Axonics Modulation Technologies, Inc. : annonce l'introduction en bourse de ses actions ordinaires

Axonics Modulation Technologies, Inc. (« Axonics »), société de technologies médicales spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de solutions de neuromodulation sacrée (« NMS ») innovantes et mini-invasives, destinées au traitement de l' hyperactivité vésicale (« HAV »), de l'incontinence fécale (« IF »), et de la rétention urinaire (« RU »), a annoncé aujourd'hui l'entrée en bourse de 8 000 000 de ses actions ordinaires à un prix d'offre publique initiale de 15,00 USD par action, avant escomptes et commissions de souscription. Axonics a également octroyé aux souscripteurs une option d’achat de 30 jours pour un volume d’actions supplémentaires de 1 200 000 actions ordinaires au prix d’offre publique initiale, déduction faite des escomptes et commissions de souscription. Toutes les actions ordinaires sont proposées par Axonics.

Les actions ordinaires d'Axonics ont été approuvées pour une introduction sur le Nasdaq Global Select Market, et devraient être échangées sous le symbole boursier « AXNX » le 31 octobre 2018. La clôture de la transaction, qui devrait avoir lieu le 2 novembre 2018, est assujettie aux conditions habituelles de clôture.

BofA Merrill Lynch et Morgan Stanley agissent en tant que teneurs de livre conjoints dans le cadre de l'offre. Wells Fargo Securities agit en tant que gestionnaire principal, et SunTrust Robinson Humphrey agit en tant que co-gestionnaire dans le cadre de l'offre.

Une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-1 relative à l'offre, qui comprend un prospectus préliminaire et soumis à clôture, a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission américaine et déclarée en vigueur par cette dernière le 30 octobre 2018. L’offre de ces actions est uniquement émise par le biais d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus peuvent être obtenus auprès de BofA Merrill Lynch, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attention : Prospectus Department, ou par courrier électronique à l'adresse dg.prospectus_requests@baml.com ; ou auprès de Morgan Stanley & Co. LLC, Attention : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat. En outre, aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans tout état ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou son accréditation en vertu des lois sur les valeurs mobilières des états ou juridictions concernés.

À propos d’Axonics Modulation Technologies, Inc.

Axonics a développé un système de NMS rechargeable (r-SNM) innovant, destiné au traitement des patients souffrant de HAV, d'IF, et de RU. Le système r-SNM exclusif d'Axonics a été conçu pour offrir des dimensions 60 % plus réduites que les technologies existantes, ainsi qu'une durée de vie d'environ 15 ans. Axonics jouit actuellement d'autorisations de commercialisation en Europe, au Canada et en Australie pour l'HAV, l'IF et la RU.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient plusieurs déclarations prévisionnelles, notamment des déclarations relatives à la proposition d'offre publique initiale d'Axonics. Les termes, tels que « prévoit », « anticipe » et « envisage de », ou autres expressions similaires, visent à identifier les déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles sont soumises à des incertitudes inhérentes relatives à la prédiction des conditions et résultats futurs, et aucune garantie ne peut être formulée quant à l'achèvement de la proposition d'offre publique initiale évoquée ci-dessus dans les conditions décrites. L'achèvement de la proposition d'offre publique initiale et les conditions s'y rattachant sont soumis à de nombreux facteurs, dont la plupart échappent au contrôle d'Axonics, parmi lesquels, sans toutefois s'y limiter, la non satisfaction des conditions habituelles de clôture ainsi que les facteurs de risques et autres points énoncés dans le prospectus inclus dans la déclaration d'enregistrement du dernier formulaire déposé auprès de la Securities and Exchange Commission américaine. Axonics n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision publique des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf en cas d'obligation légale.

