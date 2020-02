Axonics Modulation Technologies : Le système de neuromodulation sacrée Axonics® reçoit l'autorisation de remboursement en Allemagne

Axonics Modulation Technologies, Inc. (NASDAQ : AXNX), une société de technologie médicale qui a développé et qui commercialise de nouveaux appareils de neuromodulation sacrée (Sacral Neuromodulation, « SNM »), implantables et rechargeables, pour le traitement des dysfonctionnements vésicaux et intestinaux, a annoncé aujourd’hui que l’Institut allemand pour le système de rémunération des hôpitaux (« InEK ») avait accordé l’autorisation de remboursement de Statut 1 au Système Axonics r-SNM® en tant que Nouvelle méthode d’examen et de traitement (« NUB »).

Le programme NUB permet aux hôpitaux de faire appel au gouvernement allemand pour un financement supplémentaire des appareils médicaux innovants lorsque le remboursement existant est limité. Un financement supplémentaire a été sollicité par 36 hôpitaux en Allemagne, qui souhaitent commencer à utiliser le Système Axonics r-SNM en 2020. Ces hôpitaux seront désormais autorisés à bénéficier d’un remboursement spécifique qui accorde un paiement plus élevé pour le Système Axonics par rapport au système SNM non rechargeable actuellement commercialisé par le fournisseur en place.

Raymond W. Cohen, PDG d’Axonics, a commenté, « Le grand nombre d’hôpitaux ayant fait une demande de NUB témoigne de l’intérêt des médecins allemands pour le Système Axonics. Cette autorisation NUB de remboursement supplémentaire est basée en partie sur les avantages économiques qu’offre notre système SNM rechargeable et à longue durée de vie, par rapport à l’appareil non rechargeable concurrent qui nécessite d’être remplacé tous les trois à cinq ans du fait de l’épuisement de sa batterie. Le lancement du Système d’Axonics est non seulement important pour les soins du patient, mais il est également déterminant pour aider les systèmes de santé à travers le monde, à être plus rentables. L’autorisation de remboursement plus élevé pour notre système SNM rechargeable indique clairement que l’InEK comprend l’opportunité d’économies à long terme, que nous pouvons offrir. »

Le Système Axonics a obtenu l’autorisation de marquage européen CE en juin 2016 pour le traitement de l’hyperactivité vésicale (HAV), de la rétention urinaire et de l’incontinence fécale. Suite à une étude clinique post-autorisation en Europe, le Système Axonics a été lancé à l’international en Angleterre, aux Pays-Bas et au Canada à la fin de 2018. Axonics l’a lancé commercialement aux États-Unis après une étude clinique pivot, menée dans le pays, et suivie de son autorisation par la FDA fin 2019.

À propos d’Axonics Modulation Technologies, Inc. et de la neuromodulation sacrée

Basée à Irvine, en Californie, Axonics a développé et commercialise un nouveau système de NMS implantable pour les patients souffrant de dysfonctionnement urinaire et intestinal. En résumé, cette affection résulte d’une mauvaise communication entre les nerfs du plancher pelvien et le cerveau, et a un impact significatif sur la qualité de vie. L’hyperactivité vésicale touche près de 87 millions d’adultes aux États-Unis et en Europe, ce qui représente une opportunité de marché potentiel de 6 milliards USD. Selon les estimations, 40 millions d’adultes seraient atteints d’incontinence fécale/de fuites intestinales accidentelles. La thérapie par NMS a été utilisée pour réduire les symptômes et restaurer la fonction du plancher pelvien, au cours des deux dernières décennies. La couverture pour les remboursements est bien établie aux États-Unis et en Europe. Le Système Axonics est le premier système de NMS rechargeable à être approuvé pour la vente aux États-Unis, et le premier à avoir obtenu un étiquetage pour l’IRM complète du corps. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de la Société, à l’adresse www.axonics.com.

Déclarations prévisionnelles

