recommandation sur le titre, passant ainsi de 'vente' à 'neutre'.



'La dynamique à court terme est devenue positive pour 3 raisons. D'abord, Axel Springer s'attend à ce que la croissance organique du pôle 'Petites annonces' s'infléchisse au T4 2018 pour atteindre un taux au début d'une plage à deux chiffres (+9,8% au T318), tirée par Jobs et SeLoger. Ensuite, le pôle 'Emploi' verra une expansion significative de sa marge au T4 2018 après un recul de 30%, bénéficiant d'une réduction des dépenses marketing. Enfin, la croissance des revenus de l'activité Business Insider serait en avance sur les attentes du management', explique UBS dans sa note.



S'il n'est 'pas certain que cet élan se poursuive en 2019', l'analyste réaffirme son objectif de cours de 58 euros sur le titre du premier opérateur paneuropéen de petites annonces.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.