AXWAY : comptes dégradés au premier semestre

Entre Janvier et Juin 2019, Axway a réalisé un chiffre d’affaires de 138,6 millions d’euros, stable organiquement et en croissance de 2,7 % au total. Si malgré l’intégration de Streamdata.io au 1er avril 2019, le périmètre de consolidation n’a que marginalement évolué, l’impact des variations de devises a, pour sa part, été positif à hauteur de 4 millions d’euros. A taux de change constants, le chiffre d’affaires d’Axway aurait été stable sur le semestre.Le résultat opérationnel d'activité a atteint 2,5 millions, soit 1,8 % du chiffre d'affaires, contre respectivement 12,3 millions et 9,1 % au 1er semestre 2018." Cette diminution de la profitabilité s'explique notamment par l'accélération significative et programmée des investissements opérationnels en comparaison au 1er semestre 2018 ", a expliqué 'éditeur de logiciels spécialisé dans la gestion des données.Axway a affiche une perte nette, part du groupe, de 6,1 millions contre un bénéfice net de 3,9 millions au premier semestre 2018.Au 30 Juin 2019, l'effectif d'Axway comprenait 1888 collaborateurs (24 % en France et 76 % à l'international) contre 1848 au 31 décembre 2018.Pour 2019, le groupe confirme anticiper un retour à la croissance organique de son activité qui devrait se poursuivre en 2020 pour permettre à Axway d'atteindre un chiffre d'affaires d'environ 300 millions d'euros. Il cible enfin une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8 % et 10 % du chiffre d'affaires, représentant un point bas durant la période de transformation, avant un rebond de la profitabilité attendu en 2020.