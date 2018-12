Axonics Modulation Technologies : ® annonce la publication d'un bulletin d'information par le NICE

L'Institut national du Royaume-Uni pour la santé et l'excellence clinique a publié un bulletin d'information sur l'innovation en matière de technologies médicales concernant le système r-SNM® d'Axonics

Axonics Modulation Technologies, Inc. (NASDAQ : AXNX), société de technologies médicales spécialisée dans le développement et la commercialisation de dispositifs de neuromodulation sacrée (Sacral Neuromodulation, « SNM ») implantables et innovants, destinés au traitement du dysfonctionnement urinaire et intestinal, a annoncé aujourd’hui la publication d'un bulletin d'information sur l'innovation en matière de technologies médicales par l'Institut national pour la santé et l'excellence clinique (National Institute for Health and Care Excellence, « NICE »), qui fait suite à un examen rigoureux des innovations proposées par le système Axonics.

Le bulletin d'information sur l'innovation en matière de technologies médicales du NICE, intitulé : « Système Axonics rechargeable de neuromodulation sacrée pour le traitement de l'hyperactivité vésicale et de l'incontinence fécale », décrit les preuves cliniques publiées concernant le dispositif Axonics r-SNM System®, confirmant l'efficacité ainsi que l'impact économique potentiellement positif rendu possible par l'utilisation du système Axonics au Royaume-Uni.

Le système r-SNM d’Axonics est le premier système rechargeable de neuromodulation sacrée à être autorisé à la vente en Europe, et commercialement disponible pour tous les hôpitaux et cliniques au Royaume-Uni, pour les patients souffrant de dysfonctionnement urinaire et fécal. On estime à environ 1 200 le nombre de patients qui bénéficient d'un implant de neuromodulation sacrée au Royaume-Uni chaque année.

Raymond W. Cohen, PDG d'Axonics, a commenté : « Le NICE est un institut extrêmement rigoureux et respecté, et nous sommes fiers que le système Axonics soit reconnu comme une technologie innovante méritant l'attention de la communauté des médecins au Royaume-Uni. Cette publication témoigne de l'ingéniosité de nos équipes chargées de l'ingénierie, des réglementations et de la qualité, ainsi que de l'importance que nous attachons à la présentation d'un socle solide de preuves cliniques. »

Le bulletin d'information du NICE est disponible ici : https://www.nice.org.uk/advice/mib164

À propos de l'Institut national pour la santé et l'excellence clinique (NICE)

Le NICE fournit des orientations et conseils pour améliorer les soins de santé et l'aide sociale, principalement en Angleterre. Le NICE est subordonné au ministère britannique de la santé et de l'aide sociale, mais travaille indépendamment du gouvernement sur le plan opérationnel. Les orientations et autres recommandations sont formulées par des comités indépendants. Le NICE a été initialement créé en 1999, sous le nom de National Institute for Clinical Excellence (Institut national pour l'excellence clinique), une autorité spécifique de santé chargée de réduire les écarts en termes de disponibilité et de qualité des traitements et des soins dans le cadre du système de santé britannique (NHS). En 2005, après avoir fusionné avec la Health Development Agency (Agence pour le développement de la santé), le NICE a commencé à élaborer des orientations de santé publique, avec pour objectif de contribuer à prévenir les problèmes de santé ainsi qu'à promouvoir des modes de vie sains. Son nom a ainsi changé pour devenir National Institute for Health and Clinical Excellence (Institut national pour la santé et l'excellence clinique). En avril 2013, nous avons été inscrits dans le droit primaire énoncé par la loi de 2012 sur la santé et l'aide sociale, et sommes devenus un organisme public non ministériel (NDPB), ayant pour responsabilité d'élaborer des orientations et des normes de qualité en matière d'aide sociale. Notre nom a de nouveau changé pour refléter ces nouvelles responsabilités.

À propos d'Axonics Modulation Technologies, Inc.

Basée à Irvine en Californie, Axonics se concentre sur le développement et la commercialisation de dispositifs de neuromodulation sacrée implantables et innovants, destinés aux patients souffrant de dysfonctionnement urinaire et intestinal. L’hyperactivité vésicale touche près de 85 millions d’adultes aux États-Unis et en Europe. Par ailleurs, 40 millions d’adultes souffriraient d’incontinence fécale. La thérapie par SNM est un traitement bien établi, largement utilisé et remboursé depuis une vingtaine d’années en Europe et aux États-Unis. Le système r-SNM d’Axonics est le premier système de neuromodulation sacrée, rechargeable, approuvé pour la vente en Europe, au Canada et en Australie. Le système r-SNM offre un système d’essai externe temporaire jetable, un simulateur longue durée miniaturisé et rechargeable, conçu et certifié pour fonctionner pendant une durée d'au moins 15 ans. Le Système r-SNM intègre également une sonde crantée, ainsi que des accessoires à l’utilisation conviviale pour le patient, tels qu’un système de chargement optimisé afin d’assurer un temps de charge minimal sans surchauffe, une petite télécommande facile d’utilisation, ainsi qu’un programmateur clinique intuitif facilitant le positionnement et la programmation de la sonde. Pour de plus amples informations, consultez le site Internet de la société www.axonicsmodulation.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181210005837/fr/