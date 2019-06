Axel Springer : La valeur du jour en Europe - KKR lance une offre sur AXEL SPRINGER, qui bondit

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Axel Springer bondit de 12,37% à 62,70 euros, le fonds américain KKR ayant annoncé son intention de procéder à une offre publique d'achat sur les actions du groupe de médias allemand. Le prix de l'offre sera de 63 euros par action en numéraire, soit une prime de 31,5% sur la base du cours moyen de ces trois derniers mois. Elle vise à permettre un investissement stratégique dans Axel Springer pour soutenir la stratégie de l'entreprise en partenariat avec Friede Springer et Mathias Döpfner, qui détiennent ensemble environ 45,4 % du capital social.Tous deux se sont engagés à former un consortium avec KKR, sous réserve de la clôture réussie de l'offre publique d'achat afin de développer conjointement Axel Springer.Friede Springer et Mathias Döpfner ne vendront pas les actions qu'ils détiennent directement ou indirectement dans le cadre de l'offre publique.Par ailleurs, l'offre publique d'achat sera soumise à diverses conditions habituelles, notamment l'obtention d'approbations réglementaires telles que le contrôle des fusions, le contrôle des investissements étrangers et la concentration des médias, et l'acceptation d'une offre minimale de 20 % du capital social d'Axel Springer.Ce seuil a été convenu entre KKR, Friede Springer et Mathias Döpfner en tant que niveau minimum approprié de participation, compte tenu des droits de gouvernance qui s'appliqueront à KKR dans le cadre du consortium avec Friede Springer et Mathias Döpfner dès la clôture réussie de l'offre publique."Il est probable que cette opération vise à entreprendre de nouvelles opérations dans le numérique, notamment en dehors d'Europe, afin de faire du groupe un leader mondial sur certains segments de marché ", a commenté Oddo BHF.Le bureau d'analyses précise note que KKR est de nouveau actif sur le marché des médias allemands. " Rappelons que le groupe a réalisé plusieurs opérations dans le domaine des contenus en 2019, notamment Tele Muenchen Group. Le fonds dispose ainsi dorénavant de deux piliers en Allemagne: Axel Springer (numérique) et TMG (contenus) ", indique le broker.