Un service de Springer accuse Google d'abus de position dominante

Données financières (€) CA 2019 3 223 M EBIT 2019 492 M Résultat net 2019 204 M Dette 2019 998 M Rendement 2019 3,93% PER 2019 23,54 PER 2020 23,97 VE / CA 2019 2,16x VE / CA 2020 2,06x Capitalisation 5 977 M

Tendances analyse technique AXEL SPRINGER SE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 56,7 € Ecart / Objectif Moyen 2,3%

Dirigeants Nom Titre Mathias Döpfner Chief Executive Officer Giuseppe Vita Chairman-Supervisory Board Julian Deutz Chief Financial Officer Stephanie Caspar President-Technology & Data Friede Springer Vice Chairman-Supervisory Board

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) AXEL SPRINGER SE 12.19% 6 702 INFORMA PLC 23.42% 12 197 PEARSON -17.28% 7 832 SCHIBSTED 4.65% 6 285 CHINA SOUTH PUBLISHING & MEDIA GRP CO LD 3.84% 3 334 LAGARDÈRE 4.00% 3 288