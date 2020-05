Axway Software : Assemblée Générale Mixte du 3 juin 2020 tenue à huis clos

Regulatory News:

Axway (Paris:AXW) :

Compte tenu de la crise sanitaire en cours liée au COVID-19 et en application des mesures d’urgence adoptées par le gouvernement français, l’Assemblée Générale Mixte 2020 se tiendra, le mercredi 3 juin 2020 à huis clos, hors la présence des actionnaires, au siège social de la Société à Annecy. La réunion, initialement prévue à 14h30, débutera à 16H00 pour tenir compte des nécessités d’organisation liées au huis clos.

Aucune carte d’admission ne sera délivrée et les actionnaires devront exercer leurs droits de vote préalablement à la réunion.

Ainsi, les actionnaires seront invités à exercer leurs droits par Internet via la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS, ou par correspondance en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet. Les actionnaires conserveront la possibilité de donner pouvoir au Président ou de se faire représenter par un tiers.

Dans la mesure où l’Assemblée Générale se tiendra à huis clos, il ne sera pas possible de poser des questions, d’amender des résolutions ou de proposer des résolutions nouvelles au cours de la réunion. Toutefois, les actionnaires pourront exercer ces droits en amont de l’Assemblée Générale. Pour ce faire, compte tenu de possibles perturbations dans l’acheminement postal, les actionnaires seront invités à privilégier l’adresse email dédiée à l’Assemblée : assembleegenerale@axway.com.

L’ensemble des informations relatives à l’Assemblée Générale 2020 d’Axway, dont une présentation du Directeur Général, Patrick Donovan, seront disponibles sur le site internet de la Société selon les délais légaux, rubrique Investisseurs, section Assemblées Générales : https://investors.axway.com/fr/actionnaires-et-investisseurs/assemblee-generale

A l’issue de l’Assemblée, la présentation et l’enregistrement de la réunion seront mis à disposition sur cette même page Assemblées Générales du site Investisseurs d’Axway.

