Axonics Modulation Technologies : ® se voit accorder sept brevets publics américains pour sa technologie de neuromodulation sacrée implantable

Axonics Modulation Technologies, Inc., (NASDAQ : AXNX) développeur du premier système de neuromodulation sacrée (r-SNM™) rechargeable pour le traitement du dysfonctionnement urinaire et intestinal, a annoncé aujourd’hui que l’Office des brevets et marques commerciales des États-Unis avait accordé à Axonics sept brevets publics américains en 2018, avec de nombreuses contreparties étrangères concernant sa technologie de neuromodulation sacrée implantable.

Les brevets américains délivrés couvrent un large éventail de sujets et incluent notamment le programmeur clinicien Axonics, la télécommande patient, et les composants électroniques du système interne. Les brevets américains délivrés sont les suivants : 10,029,090 ; 9,855,436 ; 10,092,762 ; 9,855,423 ; 9,895,546 ; 10,105,542 ; 9,925,381.

« Axonics s’est engagé à mettre rapidement sur le marché des technologies innovantes afin de répondre aux besoins non satisfaits des millions de patients souffrant de dysfonctionnement urinaire et intestinal, et des prestataires de soins de santé qui les prennent en charge. Nous pensons que la croissance continue de notre portefeuille de brevets montre à quel point nos efforts sont sérieux », a déclaré Raymond W. Cohen, PDG d’Axonics. « Avec ces sept brevets publics américains, supplémentaires, notre portefeuille compte actuellement 108 demandes de brevet accordées, et 105 en instance dans diverses juridictions à travers le monde. »

Le portefeuille de brevets d’Axonics représente une technologie développée en interne par Axonics et une technologie développée sous licence de la Fondation Alfred Mann.

Le système r-SNM d’Axonics a obtenu l’autorisation de marquage européen CE, l’approbation de Santé Canada, et celle de l’administration australienne des produits thérapeutiques, pour le traitement de l’hyperactivité vésicale, de la rétention urinaire et de l’incontinence fécale.

Actuellement, Axonics est dans la phase de suivi de son étude clinique pivot, ARTISAN-SNM, menée auprès de 129 patients, et conçue pour obtenir l’approbation de la Food & Drug Administration (FDA) aux États-Unis, pour l’incontinence d’urgence urinaire. Tous les patients de l’étude clinique ARTISAN-SNM devraient atteindre leur point final d’évaluation de six mois après l’implantation, en 2018 ou en fin d’année.

À propos de l’hyperactivité vésicale, de l’incontinence fécale et de la neuromodulation sacrée

L’hyperactivité vésicale touche près de 85 millions d’adultes aux États-Unis et en Europe. Par ailleurs, 40 millions d’adultes souffriraient d’incontinence fécale. La thérapie par NMS est un traitement efficace et durable, largement utilisé et remboursé depuis une vingtaine d’années en Europe et aux États-Unis. La NMS est le seul traitement présentant une supériorité clinique avérée par rapport aux traitements médicaux classiques, et les patients recevant la thérapie par NMS rapportent une qualité de vie sensiblement supérieure à celle des patients sous traitement médicamenteux.

À propos d’Axonics Modulation Technologies, Inc.

Basée à Irvine, en Californie, Axonics se concentre sur le développement et la commercialisation d’un nouveau système de NMS implantable pour les patients souffrant de dysfonctionnement urinaire et intestinal, et son objectif est de perturber le marché de la NMS, actuellement dominé par un grand prestataire. La solution r-SNM d’Axonics offre un système d’essai externe temporaire jetable, un neurostimulateur longue durée miniaturisé et rechargeable, capable de fonctionner pendant au moins 15 ans, une sonde crantée, et des éléments à l’utilisation conviviale pour le patient, tels qu’un système de chargement optimisé afin d’assurer un temps de charge minimal sans surchauffe, une petite télécommande facile d’utilisation, ainsi qu’un programmateur clinique intuitif facilitant le positionnement et la programmation de la sonde. Pour en savoir plus, consultez le site Internet de la Société à l’adresse suivante : www.axonicsmodulation.com.

