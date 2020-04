Axway Software : Déclaration des transactions sur actions propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale mixte du 5 juin 2019 pour la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions, Axway Software SA (LEI : 96950022O6SP7FQONJ77) (Paris:AXW) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0011040500) réalisés du 30 mars au 3 avril 2020 :

Jour de la

transaction Volume total

journalier

(nombre de titres) Prix pondéré moyen

journalier

d'acquisition

(€/action) Montant des

transactions

(€) Code identifiant

marché 3/31/2020 12 984 15,50 201 252 XPAR TOTAL 12 984 15,50 201 252 -

Le descriptif du programme de rachat d’action tel qu’autorisé a fait l’objet d’une communication en date du 5 juin 2019 et est disponible sur le site internet d’Axway, rubrique Calendrier & Publications.

Le détail des transactions, conformément à l’article 5(2)(c) du Règlement Européen No 596/2014 et à son règlement délégué (UE) 2016/1056, est disponible sur le site internet d’Axway, section Investisseurs, rubrique Informations Réglementées.

A Propos d’Axway

Axway (Euronext: AXW.PA) accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de solutions d'intégration hybride pour les aider à mieux se connecter à l’ensemble de leur écosystème interne et externe. La plateforme Axway AMPLIFY™ permet d’accélérer la transformation digitale et d’innover en créant facilement de nouveaux services. Pour cela AMPLIFY permet de combiner des modèles d'intégration traditionnels type MFT et EDI avec des modèles d’intégration modernes comme les API et l'intégration inter-applicatives grâce à plus de 150 connecteurs prédéfinis. Plus de 11 000 organisations dans 100 pays font confiance à Axway pour résoudre leurs problèmes d'intégration de données. Pour en savoir plus, visitez www.investors.axway.com/fr.

