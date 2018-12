Axway Software : Déclaration des transactions sur actions propres du 26 au 30 novembre

Contacts

Relations Investisseurs : Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 - acarli@axway.com Relations Presse : Sylvie Podetti - +33 (0)1 47 17 22 40 - spodetti@axway.com

Communiqué de Presse

Axway Software

Déclaration des transactions sur actions propres

Paris, 3 décembre 2018 - Dans le cadre de l'autorisation consentie par l'Assemblée générale mixte du 6 juin 2018 pourlamiseenœuvred'unprogramme derachatd'actions,AxwaySoftwareSA(LEI:96950022O6SP7FQONJ77) déclare ci-après les achats d'actions propres (FR0011040500) réalisés du 26 au 30 novembre 2018 :

Jour de la transaction Volume total journalier (nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition (€/action) Montant des transactions (€) Code identifiant marché 26/11/2018 2 291 11,2988 25 885 XPAR 26/11/2018 316 11,3105 3 574 TRQX 26/11/2018 313 11,2792 3 530 CHIX 26/11/2018 581 11,2821 6 555 BATE 27/11/2018 0 - - - 28/11/2018 0 - - - 29/11/2018 0 - - - 30/11/2018 0 - - - TOTAL 3 501 11,2953 39 545 -

Le détail des transactions, conformément à l'article 5(2)(c) du Règlement Européen No 596/2014 et à son règlement délégué (UE) 2016/1056, est disponible sur le site internet d'Axway, section Investisseurs, rubrique Informations Réglementées.

A Propos d'Axway

Axway (Euronext : AXW.PA), éditeur de logiciels, ouvre la voie à des expériences numériques en connectant les personnes, les systèmes, les entreprises et les écosystèmes des clients à des solutions d'infrastructure numériques. Axway AMPLIFY™, la plateforme d'intégration hybride d'Axway, connecte les données depuis n'importe quel appareil, où qu'il se trouve, étend la collaboration, supporte des millions d'applications et fournit des données analytiques en temps réel pour bâtir des réseaux d'expérience client. De l'idée à sa mise en œuvre, l'expertise d'Axway dans la gestion des API ainsi que l'échange sécurisé de fichiers et l'intégration B2B/EDI a permis de releve r les plus grands défis en matière d'intégration de données pour plus de 11 000 organisations réparties dans 100 pays. Pour en savo ir plus à propos d'Axway, visitez www.investors.axway.com/fr ou l'application mobile Axway IR disponible sur Apple Store & Android.