Axonics Modulation Technologies : ® va déclarer ses résultats pour le troisième trimestre 2018 et faire le point sur ses activités le 11 décembre

La société Axonics Modulation Technologies, Inc., (NASDAQ : AXNX) développeurs du premier système de neuromodulation sacrée(r-SNM™) rechargeable pour le traitement du dysfonctionnement intestinal et urinaire, a annoncé aujourd'hui qu'elle allait déclarer ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2018 à la clôture du marché le mardi 11 décembre 2018. De pair avec cette déclaration, la société tiendra une conférence téléphonique avec la communauté des investisseurs à 16 h 30 le même jour, heure de l'Est, pour discuter de ses résultats financiers et de ses derniers développements commerciaux.

Les personnes intéressées peuvent accéder à l'appel en direct en téléphonant au (866) 687-5771 (États-Unis) ou au (409) 217-8725 (International) et en utilisant l'identifiant de conférence 5087907. Une webémission en direct de la conférence sera accessible en visitant la page Events & Présentations de la section des investisseurs du site Web de la société à l'adresse ir.axonicsmodulation.com. Une rediffusion de la webémission sera disponible peu après la fin de la conférence et sera archivée pendant 90 jours sur le site Web de la société.

À propos d’Axonics Modulation Technologies, Inc.

Basée à Irvine, en Californie, Axonics est axée sur le développement et la commercialisation d’un nouveau système de NMS implantable pour les patients souffrant de dysfonctionnement urinaire et intestinal, et son objectif est de perturber le marché de la NMS, actuellement dominé par un grand fournisseur. Le système r-SNM d’Axonics est le premier système de neuromodulation sacrée, rechargeable, approuvé pour la vente en Europe, au Canada et en Australie. Le Système r-SNM offre un système d’essai externe temporaire jetable, un simulateur longue durée miniaturisé et rechargeable, capable de fonctionner pendant au moins 15 ans, une sonde crantée et des éléments à l’utilisation conviviale pour le patient, tels qu’un système de chargement optimisé afin d’assurer un temps de charge minimal sans surchauffe, une petite télécommande facile d’utilisation, ainsi qu’un programmateur clinique intuitif facilitant le positionnement et la programmation de la sonde. Pour en savoir plus, consultez le site Internet de la Société à l’adresse suivante : www.axonicsmodulation.com.

