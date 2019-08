Axel Springer veut racheter le site immobilier MeilleursAgents

Francfort (awp/afp) - Le groupe de médias allemand Axel Springer a annoncé jeudi son intention d'acheter le site immobilier français "MeilleursAgents", une nouvelle illustration de sa bascule dans le numérique.

Springer va exercer, via sa filiale dans le numérique Aviv, une "option de vente" portant sur la totalité du capital de "MeilleursAgents", détenu aujourd'hui par la société Falguière Conseil, moyennant un prix de 200 millions d'euros, annonce le groupe berlinois dans un communiqué.

MeilleursAgents a été fondé à Paris en 2008. Il exploite le portail éponyme, qui recensait en mai 1,8 million de visiteurs et permet à des propriétaires en France de faire évaluer gratuitement leur bien immobilier en ligne en quelques minutes. Ils peuvent aussi le vendre directement ou passer par un des agents immobiliers partenaires du site.

La société, dont le siège est à Paris, emploie environ 250 personnes et s'attend à "presque atteindre le seuil de rentabilité" cette année, selon Springer.

Aviv, la filiale de Springer fondée en 2018 pour regrouper ses annonces classées numériques dans les domaines de l'immobilier, de l'automobile et des généralistes, détient déjà d'autres acteurs français avec "SeLoger", "Logic-Immo" et "Car & Boat Media", en plus d'autres adresses à l'international.

Axel Springer, éditeur du tabloïd Bild, n'a cessé ces dernières années d'accélérer dans la presse numérique et les annonces en ligne, deux secteurs qui représentaient au premier trimestre près des trois quarts de son chiffre d'affaires et 90% de son excédent brut d'exploitation (Ebitda).

afp/rp