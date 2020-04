Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Axway Software AXW FR0011040500 AXWAY SOFTWARE (AXW) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel Euronext Paris - 14/04 17:22:15 16 EUR -1.84% 18:26 AXWAY SOFTWARE : Financial Report PU 18:16 AXWAY : Publication du Document d'enregistrement universel 2019 BU 08/04 AXWAY : SOFTWARE suspend ses objectifs et ne versera pas de dividende AO Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Recommandations des analystes Axway Software : Financial Report 0 14/04/2020 | 18:26 Envoyer par e-mail :

Ce Document d'enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note relative aux titres financiers et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au Document d'enregistrement universel. L'ensemble alors formé est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129. axway.com AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 1 Profil Axway ENTRETIENS « Il nous faut faire preuve de prudence et d'agilité dans un environnement devenu hautement incertain. » Pierre PASQUIER Président du Conseil d'administration d'Axway Au moment où Axway finalise son premier Document d'enregistrement universel, l'humanité est confrontée à une crise mondiale sans précédent du fait de la pandémie de COVID‑19. Dès la mi-mars 2020, le Groupe a créé un comité chargé du suivi de l'évolution de la situation sanitaire et économique, mis en œuvre un mode de travail à distance sécurisé pour l'ensemble de ses collaborateurs et porté une attention particulière à la gestion de sa trésorerie et de sa situation financière. Du fait de l'incertitude actuelle, le 7 avril 2020, Axway a annoncé la remise en cause de ses objectifs annuels et la décision de son Conseil d'administration, dans un souci de responsabilité, de proposer à la prochaine Assemblée Générale de ne pas distribuer de dividendes au titre de l'exercice 2019. Alors que nos vies personnelles et professionnelles sont affectées par un drame sanitaire, il nous faut, une nouvelle fois, faire preuve de prudence et d'agilité dans un environnement devenu hautement incertain. La volonté d'accompagner ses clients jusque dans leurs problématiques opérationnelles les plus complexes est inscrite depuis toujours dans l'ADN d'Axway. En ces temps difficiles, où les décisions doivent être rapides et efficaces, les équipes du Groupe restent pleinement mobilisées pour fournir les solutions, souscriptions et services critiques aux opérations des clients. En 2019 Axway a prouvé sa capacité à faire évoluer son organisation et ses pratiques pour offrir toujours plus de flexibilité à ses 11 000 clients. Le Groupe a non seulement été en mesure de relancer la croissance de son chiffre d'affaires, mais également d'améliorer significativement la satisfaction de ses clients et l'engagement de ses collaborateurs. En 2020, malgré une situation exogène dont les impacts sont aujourd'hui difficilement quantifiables, le Conseil d'administration du Groupe continuera à accompagner le Comité exécutif dans les choix stratégiques qui permettront Axway de s'installer durablement dans une dynamique de développement et de création de valeur. Les enjeux d'une telle dynamique relèvent avant tout de l'engagement d'Axway auprès de ses parties prenantes. En ligne avec ses valeurs historiques, le Groupe restera un acteur engagé dans son écosystème écononomique, social et sociétal. Nos engagements de développement des talents, d'éthique des affaires ou de réduction de notre impact environnemental illustrent bien ces valeurs et sont aujourd'hui renforcés par une conviction profonde : l'effort collectif surmonte tous les défis. 2 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 axway.fr Quels ont été les faits marquants de l'exercice 2019 ? 2019 a été un exercice structurant pour Axway. Notre objectif de modernisation de nos technologies, concrétisé par d'importants efforts en R&D, est atteint. La transformation de nos produits s'est accélérée et a été renforcée par l'acquisition stratégique de Streamdata.io, une start-up spécialiste de la gestion événementielle des API. Ces évolutions ont soutenu le lancement de la plateforme d'intégration hybride AMPLIFY™ au 2ème trimestre 2019. En 18 mois, le Groupe a fortement amélioré la reconnaissance de ses produits auprès de ses clients et des analystes de marché les plus influents. Ils reconnaissent à nos solutions une création de valeur immédiate et une feuille de route claire, prenant en compte toutes leurs infrastructures logicielles existantes. Pour pérenniser la montée en puissance de nos nouvelles offres, nous avons également accéléré notre stratégie de Go-to-Market. En plus d'un Comité exécutif et d'une direction commerciale renforcés, Axway dispose désormais d'équipes concentrées sur l'adoption des offres et la reconnaissance de la marque. Notre plan de transformation s'accélère et il porte ses fruits. » Ces adaptations structurelles, soutenues par un monitoring précis de la satisfaction client et de l'engagement des collaborateurs, contribuent chaque jour à renforcer le partenariat qu'a conclu Axway avec plus de 11 000 organisations dans le monde. Le retour la croissance de notre chiffre d'affaires sur l'exercice, plus fort qu'initialement escompté, parle de lui-même. Notre plan de transformation s'accélère et il porte ses fruits. Profil Axway Patrick DONOVAN Directeur Général d'Axway Votre perception du Groupe et de ses principaux atouts a-t-elle évolué cette année ? Axway est un acteur de référence sur ses marchés depuis plusieurs décennies, mais en 2019, la dynamique interne a été extrêmement positive. Le Groupe s'est renforcé dans de nombreux domaines et nous avons bâti des fondations solides au projet à long terme que nous façonnons. Comme chaque année, j'ai fait de merveilleuses découvertes aux cotés des collaborateurs du Groupe. Je suis particulièrement satisfait que leur engagement auprès d'Axway se renforce progressivement. Lorsque l'on transforme une entreprise, on ne peut pas réussir sans une véritable mobilisation des forces vives, et chez Axway, ce sont près de 1 900 personnes aux quatre coins de la planète, qui ont décidé de croire en notre projet de leader mondial indépendant. Ce n'est pas pour rien si notre nouvelle maxime est « Better Together ». Qu'envisagez-vous pour Axway en 2020 ? Pour 2020, les objectifs annoncés le 19 février dernier sur la base des informations alors disponibles, consistaient en une poursuite de la croissance et une amélioration de la profitabilité d'Axway. S'il est important de rappeler que 70 % des revenus annuels d'Axway sont récurrents et que la Société bénéficie d'une situation financière saine, dans le contexte actuel, et étant donné la visibilité limitée dont nous disposons, ces objectifs sont suspendus. Dans la période d'incertitude prolongée que nous vivons à l'heure où j'écris ces lignes, notre priorité est de protéger nos collaborateurs, clients et actionnaires. Le retour à une situation normale, que j'espère aussi rapide que possible, nous permettra de nous réexprimer sur nos ambitions futures. AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 3 Profil Axway MÉTIER Notre mission : accompagner l'évolution des infrastructures informatiques et digitales de nos clients, en transférant, intégrant ou exposant leurs données stratégiques de manière sécurisée. Par activité 13% 18% Services Licences 20% CA 2019 300 M€ +41,7% Souscription vs. 2018 49% Maintenance 69% Récurrent contre 65 % en 2018 Par région 43% CA 2019 29% 300 M€ Amériques France 6 % 22% Reste de l'Europe Asie-Pacifique 71% à l'international . erÉDITEUR DE LOGICIELS HORIZONTAUX EN FRANCE Top 250 Syntec Numérique/EY 2019 Source1: https://syntec-numerique.fr/editeurs-logiciels/top-250/2019 Reconnu : A Leader A Strong performer Gartner Forrester « Magic Quadrant « Strategic for Full Life Cycle iPaaS and API Management » Hybrid Integration Platforms » Source : Gartner, Source : The Forrester Magic Quadrant Wave™ Strategic iPaaS for Full Life Cycle and Hybrid Integration API Management, Platforms, Q1 2019, Paolo Malinverno, Forrester Research, Inc., et al., 9 October 2019. 3 January 2019. D'ici 2022, 65 % des grandes entreprises établiront une plateforme d'intégration hybride HIP. Source : Gartner, How to Deliver a Truly Hybrid Integration Platform in Steps, Massimo Pezzini, 9 janvier 2020 Transformation du Groupe en 2019 ✓ EFFORT D'INNOVATION ✓ MANAGEMENT RENFORCÉ ✓ ENGAGEMENT PLUS MARQUÉ • Acquisition de Streamdata.io • Renforcement du Comité exécutif • Croissance de l'Employee • Investissements R&D • Renouvellement des directions Engagement Score • Go-Live AMPLIFY™ commerciales régionales • Forte baisse de l'attrition • Reconnaissance • Recrutement de nouveaux des analystes profils experts 4 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 axway.fr Profil Axway OFFRE ET CLIENTS Notre offre : la plateforme d'intégration hybride AMPLIFYTM permet de faire interagir toutes les données d'un écosystème Informatique. Au sein de la plateforme AMPLIFYTM, l'expertise d'Axway s'illustre dans les domaines suivants : Intégration d'applications Gestion des transferts de Collaboration autour du (iPaaS) : intégrer rapidement fichiers (MFT) : transférer contenu (CSP) : partager des applications grâce à et exposer des données et synchroniser des fichiers des solutions pre-connectées en toute sécurité en toute sécurité Gestion des API : innover Intégration B2B-EDI : Intégration Mobile : construire grâce à de nouveaux services intégrer, adapter et hiérarchiser rapidement des applications d'interface de programmation les applications dans le cloud mobiles innovantes applicative Nos solutions logicielles acheminent, transforment et sécurisent les données critiques à la performance de nos clients. 17 1 885 +11 000 FILIALES SALARIÉS CLIENTS Nos principaux secteurs d'activité Services bancaires et financiers Automobile Secteur public Industrie et distribution Télécommunications Santé Énergies et services Distribution dans + de 100 pays Grâce à un vaste réseau de partenaires technologiques, intégrateurs, distributeurs et consultants. Ces informations sont détaillées au chapitre 1 du Document d'enregistrement universel 2019. ✓ ORGANISATION DYNAMISÉE ✓ GO TO MARKET RÉAMORCÉ • Customer Success Organisation • Création d'équipes dédiées à l'accélération renforcée de la croissance • Progression de la satisfaction client • Hausse des investissements Ventes & Marketing • Renforcement des partenariats • Croissance significative du carnet d'affaires AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 5 Profil Axway INDICATEURS OPÉRATIONNELS CHIFFRE D'AFFAIRES & RÉSULTATS Chiffre d'affaires Résultat opérationnel d'activité Résultat net 299,8 283,8 300,0 (en millions d'euros) 40,5 M€ M€ M€ 2017 2018 2019 31,9 25,9 SUIVI DES NOUVEL ACV 13,5% 11,2% 8,6% % + 33,3 % SIGNATURES + 8,3 Valeur annuelle des nouveaux Licences contrats de souscription + 3X nouvel ACV signés en 2019 2017 2018 2019 (en millions d'euros) du CA 11,0 4,4 3,9% 5,4 1,5% 1,8% 2017 2018 2019 INVESTISSEMENTS Recherche & Développement Ventes & Marketing (en millions d'euros) (en millions d'euros) 99,1 59,4 58,0 61,3 83,8 83,3 En 2019 En 2019 + 6% +19% vs. 2018 vs. 2018 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Investissements R&D + Ventes & Marketing en hausse de +13,5 % entre 2018 et 2019 BILAN Trésorerie Endettement net Capitaux propres 21,1 M€ 21,6 M€ 362,6 M€ vs. 35,8 M€ au 31/12/2018 vs. 10,2 M€ au 31/12/2018 vs. 362,7 M€ au 31/12/2018 OBJECTIFS Annoncés initialement le 19/02/2020 Leader CA ROA HIP > 310 M€ > 10 % Ces objectifs , annoncés par Axway le 19 février 2020 sur la base des informations alors disponibles, sont remis en cause par les incertitudes liées à la pandémie COVID-19. Se référencer au chapitre 1.8. Ces informations sont détaillées au chapitre 1 du Document d'enregistrement universel 2019 et les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire du même document. 6 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 axway.fr Profil Axway PROFIL BOURSIER ET CAPITAL Euronext Paris - Compartiment B Principaux indices : Bloomberg : AXW-FR CAC Mid Small Reuters : AXW.PA Euronext TECH 40 Capitalisation boursière au 31/12/2019 : 257,9 M€ Résultat de base par action (en euros) 0,21 0,52 0,25€ Cours de bourse et volumes (en euros) (en milliers d'actions) 2017 2018 2019 Dividende Lors de sa réunion du 7 avril 2020 et dans le contexte de pandémie COVID-19, le Conseil d'administration d'Axway, dans un souci de responsabilité, a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale de ne pas distribuer de dividendes au titre de l'exercice 2019. 16 14 12 10 8 6 4 Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 300 250 200 150 100 50 0 Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 Cours moyen de l'action à la fermeture Échanges par mois Répartition du capital Répartition du capital au 31 décembre 2019 Pacte d'actionnaires 56,91% 65,30 % 21 225 381 34 714 466 des actions des droits de vote exerçables actions cotées droits de votes exerçables Sopra Steria Famille Famille Managers Sopra Caravelle Public Auto Détention Pasquier Odin GMT Actions 32,57 % 0,13 % 1,39 % 1,60 % 21,22% 12,12 % 30,75 % 0,22 % Droits de vote 36,08 % 0,13 % 1,51 % 1,62 % 25,94 % 14,82 % 19,88 % Calendrier Financier 2020 19 février 14 avril 23 avril 27 juillet 2 septembre 21 octobre Résultats Publication Chiffre d'affaires Résultats Publication Chiffre d'affaires annuels 2019 du Document 1er trimestre 2020 semestriels du document 3e trimestre 2020 d'enregistrement 2020 semestriel 2020 universel 2019 Ces informations sont détaillées aux chapitres 7, 8 et 9 du Document d'enregistrement universel 2019 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 7 Profil Axway GOUVERNANCE La gouvernance d'Axway repose sur une répartition des pouvoirs entre le Conseil d'administration et le Comité exécutif. Conseil d'administration Pierre Pasquier Kathleen Clark Pierre-Yves Président Bracco Commanay du Conseil Administratrice Administrateur d'administration Vice Présidente Hervé Dechelette Nicole-Claude Emma Fernandez Administrateur Duplessix Administratrice indépendant Administratrice indépendante Michael Gollner Helen Louise Pascal Imbert Administrateur Heslop Administrateur indépendant Administratrice indépendant indépendante Véronique Yann Marie-Hélène de la Bachelerie Metz Pasquier Rigal-Drogerys Administratrice Administrateur Administratrice indépendante indépendante Hervé Yves de Talhouët Saint Sauveur Administrateur Administrateur indépendant indépendant Membre du Comité d'audit Membre du Comité de sélection, Membre du Comité d'éthique et de gouvernance des rémunérations Délibérations du Conseil d'administration en 2019 Stratégie et projet d'entreprise ; Projets de croissance externe ; Budget 2019 ; Arrêté des comptes annuels et semestriels ; Réalisations trimestrielles ; Élection du Président et du Vice Président du Conseil ; Composition des Comités ; Fonctionnement du Conseil ; Qualification des administrateurs indépendants ; Rémunération des mandataires sociaux. 14 4 64% 43% 6 85% membres nationalités d'administrateurs de femmes réunions de taux de représentées indépendants en 2019 participation

Projets de croissance externe ;

Budget 2019 ;

Arrêté des comptes annuels et semestriels ;

Réalisations trimestrielles ;

Élection du Président et

du Vice Président du Conseil ;

du Vice Président du Conseil ; Composition des Comités ;

Fonctionnement du Conseil ;

Qualification des administrateurs indépendants ;

Rémunération des mandataires sociaux. 14 4 64% 43% 6 85% membres nationalités d'administrateurs de femmes réunions de taux de représentées indépendants en 2019 participation Ces informations sont détaillées au Chapitre 4 du Document d'enregistrement universel 2019. 8 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 axway.fr Comité d'audit 6 94% réunions de taux de en 2019 participation Profil Axway 6 membres en charge des missions suivantes : ●● Examen des comptes annuels ●● Bilan de l'intégration de la société et semestriels ; Appcelerator ; ●● Suivi des travaux de l'Audit interne ●● Auto-évaluation du Comité d'audit. et des Commissaires aux comptes ; Examen du chapitre relatif aux facteurs de risques pour le Document d'enregistrement universel 2019 ; Comité 6 membres en charge des missions suivantes : de sélection, d'éthique et de gouvernance 6 96% réunions de taux de en 2019 participation Application des règles de bonne gouvernance ;

Appréciation de la qualité d'administrateur indépendant ;

Proposition des modifications au fonctionnement ou à la composition du Conseil et de ses comités ;

Préparation au renouvellement des mandats d'administrateurs ; Revue des documents réglementaires et statutaires ;

Préparation de la délibération du Conseil en matière d'égalité professionnelle et salariale ;

Étude pour la mise en place d'une procédure interne relative aux conventions courantes. Comité des rémunérations 6 95% réunions de taux de en 2019 participation 6 membres en charge des missions suivantes : ●● Établir la politique de rémunération ●● Préparer la politique d'attribution des mandataires sociaux ; des actions gratuites ; ●● Proposer les rémunérations consenties ●● Préparer les décisions en matière aux mandataires sociaux ; d'épargne salariale. Vérifier l'application des règles pour le calcul des rémunérations variables ; . Comité exécutif People & Culture Customer Success Direction Générale Technology & Innovation Strategy Corporate Development Go-to-Market Finance AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 9 Profil Axway RESPONSABILITÉ D'ENTREPRISE DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈREDPEF En 2019, Axway a poursuivi la formalisation des enjeux prioritaires de sa responsabilité d'entreprise au travers de trois engagements - Employeur, Sociétal, Environnemental - cohérents sur son secteur d'activité, dans son modèle d'affaires d'éditeur de logiciels, et face aux enjeux technologiques. Ces engagements accompagnent le projet stratégique long terme d'Axway. Engagement employeur : attirer, développer, mobiliser et fidéliser les talents Les équipes Axway Au 31/12/2019 25% Recherche et Développement France 44% 42% 3% des effectifs 1 885 Asie-Pacifique Europe Organisation 28% hors France collaborateurs Customer Success Amériques 40% vs. 1848 en 2018 des effectifs 41 ans 29% dont commerce âge moyen femmes vs. 40 en 2018 vs. 28 % en 2018 . ATTIRER DÉVELOPPER MOBILISER RECONNAÎTRE Au 31/12/2019 ET FIDÉLISER 56% Europe FORMER ENGAGER COMMUNIQUER 23% Amériques 30 900 heures 58% de taux régulièrement sur 19% France de formation d'engagemement l'exécution de la à 58% digitales des stratégie 308 2% Asie-Pacifique collaborateurs +18% vs 2018 nouveaux ÉQUILIBRER FIDÉLISER embauchés Vie professionnelle 7 ans et vie privée grâce ancienneté vs. 392 en 2018 au télétravail moyenne DIVERSIFIER 36 ans % Âge, situation de santé, genre 29,2 BOUGER RÉCOMPENSER âge moyen femmes 110 mutations Plan d'actions vs. 34 en 2018 vs. 32 % en 2018 internes gratuites pour tous Contrats à durée Sans indéterminée distinction 96% d'âge 10 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 axway.fr Profil Axway Engagement sociétal : collaborer avec nos parties prenantes dans le respect de l'éthique du Groupe Axway adhère chaque année au Pacte mondial des Nations Unies (Global Compact) et renouvelle ses engagements d'entreprise responsable. Dispositif Éthique et Outils Charte éthique, protection

des données, système de lanceur d'alerte, labels responsables ;

des données, système de lanceur d'alerte, labels responsables ; Code de déontologie boursière. Initiatives Sociétales Sensibilisation des jeunes filles au numérique ;

Sensibilisation à l'insertion des personnes en situation de handicap ;

Dignité de la personne. Objectifs 2020 Renforcer les initiatives responsables proposées par les collaborateurs ;

Renforcer la mission handicap ;

Accroître la visibilité des femmes au sein du Groupe. Engagement environnemental : réduire notre impact écologique Depuis deux ans, Axway structure sa réflexion et les efforts à mener pour réduire son impact environnemental. Le Groupe améliore ses pratiques dans ses 17 pays d'implantation : Lutte contre le changement climatique Limiter les déplacements consommateurs d'énergies fossiles ;

Accroître l'usage des outils numériques (déjà 66,7 réunions par Internet et par collaborateurs en 2019) ;

Encourager la e-signature :

+ 45 % de fichiers signés en 2019 vs 2018 ;

e-signature : + 45 % de fichiers signés en 2019 vs 2018 ; Multiplier les ecogestes ;

Mesurer et contrôler les énergies ;

Favoriser les achats responsables. Préserver la vie terrestre Traiter les déchets ;

Recycler ou donner les matériels informatiques ;

Limiter les impressions ;

Limiter les émissions de gaz à effet de serre -2 % en 2019 vs 2018. Axes de progrès pour 2020 Évaluer les programmes

de compensation carbone pour les transports aériens ;

de compensation carbone pour les transports aériens ; Limiter au maximum l'usage des plastiques ;

Diminuer encore la consommation de papier. Ces informations sont détaillées au Chapitre 3 du Document d'enregistrement universel 2019. AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 11 Profil Axway MODÈLE D'AFFAIRES DPEF TENDANCES SUR LES MARCHÉS CONVERGENCE DE SYSTÈMES HISTORIQUES MONTÉE EN PUISSANCE DU CLOUD INNOVATION CONTINUE ET RACCOURCISSEMENT ET DE NOUVEAUX BESOINS DIGITAUX ET DES MODÈLES SaaS DES CYCLES DE DÉVELOPPEMENT Nos Atouts DES TALENTS -- 1 885 Collaborateurs -- Nos métiers : R&D, Customer Success Organisation Notre Offre et fonctions support -- Diversité internationale DE L'INNOVATION -- 61 M€ d'investissement R&D en 2019 -- 63 brevets technologiques déposés DES SOLUTIONS -- Transformation digitale chez 11 000 clients -- Expertise technologique reconnue P E S A N O S R OF F E R I N G S API APPLICATION API INTEGRATION MANAGEMENT MOBILECONTENT INTEGRATIONCOLLABORATION MANAGED FILE TRANSFER B2B/EDI -- Portefeuille de produits robuste et diversifié : API / IPaaS / MFT / B2B / EDI / mobile... -- Plateforme d'intégration hybride AMPLIFYTM UNE STRUCTURE -- 300 M€ de CA à 69 % récurrent -- 8,6 % de marge opérationnelle d'activité -- Implantations dans 17 pays -- Distribution dans plus de 100 pays -- Gouvernance équilibrée répartie entre un Conseil d'administration et un Comité exécutif -- Projet indépendant soutenu par une structure actionnariale familiale et une proximité historique avec le Groupe Sopra Steria -- Capacité financière permettant de soutenir une croissance organique et externe DIGITAL LINE OF AMPLIFYTM CLOUD INTEGRATIONS BUSINESS Platform INTEGRATION ON-PREMISES SPECIALIST LEGACY IOT THINGS SYSTEMS CLOUDMOBILE SERVICES PEOPLE E N D - P OINTS CONTAINERS HYBRID S E R U T C E IT H C AR DES ENGAGEMENTS -- Engagement éthique -- Initiative, qualité et rigueur Notre Ambition Devenir leader sur le marché des Plateformes d'Intégration 12 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 axway.fr Profil Axway Notre Métier : moderniser les infrastructures informatiques de nos clients en transférant, intégrant ou exposant leurs données de manière sécurisée pour contribuer à la performance de leur activité dans un modèle digital. DU LOGICIEL D'INFRASTRUCTURE MULTIPLICATION DES MENACES DE SÉCURITÉ RARÉFACTION DES PROFILS QUALIFIÉS PROVOQUANT ACCÉLÉRATION DE LA CONSOLIDATION DU SECTEUR ET HAUSSE DE LA PRESSION RÈGLEMENTAIRE UNE "GUERRE DES TALENTS" PAR OPÉRATIONS DE FUSIONS-ACQUISITIONS Notre Stratégie Accompagner nos clients dans leur transformation digitale Poursuivre le développement commercial AMPLIFYTM et la croissance de nos offres en souscription Proposer des offres hybrides différenciantes et innovantes pour multiplier les cas d'usage Hybrides (HIP) d'ici à fin 2020 COLLABORATEURS prenantes CLIENTS Avec nos parties ACTIONNAIRES PARTENAIRES ET FOURNISSEURS SOCIÉTÉ CIVILE Notre Création de valeur Attirer / Développer / Fidéliser -- 308 recrutements en 2019 -- Nouveaux types de profils -- 30 900 heures de formation -- Plateforme e-learning -- Réseau social interne -- Enquête de satisfaction interne -- Roadshow Management -- Programme d'actionnariat salarié -- Développement du télétravail Transformer les métiers -- Faciliter la transformation digitale -- Accélérer les retombées opérationnelles -- Garantir la sécurité des données -- Se concentrer sur le succès client -- Proposer une offre flexible On-Prem et/ou Cloud, Licence ou Souscription -- Labels RSE et Éthique Informer selon les meilleures pratiques -- Cotation sur Euronext Paris -- Code de gouvernance MiddleNext -- Gaia rating -- Rencontresavec les investisseurs et actionnaires -- Site web actionnaires dédié et accompagnement digital Co-entreprendre -- 100 partenaires commerciaux, technologiques, conseil et intégrateurs locaux ou globaux -- Charte éthique -- Système d'alerte -- Politique de sous-traitance & d'achats Contribuer -- Engagement annuel au Global Compact -- Recyclage & don -- Programmes de soutien et d'éducation des jeunes filles et des femmes -- Engagement environnemental : changement climatique et vie terrestre AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 13 14 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 axway.fr Grâce à ses innovations logicielles et à ses services, Axway modernise les infrastructures informatiques de ses clients pour accélérer leur succès. Les pages d'introduction des 9 chapitres de ce document illustrent comment Axway transforme les infrastructures existantes en des expériences digitales simples et fluides. AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 15 MODERNISER La plateforme AMPLIFY™ transforme les infrastructures existantes en des expériences digitales simples et fluides. Elle accélère l'innovation et permet d'optimiser les coûts et les risques, tout en augmentant la sécurité et la satisfaction client. 1 1.1 Histoire d'Axway 18 1.5 Commentaires sur les 1.2 Situation générale des marchés comptes annuels 2019 d'Axway Software SA 30 d'Axway 19 1.6 Organigramme juridique RFA 1.3 Stratégie, activité et vision simplifié au 31 décembre 2019 32 d'Axway 23 1.7 Organisation du Groupe 33 1.4 Chiffres clés et commentaires sur les comptes consolidés 1.8 Derniers changements opérés 34 2019 27 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 17 LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Histoire d'Axway Ce chapitre décrit l'histoire d'Axway et la stratégie mise en œuvre par le Groupe pour concrétiser ses ambitions à moyen terme. Ces dernières années, l'accélération de l'adoption du cloud et des modèles « as a Service » par les grandes organisations a transformé l'environnement d'Axway. En 2019, le Groupe a poursuivi son adaptation aux nouveaux paradigmes de ses marchés et a franchi plusieurs étapes importantes pour devenir un leader dans le domaine des plateformes d'intégration hybride en 2020. Grâce à l'expertise historique de près de 2 000 talentueux collaborateurs à travers le monde, et d'importants investissements, notamment dédiés au lancement de la plateforme d'intégration hybride AMPLIFY™, Axway accompagne quotidiennement 11 000 clients et leurs écosystèmes dans la réussite de l'acheminement de leurs données critiques, en toute sécurité. 1.1 Histoire d'Axway 2001-2010 : Axway, filiale logicielle du Groupe Sopra Filialisation et développement européen La marque Axway est née en janvier 2001 à l'occasion de la filialisation de l'activité « logiciels d'infrastructure » du Groupe de service informatique Sopra (aujourd'hui Sopra Steria). L'objectif était alors de réunir, au sein d'une même société, différentes solutions d'infrastructure informatique exploitées par le Groupe, dont notamment le logiciel « Règles du Jeu » et les outils CFT et InterPel dans le domaine de la gestion des transferts de fichier (MFT - Managed File Transfert). Entre 2001 et 2005, le nombre de clients d'Axway double pour atteindre 6 000 références. Avec l'acquisition de Viewlocity en Suède en 2002, la filiale franchit une nouvelle étape dans son développement international et dès 2005, Axway est installé dans la plupart des grands pays européens. Développement nord-américain et leadership La deuxième grande étape du développement d'Axway vise à aligner la présence géographique du Groupe à la réalité de ses marchés. Il s'agit alors de développer significativement la présence d'Axway aux États-Unis. En 2005, les États-Unis représentent plus de 50 % du marché mondial des logiciels d'infrastructure et Axway n'y réalise alors que 4 % de son chiffre d'affaires annuel. À cette époque, Axway nourrit également l'ambition de devenir leader sur plusieurs sous-segments de son marché, notamment dans les secteurs du Managed File Transfer (MFT) et de l'intégration Business-to-Business (B2B). Au moment de l'acquisition de Cyclone Commerce en 2006, la Direction Générale d'Axway s'installe aux États-Unis. Les acquisitions successives des activités B2B du Groupe Atos et de Tumbleweed en 2007 et 2008 renforcent pour leur part l'offre et le positionnement d'Axway chez les grands comptes, aussi bien américains qu'européens. En 2009, Axway atteint ses objectifs de développement en se positionnant comme leader auprès des principaux analystes de marché sur les segments du Managed File Transfer (MFT) et de l'intégration Business-to-Business (B2B). Parallèlement, la part du chiffre d'affaires réalisée outre-Atlantique est passée de 4 % en 2005 à près de 30 % en 2009. Axway, figure de proue indépendante sur le marché du logiciel d'infrastructure depuis 2011 Le 14 juin 2011, par opération de scission-cotation, Axway devient une société indépendante cotée à la Bourse de Paris (AXW:PA). À la suite de cette opération, le Groupe Sopra Steria conserve une participation de 26,27 % dans la Société. Grâce à un positionnement unique dans le domaine des échanges de données, Axway amorce dès 2012 la montée en puissance du digital dans son modèle d'affaires. Pour accompagner la transformation de ses clients et l'évolution des modes de consommation de la donnée, le Groupe relance le développement son portefeuille de produits par les acquisitions successives des sociétés Vordel, Systar, Appcelerator, Syncplicity et Streamdata.io, entre 2012 et 2019. Axway étend ainsi son expertise technologique aux domaines des API, de la collaboration autour du contenu (CSP), du Mobile et des Analytics. Dès lors, le Groupe est en mesure de proposer à ses clients un ensemble de solutions logicielles capables de transformer leurs infrastructures informatiques existantes en des expériences digitales simples et fluides, porteuses de valeur pour chaque cas d'usage. Fort d'un catalogue produits robuste et diversifié, Axway a aujourd'hui pour ambition de devenir un leader indépendant sur le marché des plateformes d'intégration hybride grâce à sa plateforme AMPLIFYTM. 18 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 axway.fr LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Situation générale des marchés d'Axway Historique des acquisitions d'Axway Date Janvier 2001 Avril 2002 Janvier 2006 Événement Filialisation des activités de logiciels d'infrastructure du Groupe Sopra par création d'Axway Acquisition de la société Viewlocity (Suède) Acquisition de la société Cyclone Commerce (États-Unis) Février 2007 Septembre 2008 Juin 2011 Novembre 2012 Septembre 2013 Janvier 2014 Avril 2014 Janvier 2016 Février 2017 Mars 2019 Acquisition des activités logicielles B2B du Groupe Atos (Allemagne) 1 Acquisition de la société Tumbleweed (États-Unis) Introduction en Bourse sur Euronext Paris Acquisition de la société Vordel (Irlande) Acquisition des actifs de la société SCI (Brésil) Acquisition des actifs de la société Information Gateway (Australie) Acquisition de la société Systar (France) Acquisition de la société Appcelerator (États-Unis) Acquisition de la société Syncplicity (États-Unis) Acquisition de la société Streamdata.io (France) 1.2 Situation générale des marchés d'Axway 1.2.1 Axway sur le marché des logiciels d'infrastructure Le cabinet d'analyse Gartner estime que les dépenses mondiales en logiciels d'infrastructure s'élèveront à 276,9 Md$ en 2020, en croissance moyenne de 10,7 % par an entre 2018 et 2024 (1). En tant qu'éditeur de logiciels, Axway est présent sur plusieurs sous-segments des logiciels d'infrastructure, notamment dans l'infrastructure applicative et le middleware qui représenteront un marché de 39,8 Md$ en 2020 et regroupent des technologies telles que : la gestion des API ;

la gestion des transferts de données (MFT) ;

l'intégration B2B-EDI ;

B2B-EDI ; les plateformes d'intégration as a Service (iPaaS). Axway opère également sur le marché des plateformes de collaboration autour du contenu (CSP - Content Services Platform) qui est un sous-segment du marché des logiciels applicatifs d'entreprise. Pour 2020, Gartner estime la croissance des différents marchés technologiques sur lesquels Axway opère comme suit : IPaaS 36,0 %, Gestion des API + 19,9 %, MFT + 5,1 %, Intégration B2B

2,5 % (1) , Content Services Platforms + 7,4 % (2) . Parallèlement à ses différentes expertises technologiques, le Groupe Axway dispose d'une présence globale et est exposé aux dynamiques de différents marchés géographiques. Le Groupe dispose d'implantations dans 17 pays et sur 5 continents. Pour 2020, Gartner estime la croissance des applications d'infrastructure et de middleware dans les régions dans lesquelles Axway opère comme suit : Amérique du Nord 11,5 %, Amérique Latine + 10,8 %, Europe de l'Ouest + 10,4 % et Asie/Pacifique + 14,5 %. Cette présence multi locale, soutenue par un large réseau de partenaires technologiques et de distributeurs, permet aux solutions d'Axway d'être utilisées dans plus de 100 pays. Le Groupe est ainsi en mesure d'accompagner les plus grandes organisations dans tous leurs projets transnationaux. Les logiciels d'infrastructure sont opérés dans des environnements cloud, hybrides ou on-premise. Historiquement, Axway distribue ses solutions sous forme de Licences perpétuelles dites « on-premise ». Depuis 2015, le Groupe propose également ses solutions à travers des contrats de Souscription dits « As-a-service ». Pour être en mesure de proposer ces offres en Souscription, Axway a recours à des modèles technologiques cloud et/ou hybrides. Gartner, Forecast: Enterprise Infrastructure Software, Worldwide, 2018-2024, 1Q20 Update, 31 Mars 2020. Voir l'avertissement p. 269. Gartner, Forecast: Enterprise Application Software, Worldwide, 2018-2024, 1Q20 Update, 31 Mars 2020. Voir l'avertissement p. 269. AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 19 LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Situation générale des marchés d'Axway Ces tendances poussent les marchés de l'infrastructure et de l'intégration à poursuivre leur évolution : les exigences ne cessent de croître, tant sur le plan de la disponibilité des informations sur tous les terminaux, que sur le plan de la sécurité de la connexion et des données. Les écosystèmes informatiques continuent à se développer et les entreprises sont de plus en plus nombreuses à coopérer grâce à des solutions collaboratives ;

tandis qu'un volume croissant de projets transite par le cloud , les sociétés doivent prendre en compte plusieurs décennies d'infrastructure informatique et de systèmes hérités qui doivent continuer à être exploités pour répondre aux besoins à court terme et aux impératifs économiques. Les entreprises se tournent donc naturellement vers les plateformes d'intégration hybride pour faciliter leur transformation digitale. Gartner estime que « d'ici à 2022, au moins 65 % des grandes organisations établiront une plateforme d'intégration hybride » (1). Axway s'inscrit d'ores et déjà comme un acteur reconnu sur ce marché naissant en se positionnant « Strong Performer » dans l'étude The Forrester Wave™ : Strategic iPaaS and Hybrid Integration Platforms du T1 2019(2) grâce à son offre AMPLIFYTM. En octobre dernier, Axway a renforcé ce positionnement, en étant nommé « Leader » dans le Magic Quadrant 2019 de Gartner dédié à la gestion complète du cycle de vie des API (3). Le Groupe a pour ambition de pérenniser sa place de leader sur ce marché et continue d'investir en vue d'atteindre cet objectif. 1.2.2 Tendances observées sur les marchés d'Axway Les tendances identifiées les années précédentes se sont confirmées en 2019 et devraient se poursuivre dans un avenir proche. L'émergence de services et d'applications cloud-natives, dans des secteurs tels que la banque, la logistique ou la santé, met la pression sur les leaders, qui accélèrent leurs innovations pour défendre leur positionnement tout en continuant leur développement. Dans les faits, soit les grandes entreprises disposant de systèmes d'information complexes s'inscrivent proactivement dans la quête de nouvelles opportunités générées par l'évolution des technologies digitales, soit leur écosystème (clients, partenaires, fournisseurs) les y contraint. Les grands leviers d'évolution technologique du marché des logiciels d'infrastructure s'articulent aujourd'hui autour : 1 du cloud : d'ici 2023, les dépenses liées au cloud représenteront 56 % des dépenses totales des entreprises en matière de logiciels applicatifs, contre 44 % en 2018 (4). Le cloud n'est plus un simple dispositif de déploiement des solutions d'entreprises, c'est une source de nouveaux services, adaptables et modulables, pouvant être intégrés rapidement pour optimiser l'efficacité opérationnelle et générer de nouvelles opportunités commerciales ; 2 des Plateformes : dans notre économie, les modèles d'affaires les plus prospères reposent sur des plateformes technologiques. La montée en volume et en valeur des échanges de données entre les parties prenantes d'un écosystème en dépend. Les plateformes permettent d'optimiser les interactions entre personnes, produits, architectures et terminaux pour gagner en efficacité ; du Mobile : les clients souhaitent désormais privilégier le mobile comme outil d'engagement. Les appareils mobiles sont omniprésents et permettent à tout membre d'un écosystème d'interagir avec ce dernier à tout moment, où qu'il soit. La collaboration est ainsi facilitée, la productivité optimisée ; de l'Intelligence artificielle : l'intelligence artificielle se généralise et se décline dans de nombreux domaines d'applications qui révolutionnent les interactions hommes-machines. On observe notamment un nombre croissant de cas d'usage du Machine Learning permettant de tirer parti des statistiques et probabilités déductives pour obtenir des analyses prédictives grâce à l'acquisition d'informations historiques ; de l'Internet des objets (IOT) : Le nombre d'objets connectés dans le monde devrait atteindre 46 milliards en 2021 (5) . L'étendue des fonctionnalités IOT ne cesse de s'élargir pour passer progressivement du simple contrôle à distance à la supervision autonome d'opérations. Alors que les objets connectés se contentent actuellement, et pour la plupart, de collecter et de transmettre des données, la sophistication technologique croissante conjuguée à la baisse des coûts de développement préfigure davantage de fonctionnalités d'automatisation dans les années à venir. Gartner, How to Deliver a Truly Hybrid Integration Platform in Steps, Massimo Pezzini, 9 janvier 2020. The Forrester Wave™: Strategic iPaaS and Hybrid Integration Platforms, T1 2019, Forrester Research, Inc., 3 janvier 2019. Gartner, Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management, Paolo Malinverno, et al., 9 octobre 2019. Gartner, Forecast Analysis: Public Cloud Services, Worldwide, 14 novembre 2019. https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/%E2%80%98internet-of-things%E2%80%99-connected-devices-triple-2021. 20 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 axway.fr LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Situation générale des marchés d'Axway Conscientes de ces évolutions, les grandes organisations sont la recherche d'approches au meilleur état de l'art, basées sur des plateformes digitales capables d'optimiser l'accès aux données, d'en extraire la valeur, de fournir des schémas d'interaction souples et agiles, d'impliquer les écosystèmes et de développer des applications uniques, créatrices de valeur pour leurs métiers. Si désormais toutes les grandes organisations disposent d'une stratégie digitale », seule une minorité d'entre elles atteignent leurs objectifs de déploiement et profitent pleinement de la valeur intrinsèque de leurs données informatiques. 1 1.2.3 Environnement concurrentiel Fort de sa vaste gamme de solutions, le Groupe Axway opère sur de multiples marchés parmi une concurrence variée. Début 2020, l'environnement concurrentiel d'Axway peut être synthétisé comme suit : de grands acteurs généralistes couvrant un spectre très large sur le marché global des systèmes d'information : Amazon, Google, IBM-RedHat, Microsoft, SAP, Oracle, Salesforce ou encore Broadcom-CA Technologies.

Ces grands noms, dont les expertises les plus reconnues vont du système d'exploitation à l'hébergement dans le cloud , en passant par les moteurs de recherches ou les ERP, disposent tous de capacités sur certains des marchés du logiciel d'infrastructure ou de l'intégration. Que leur expertise de l'infrastructure informatique soit le fruit de développements internes ou d'une acquisition, ils peuvent proposer des offres standardisées, capables de répondre à des besoins d'intégration basiques.

La valeur ajoutée d'Axway face à ces acteurs s'illustre à travers une expertise historique et des solutions spécialisées sur un ensemble de technologies clés dans l'élaboration de solutions d'infrastructure informatique. Grâce aux fonctionnalités avancées des produits Axway, le Groupe est capable de couvrir tous les scénarios d'intégration complexes auxquels une grande organisation est confrontée.

Axway se différencie également par sa position d'éditeur indépendant, agnostique en matière de technologie, guidant, sans jamais contraindre, ses clients dans le choix des meilleures solutions d'infrastructure. Cette démarche est matérialisée par les capacités de la plateforme d'intégration hybride AMPLIFYTM, qui permet de faire interagir toutes les données d'un écosystème informatique, on-premise et dans le cloud, depuis tous les terminaux et à travers des centaines d'applications. des spécialistes de l'infrastructure et de l'intégration : Dell Boomi, Jitterbit, Software AG, Tibco, Progress, Mulesoft, Apigee, Talend et Informatica.

Qu'il s'agisse d'acteurs c loud-natives , d'acteurs historiques ou de filiales spécialisées de grands acteurs généralistes, ces entreprises voient leurs expertises et technologies respectives converger vers de nouveaux marchés communs. Axway s'illustre parmi les spécialistes de l'intégration grâce plus de 15 années d'investissements continus dans les métiers de l'échange de données. Spécialiste historique du Managed File Transfer (MFT) et de l'intégration B2B-EDI, le Groupe a, en 19 ans d'existence, réalisé 11 acquisitions stratégiques pour construire l'un des portefeuilles d'offres les plus complets du marché. Grâce à sa plateforme d'intégration hybride AMPLIFYTM, Axway offre aujourd'hui à ses clients un ensemble de solutions logicielles capables de transformer leurs infrastructures informatiques existantes en des expériences digitales simples et fluides, porteuses de valeur pour chaque cas d'usage. AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 21 LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Situation générale des marchés d'Axway 1.2.4 Clientèle et marchés cibles Les offres d'Axway s'adressent à toutes les grandes organisations disposant de systèmes d'informations complexes. Si par nature Axway offre des solutions logicielles horizontales, capables de répondre aux besoins de tous types de clients indépendamment de leur secteur d'activité, le Groupe dispose également d'un portefeuille de solutions spécialisées pour les besoins particuliers de certaines industries. Les clients d'Axway - institutions financières, acteurs majeurs de l'industrie, de la distribution, de la santé ou encore du secteur public − bénéficient d'une expertise indépendante pour les accompagner dans leurs choix stratégiques de solutions d'infrastructure informatique. Chaque jour, les solutions d'Axway permettent à 11 000 clients dans le monde de transformer leurs métiers et leurs industries afin de relever les nouveaux défis de l'ère digitale. Dans le domaine des Services Financiers, les solutions d'Axway permettent par exemple une gestion optimisée des flux de données critiques aux opérations des banques et de leurs clients, des marchés financiers et des régulateurs. Parallèlement, le portefeuille de produits spécialisés d'Axway inclut des solutions dédiées aux métiers de la comptabilité et à l'intégration des flux de paiement. Dans l'Industrie, les solutions Axway sont au cœur des métiers et permettent, grâce l'analyse des données en temps réel, une visibilité de bout en bout sur les chaînes logistiques. L'expertise d'Axway permet de limiter les coûts grâce à des outils d'automatisation et des infrastructures agiles. Le Groupe bénéfice notamment d'une connaissance approfondie des chaînes d'approvisionnement du secteur pharmaceutique et de l'industrie automobile. Dans la Distribution, l'expertise d'Axway s'étend des solutions de gestion des stocks ou des points de vente aux applications orientées vers le client, maximisant ainsi l'exploitation des données pour en faire un actif porteur de valeur. Dans le secteur public, les administrations sécurisent, modernisent et adaptent leurs infrastructures pour permettre un ensemble de services digitaux grâce aux produits d'Axway. De l'échange sécurisé à la gouvernance de flux de données stratégiques Ground-to-Cloud, les produits d'Axway permettent de transmettre les données critiques aux personnes qui en ont besoin, quand et où elles le souhaitent. Axway simplifie les démarches administratives, rationalise la gestion des données et les coûts, sécurise les échanges et autorise les cas d'usage critiques comme, par exemple, la vérification des identités. Pour les fournisseurs d'énergie, Axway propose des solutions d'optimisation de la compétitivité intégrant des technologies IOT, capables de recueillir d'importants volumes de données analysables en temps réel. 22 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 axway.fr LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Stratégie, activité et vision d'Axway 1.3 Stratégie, activité et vision d'Axway RFA 1.3.1 Stratégie d'Axway à travers la plateforme AMPLIFYTM En tant qu'éditeur de logiciels et acteur majeur de la transformation digitale, Axway accompagne la modernisation des infrastructures informatiques de ses clients en transférant, intégrant ou exposant leurs données stratégiques de manière sécurisée. Les différents domaines d'expertise technologique d'Axway convergent pour connecter personnes, terminaux, entreprises et écosystèmes grâce à des solutions logicielles capables de transformer les infrastructures informatiques existantes en des expériences digitales simples et fluides, porteuses de valeur pour chaque cas d'usage. Pour être en mesure d'offrir à ses clients une expérience digitale unique, capable d'adresser tous les scénarios d'intégrations que peut rencontrer une grande entreprise à travers à un catalogue unifié de produits et de services, Axway œuvre depuis 2016 à la construction de sa plateforme d'intégration hybride nommée AMPLIFYTM. Disponible depuis le 2e trimestre 2019, la plateforme AMPLIFYTM réunit l'ensemble des acteurs de l'écosystème informatique d'une grande organisation autour d'un ensemble d'outils communs. Les équipes en charge des applications et de leur intégration, les développeurs, les opérateurs, les architectes ou les administrateurs, au sein même de l'entreprise ou chez un de ses partenaires, utilisent AMPLIFYTM pour faire de l'exploitation des données un avantage concurrentiel. À travers l'ensemble de solutions et de services prêts à 1 l'utilisation qu'offre la plateforme AMPLIFYTM, l'expertise d'Axway s'illustre dans les domaines suivants : Intégration d'applications : AMPLIFY TM permet par exemple d'accéder à un ensemble de scénarios d'intégration préconstruits via des capacités IPaaS ;

: AMPLIFY permet par exemple d'accéder à un ensemble de scénarios d'intégration préconstruits via des capacités IPaaS ; Gestion des API : AMPLIFY TM combine des fonctionnalités de gestion des API et de gouvernance des micro-services pour rationaliser la gestion, l'analyse et l'expansion des services digitaux ;

: AMPLIFY combine des fonctionnalités de gestion des API et de gouvernance des micro-services pour rationaliser la gestion, l'analyse et l'expansion des services digitaux ; Gestion des transferts de fichiers (MFT) : AMPLIFY TM permet de gérer les flux de données critiques les plus volumineux de manière flexible et sécurisée ;

Intégration B2B-EDI : AMPLIFY TM permet d'orchestrer les interactions commerciales sur toutes les chaînes de valeur au sein de l'entreprise ;

: AMPLIFY permet d'orchestrer les interactions commerciales sur toutes les chaînes de valeur au sein de l'entreprise ; Collaboration autour du contenu (CSP) : AMPLIFY TM permet d'échanger et de synchroniser des fichiers d'entreprises simplement en respectant toutes les exigences en matière de sécurité des données ;

Intégration mobile : AMPLIFY TM a été conçue pour offrir la souplesse nécessaire à l'accroissement et à la maturation de la demande mobile, grâce à des offres allant de la solution gérée au contrôle complet des données en temps réel. Technologies et services de la plateforme AMPLIFYTM AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 23 LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Stratégie, activité et vision d'Axway L'écosystème AMPLIFYTM API Integration Management B2B Specialist Digital App Integrators Development Analytics Content Line of Business Collaboration MFT Legacy Systems Cloud Containers Mobile Cloud People Services On-Premises Hybrid Things La plateforme AMPLIFYTM, capable de faire évoluer les solutions d'infrastructures existantes des grandes organisations, s'accommode aussi bien d'architectures cloud, qu'hybrides ou on-premise. Ses différents composants sont distribués en Souscription ou sous forme de Licence pour répondre aux enjeux de tous types de clients. En plus des fonctionnalités technologiques décrites précédemment, la plateforme AMPLIFYTM offre de nombreux atouts à forte valeur ajoutée : Agilité : accélération de la création, de l'intégration et du déploiement de nouveaux services et applications ;

: accélération de la création, de l'intégration et du déploiement de nouveaux services et applications ; Flexibilité : exploitation des données d'entreprises sur la base de solutions digitales capables de renforcer les modèles d'intégration traditionnels via l'utilisation des API ;

: exploitation des données d'entreprises sur la base de solutions digitales capables de renforcer les modèles d'intégration traditionnels via l'utilisation des API ; Efficacité : approche raisonnée de l'adoption du cloud pour réduire les coûts et protéger la souveraineté des données ;

: approche raisonnée de l'adoption du pour réduire les coûts et protéger la souveraineté des données ; Réduction des risques : élargissement du nombre de terminaux gérés et optimisation de la gouvernance. Les produits et services de la plateforme AMPLIFYTM constituent des leviers de croissance majeurs pour Axway dans les années à venir. La montée en puissance d'AMPLIFYTM permet à Axway d'accélérer l'évolution de son activité vers les offres en Souscription. Cette transformation offre au Groupe la pérennité d'un modèle plus croissant, plus profitable et permettant une meilleure visibilité à moyen terme. Propriété intellectuelle et brevets Début avril 2020, Axway dispose de 63 brevets déposés (Issued and/or Published) sur ses technologies et solutions et d'un brevet supplémentaire en cours de dépôt (Pending). Ces brevets sont essentiellement déposés aux États-Unis, sur le segment de marché de la sécurisation et de l'intégrité des échanges de données. Il n'existe aucune dépendance particulière de l'activité globale d'Axway vis-à-vis d'un brevet particulier ou d'une technologie. 24 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 axway.fr LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Stratégie, activité et vision d'Axway 1.3.2 Faits marquants et évolutions de l'exercice 2019 Tout au long de l'exercice 2019, Axway a accéléré l'exécution de sa stratégie visant à devenir un leader sur le marché des plateformes d'intégration hybride d'ici à fin 2020. Pour toujours mieux répondre aux besoins de ses 11 000 clients, le Groupe a continué à faire évoluer son modèle d'affaires vers les offres en Souscription. L'exercice 2019 a ainsi été ponctué de plusieurs faits marquants : Axway a fait l'acquisition de Streamdata.io en mars 2019, renforçant ainsi son positionnement sur le marché de la gestion des API événementielles . Grâce à une méthodologie unique de transformation digitale articulée autour de l'adoption des API, cette acquisition a fortement contribué à l'amélioration de la stratégie go-to-market de l'entreprise ;

. le portefeuille produits, qui a bénéficié d'un effort d'investissement conséquent sur les 18 derniers mois, a été renforcé par la mise en marché de nouvelles solutions qui, associées à l'acquisition stratégique de Streamdata.io, ont lancé l'offre de plateforme d'intégration hybride AMPLIFY TM ;

la plateforme d'intégration hybride AMPLIFY TM et son offre de gestion complète du cycle de vie des API ont été référencées parmi les meilleures offres existantes sur leurs marchés respectifs par deux grands cabinets d'étude indépendants (1) . Ces références, incontournables pour les acheteurs, sont des preuves concrètes du leadership d'Axway dans le domaine des plateformes d'intégration hybride ;

et son offre de gestion complète du cycle de vie des API ont été référencées parmi les meilleures offres existantes les investissements en Ventes & Marketing , utiles à la pérennisation d'une bonne dynamique commerciale autour des nouvelles offres, ont, comme prévu, été en nette accélération (+19 % sur l'exercice). Ils ont permis les évolutions suivantes :

ont, comme prévu, été en nette accélération création d'une équipe avant-gardiste de Catalysts , guides des clients dans leurs projets de transformation, lancement d'une équipe dédiée à la promotion des offres stratégiques du Groupe,

renforcement de l'équipe de direction commerciale et de la force de vente pour soutenir la croissance,

renforcement de la stratégie marketing pour soutenir l'expansion du carnet d'affaires,

pour soutenir l'expansion du carnet d'affaires, entrée en fonction de Customer Success Managers responsables de l'adoption des technologies par 1 les clients ; la Customer Success Organisation a été renforcée par de nouveaux outils de suivi et indicateurs de performance, tout en proposant à ses clients de nouvelles expériences de collaboration à travers le co-développement de solutions autour de cas d'usages innovants ;

Customer Success Organisation l'équipe managériale du Groupe a été renforcée pour soutenir le projet d'entreprise et relancer l'engagement des près de 1 900 collaborateurs d'Axway :

3 nominations au Comité exécutif : Go-To-Market, Ressources Humaines, Finance ; nouveaux Directeurs Généraux et adjoints en Amérique du Nord, Europe et Asie-Pacifique, soit 3 des 4 zones géographiques dans lesquelles Axway opère.

Axway a recruté 308 employés supplémentaires dans le monde pour soutenir son développement commercial et a déployé un nouveau programme de suivi des talents destiné à l'ensemble des collaborateurs ;

le mix d'activité et le carnet d'affaires ont été en évolution constante vers les contrats en Souscription , soutenus par l'adoption rapide des offres hybrides AMPLIFY TM . Sources : The Forrester Wave™: Strategic iPaaS and Hybrid Integration Platforms, T1 2019, Forrester Research, Inc., 3 janvier 2019 ; Gartner, Magic Quadrant for Full Lifecycle API Management, Paolo Malinverno, et al., 9 octobre 2019. AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 25 LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Stratégie, activité et vision d'Axway 1.3.3 Priorités stratégiques pour 2020 et ambitions futures Depuis 2001, Axway est reconnu comme un acteur majeur sur le marché des logiciels d'infrastructure et des solutions d'intégration. Pour transformer les données informatiques de ses clients en un actif différenciant, Axway offre un ensemble de solutions innovantes et flexibles, garantissant des retombées « métiers » rapides. Ces solutions couvrent aujourd'hui l'ensemble des problématiques d'intégration de données des grandes organisations grâce à la plateforme d'intégration hybride AMPLIFYTM. références commerciales, contribueront à soutenir la hausse de la demande et à maximiser le cycle vertueux d'Acquisition - Adoption - Expansion - Renouvellement chez les clients du Groupe. Cette stratégie, dont l'ambition est de maintenir l'engagement avec les clients existants tout en partant à la conquête de nouvelles opportunités, doit permettre à Axway de devenir un acteur de référence en termes de satisfaction client et d'installer le Groupe comme acteur privilégié de la transformation digitale des grandes organisations. Évolution du modèle d'affaires vers les offres en Souscription En 2019, le Groupe a observé une accélération de l'activité Souscription, un modèle dont la flexibilité s'est attiré les faveurs de clients toujours plus nombreux. Ainsi, L'activité Souscription n'a cessé de croître au cours de l'exercice, générant un chiffre d'affaires supérieur à celui de l'activité Licences pour la première fois dans l'histoire du Groupe. 2020 verra la poursuite des efforts visant à soutenir l'évolution du modèle d'affaires vers les offres en Souscription, ainsi que le lancement sur le marché de nouvelles fonctionnalités de la plateforme AMPLIFYTM. Pour accompagner la montée en puissance de ses nouvelles offres sur l'exercice 2020, Axway continuera à innover et à investir dans le pricing de ses offres, le marketing et la vente de ses produits ainsi que dans le développement de ses collaborateurs. Le succès d'Axway repose sur celui de ses clients L'attente grandissante des utilisateurs de solutions d'infrastructure pour une expérience digitale unifiée et l'évolution des modes de consommation des données, sont autant de facteurs qui conduisent Axway à adapter ses opérations pour développer une relation toujours plus forte et plus suivie avec ses clients. Pour continuer à s'adapter à cette réalité qui transforme l'ensemble des processus de l'entreprise, Axway continuera à considérer l'expérience de chacun de ses clients comme une priorité opérationnelle en 2020. L'évolution continue et le perfectionnement des campagnes de Go-to-Market, qui incluront davantage de success stories et de Le développement des talents, un facteur de performance et de création de valeur l'heure où l'innovation et le succès des clients constituent deux des principaux défis d'Axway, les collaborateurs et collaboratrices du Groupe sont ses principales ressources. Le développement des compétences, le recrutement de nouveaux talents et la valeur créée par chacun revêtent donc un intérêt stratégique majeur pour l'entreprise. Comme sur l'exercice précédent, en 2020, Axway s'attachera à améliorer les indicateurs de satisfaction de ses collaborateurs et à renforcer sa réputation de recruteur afin de promouvoir la performance de ses forces vives. Devenir un leader sur le marché des Plateformes d'intégration hybride Pour 2020, les objectifs initialement annoncés par Axway consistaient en : Un chiffre d'affaires de plus de 310 M€ ;

Une marge opérationnelle d'activité supérieure à 10 % ;

Une amélioration du résultat net. Ces ambitions, annoncées le 19 février 2020 sur la base des informations alors disponibles, sont remises en cause par les incertitudes que provoque la crise actuelle liée au COVID-19(1). Il est cependant rappelé que 70 % des revenus annuels d'Axway sont récurrents et qu'en date du 7 avril 2020, la société n'avait pas rencontré de difficultés particulières pour recouvrer ses créances. (1) Le terme COVID-19 « COrona VIrus Disease » désigne la maladie provoquée par le coronavirus responsable d'une pandémie au début de l'année 2020. 26 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 axway.fr LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Chiffres clés et commentaires sur les comptes consolidés 2019 1.4 Chiffres clés et commentaires sur les comptes consolidés 2019 1.4.1 Chiffres clés 1 (en millions d'euros) 2019 2018 2017 Chiffre d'affaires 300,0 283,8 299,8 Excédent brut d'exploitation 38,7 33,2 43,9 Résultat opérationnel d'activité 25,9 31,9 40,5 En % du CA 8,6 % 11,2 % 13,5 % Résultat opérationnel courant 14,6 22,5 30,7 En % du CA 4,9 % 7,9 % 10,2 % Résultat opérationnel 14,3 18,3 27,7 En % du CA 4,8 % 6,4 % 9,2 % Résultat net - part du Groupe 5,4 11,0 4,4 En % du CA 1,8 % 3,9 % 1,5 % Nombre d'actions au 31 décembre 21 225 381 21 225 381 21 210 231 Résultat de base par action (en euros) 0,25 0,52 0,21 Résultat dilué par action (en euros) 0,24 0,51 0,20 Dividende net par action (en euros) - 0,40 0,20 Trésorerie et équivalents de trésorerie 21,1 35,8 28,1 Total actif 568,8 553,8 551,1 Total actif non courant 442,7 422,7 420,7 Produits constatés d'avances (Part à moins d'un an) 60,6 75,2 67,3 Capitaux propres - part du Groupe 362,6 362,7 344,1 Endettement (trésorerie) net 21,6 10,2 20,6 Effectifs au 31 décembre 1 885 1 848 1 839 1.4.2 Commentaires sur les comptes consolidés 2019 Performance opérationnelle de l'exercice 2019 En 2019, Axway a réalisé un chiffre d'affaires de 300,0 M€, en croissance de 3,3 % organiquement et de 5,7 % au total. Alors que le périmètre de consolidation n'a évolué que marginalement du fait de l'intégration de Streamdata.io au 1er avril 2019, l'impact des variations de devises a, pour sa part, été positif à hauteur de + 6,7 M€ sur le chiffre d'affaires annuel du Groupe. À taux de change constants, le chiffre d'affaires d'Axway aurait été en croissance de 3,3 % sur l'exercice. Le Résultat opérationnel d'activité a atteint 25,9 M€, soit 8,6 % du chiffre d'affaires, contre 11,2 % en 2018. Cette baisse ponctuelle et maîtrisée de la profitabilité, en ligne avec les prévisions et annonces, s'explique principalement par l'accélération programmée des investissements opérationnels du Groupe (R&D, Ventes & Marketing) pour mener à bien ses initiatives de transformation. Le résultat opérationnel courant a atteint 14,6 M€ en 2019, soit 4,9 % du chiffre d'affaires. Il intègre une charge de 8,6 M€ d'amortissement des actifs incorporels. Le résultat opérationnel s'est élevé à 14,3 M€, soit 4,8 % du chiffre d'affaires en 2019. Enfin, le résultat net d'Axway s'est établi à 5,4 M€ pour l'exercice, soit 1,8 % du chiffre d'affaires. Le résultat de base par action s'élève à 0,25 € pour l'exercice. AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 27 LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Chiffres clés et commentaires sur les comptes consolidés 2019 Chiffre d'affaires par type d'activité 2018 2018 Croissance Croissance (en millions d'euros) 2019 Retraité* Publié totale organique* Licences 52,8 57,6 56,5 - 6,5 % - 8,3 % Souscription 59,6 42,1 40,3 47,8 % 41,7 % Maintenance 146,7 145,9 142,8 2,7 % 0,6 % Services 40,8 44,9 44,2 - 7,6 % - 9,1 % Axway Software 300,0 290,5 283,8 5,7 % 3,3 % Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change 2019 Le chiffre d'affaires de l'activité Licences a été de 52,8 M€ (18 % du chiffre d'affaires Groupe) sur l'exercice 2019, en décroissance organique de 8,3 % et de 6,5 % au total. Malgré une meilleure dynamique commerciale au 4e trimestre, en année pleine, l'activité est restée sous pression du fait de la montée en puissance des offres en Souscription chez les clients du Groupe. L'activité Souscription, en forte croissance tout au long de l'exercice 2019, a généré pour la première fois dans l'histoire du Groupe un revenu supérieur à celui des Licences. Grâce à un chiffre d'affaires de 59,6 M€, en croissance organique de 41,7 %, l'activité a représenté près de 20 % du chiffre d'affaires consolidé. Au total, la croissance de l'activité s'est élevée à 47,8 %. Cette solide performance, qui illustre l'évolution rapide du mix d'activité vers les nouveaux modèles de contractualisation, a notamment été soutenue par une très nette accélération des affaires en fin d'exercice, qui s'est traduite par une hausse organique des ventes de 116,7 % au 4e trimestre 2019. La valeur annuelle (ACV) des nouveaux contrats de Souscription signés a atteint 17,5 M€ en 2019, en progression organique de 33,3 % par rapport à 2018. D'abord impacté par l'attentisme lié à la mise en marché de la plateforme AMPLIFYTM fin mars 2019, puis par un net allongement des cycles de vente, l'intérêt rencontré par le Groupe pour ses nouvelles offres s'est progressivement confirmé pour donner lieu à de nombreuses signatures en fin d'année. Ainsi, tout en poursuivant ses efforts d'investissements dédiés au renforcement du Go-to-Market, le Groupe a été en mesure de signer 21 nouveaux contrats de Souscription d'une valeur unitaire supérieure à 50 k€ au 4e trimestre 2019. Sur l'exercice 2019, l'Indicateur de Suivi des Signatures a été en croissance organique de 8,3 % par rapport au 12 mois précédents, soutenu par la forte hausse de la valeur annuelle (ACV) des contrats de Souscription signés sur la période. L'offre de Maintenance a permis de générer un chiffre d'affaires de 146,7 M€ en 2019, soit 49 % du chiffre d'affaires d'Axway. Conformément à son ambition, le Groupe se félicite d'avoir su préserver le chiffre d'affaires de l'activité avec une croissance organique des ventes de 0,6 %. Ainsi, la part récurrente du chiffre d'affaires d'Axway, qui comprend les contrats de Souscription et de Maintenance, a représenté 69 % du chiffre d'affaires total du Groupe en 2019, en progression de 4,5 points par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires de l'activité Services a atteint 40,8 M€ en 2019, soit 13 % du chiffre d'affaires Groupe. L'activité a, sans surprise, été en décroissance organique de 9,1 % du fait des ventes moindres de Licences. Chiffre d'affaires par zone géographique 2018 2018 Croissance Croissance (en millions d'euros) 2019 Retraité* Publié totale organique France 86,4 80,9 80,9 6,7 % 6,7 % Reste de l'Europe 67,3 65,7 65,7 2,4 % 2,4 % Amériques 129,8 128,7 122,3 6,1 % 0,8 % Asie-Pacifique 16,5 15,1 14,9 11,0 % 9,1 % Axway Software 300,0 290,5 283,8 5,7 % 3,3 % Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change 2019. Chacune des zones géographiques où Axway opère a contribué positivement à la croissance organique du chiffre d'affaires en 2019. Cette progression collective résulte des investissements dédiés au Go-to-Market que le Groupe a réalisé sur l'année. La France a réalisé un chiffre d'affaires de 86,4 M€ en 2019 (29 % du chiffre d'affaires Groupe), en croissance organique de 6,7 %. Cette progression de l'activité est principalement due une importante croissance de l'activité Souscription et à la résilience des activités Licences et Services. Le Reste de l'Europe a été en croissance organique de 2,4 % sur l'année avec un chiffre d'affaires de 67,3 M€ (22 % du chiffre d'affaires Groupe). L'activité de Souscription a été en forte croissance dans l'ensemble des pays de la zone, tandis que les activités Licences et Services, ont, pour leur part, été en recul. 28 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 axway.fr LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Chiffres clés et commentaires sur les comptes consolidés 2019 Les Amériques (USA & Amérique Latine) ont permis de générer un chiffre d'affaires de 129,8 M€ (43 % du chiffre d'affaires Groupe) sur l'exercice, en légère croissance organique (0,8 %). Ceci s'explique par une demande limitée sur l'activité Licences, que la croissance à deux chiffres de l'activité Souscription n'a pu qu'atténuer. Enfin, sur la zone Asie-Pacifique, le chiffre d'affaires d'Axway s'est élevé à 16,5 M€ en 2019 (6 % du chiffre d'affaires Groupe) grâce à une nette accélération organique de l'activité de 9,1 %. La croissance des Licences et la très forte progression de l'activité Souscription ont été les principaux moteurs de cette bonne performance. Comparaison des exercices clos au 31 décembre 2019, 2018 et 2017 1 (en millions d'euros) 2019 2018 2017 Chiffres d'affaires 300,0 283,8 299,8 dont Licences 52,8 56,5 65,3 dont Souscription 59,6 40,3 37,5 dont Maintenance 146,7 142,8 145,4 Sous-total Licences, Souscription et Maintenance 259,1 239,7 248,3 Services 40,8 44,2 51,6 Coût des ventes 88,4 84,2 88,2 dont Licences et Maintenance 23,4 23,1 23,8 dont Souscription 26,7 21,7 21,1 dont Services 38,3 39,4 43,3 Marge brute 211,5 199,7 211,6 en % du CA 70,5 % 70,3 % 70,6 % Charges opérationnelles 185,6 167,8 171,1 dont Frais commerciaux 99,1 83,3 83,8 dont Frais de Recherche et Développement 61,3 58,0 59,4 dont Frais généraux 25,1 26,4 27,9 Résultat opérationnel d'activité 25,9 31,9 40,5 en % du CA 8,6 % 11,2 % 13,5 % Coûts des ventes et marge brute En 2019, la marge brute s'est stabilisée à 70,5 % du chiffre d'affaires. La croissance organique du chiffre d'affaires de 3,3 % explique la hausse des coûts des ventes qui ont été efficacement rationnalisés. Ils ont été en augmentation de +4,3 M€ représentant 29,5 % du chiffre d'affaires, stables par rapport aux 29,7 % constatés en 2018. La marge brute des activités Licences et Maintenance s'est stabilisée à 88,3 % du chiffre d'affaires 2019. La marge brute de l'activité Souscription s'est à nouveau bonifiée passant de 43,9 % en 2017 à 46,2 % en 2018 pour atteindre 55,2 % en 2019. En valeur absolue, la marge de l'activité Souscription s'est nettement améliorée à 32,8 M€ (+76,5 %). La marge brute de l'activité Services s'est dégradée, essentiellement du fait de la baisse du revenu (-9,1 % organiquement). Les charges ont, pour leur part, été maitrisées (-2,7 % sur l'exercice), principalement grâce à la baisse des charges de salaires. chiffre d'affaires). Les frais commerciaux ont été en augmentation en 2019 en raison de la reprise des activités marketing. D'importants événements et campagnes ont été organisés sur l'exercice, notamment dans le cadre de la promotion de la plateforme AMPLIFY™. Cette augmentation s'explique également par le développement de la Customer Success Organisation et la création de l'équipe de Catalysts. Les investissements en matière de Recherche et Développement sont restés soutenus en 2019 avec des dépenses de 61,3 M€ soit 20,4 % du chiffre d'affaires. En 2018, les coûts de Recherche et Développement s'élevaient à 58,0 M€ (20,4 % du chiffre d'affaires). L'augmentation constatée en 2019 est essentiellement liée au retour à un niveau d'activité normale des centres de R&D sur l'année. Les effectifs R&D ont ainsi été en hausse en Roumanie, en Bulgarie et aux États-Unis (+86 collaborateurs). Les frais généraux se sont élevés à 25,1 M€ et ont été en légère décroissance par rapport à 2018. Cette baisse est en ligne avec la démarche de rationalisation amorcée en 2018. Charges opérationnelles En 2019, les frais commerciaux ont représenté 99,1 M€, soit 33,1 % du chiffre d'affaires, contre 83,3 M€ en 2018 (29,4 % du Bilan et structure financière Au 31 décembre 2019, la situation financière d'Axway était solide avec une trésorerie de 21,1 M€, une dette bancaire de 42,7 M€ ainsi que des capitaux propres de 362,6 M€. AXW - AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 29 LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Commentaires sur les comptes annuels 2019 d'Axway Software SA 1.5 Commentaires sur les comptes annuels 2019 d'Axway Software SA Les comptes sociaux détaillés ci-dessous sont ceux d'Axway Software SA. Ils font état de la situation financière de la société mère stricto sensu. Ils n'intègrent pas les comptes des filiales du Groupe, par opposition aux comptes consolidés. 1.5.1 Compte de résultat Le chiffre d'affaires 2019 a été en hausse de 3,9 % par rapport 2018. Le chiffre d'affaires hors Groupe a augmenté de 2,4 % (licences +0,4 %, maintenance +8,1 %, services +2,7 %, souscription -21,0 %) tandis que le chiffre d'affaires intragroupe a progressé de 5,5 %. Le résultat d'exploitation s'est établi à 3,7 M€ en 2019 contre 13,5 M€ en 2018. Cette diminution s'explique par une augmentation des charges intragroupes liées à des coûts de marketing et à des charges d'hébergement des solutions cloud. Le résultat financier est passé de 7,1 M€ en 2018 à 5,8 M€ en 2019. Les principaux mouvements sur ce poste ont consisté en la baisse des dividendes perçus (-6,0 M€), une reprise de provisions dotées en 2018 concernant la filiale Axway Do Brasil pour 3,1 M€ et la diminution de la provision pour pertes de change (-2,7 M€). Le résultat courant avant impôts est passé de 20,5 M€ en 2018 à 9,5 M€ en 2019. Le résultat exceptionnel s'est établi à -1,5 M€ en 2019 contre -3,7 M€ en 2018. Cette amélioration s'explique essentiellement par la baisse des coûts de restructuration. Le montant de l'intéressement pour 2019 est de 714 K€ contre 555 K€ en 2018. Le résultat net s'est établi à 14,8 M€ en 2019 contre 22,8 M€ en 2018. 1.5.2 Bilan Les capitaux propres sont passés de 255,1 M€ au 31 décembre 2018 à 261,5 M€ à fin 2019. Cette évolution s'explique par : le résultat net de l'exercice de 14,8 M€ ;

le versement des dividendes au titre de l'exercice 2018 soit -8,5 M€. Le fait majeur entre ces deux exercices a été l'acquisition de la société Streamdata.io en mars 2019 pour 1,5 M€. La variation de +10,2 M€ des immobilisations financières s'explique par une augmentation des créances rattachées à des participations (dont +14,5 M€ concernant Axway Inc.) et cela malgré une diminution de -6,7 M€ des créances en compte courant avec la filiale Axway Do Brasil. L'augmentation de la rubrique Clients et comptes rattachés est due principalement à une augmentation des factures à établir de +9,6 M€, dont 5,1 M€ pour la part Groupe. La diminution du poste autres créances et comptes de régularisation de -1,5 M€ s'explique par la baisse des créances fiscales. la suite de l'augmentation des créances rattachées à des participations avec Axway Inc., les disponibilités ont diminué de -9,4 M€ entre 2018 et 2019. Le remboursement des prêts contractés auprès de la BPI et la Banque Populaire ont permis de faire diminuer le poste des emprunts et dettes financières de -3,3 M€. La variation de +10,2 M€ du poste Fournisseurs et comptes rattachés s'explique, en partie, par une augmentation des factures intragroupe non parvenues de +7.8 M€ dont +4.8 M€ pour des coûts liés à des opérations cloud et +698 K€ pour des coûts marketing. Le montant des factures fournisseurs non payées en fin d'année a également augmenté de +3,1 M€. Les « dettes fiscales et sociales » ont varié de -2.5 M€, dont -1.3 M€ de dettes envers les organismes sociaux. Les « Autres dettes et comptes de régularisation » ont diminué de -1,2 M€ du fait d'une diminution des dettes sur immobilisations. Les opérations avec les parties liées sont décrites au chapitre 4, section 2, et au chapitre 5, 14.1 « Transactions avec les parties liées » du présent Document d'enregistrement universel. 30 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 axway.fr LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Commentaires sur les comptes annuels 2019 d'Axway Software SA En application des articles D. 441-1 et L. 441-6 ou L. 443-1 du Code de commerce, nous vous informons que le solde des dettes fournisseurs, au 31 décembre 2019, se décompose comme suit : Article D. 441-1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu 0 jour 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et plus Total 1 jour et plus (A) Tranches de retard de paiement 1 Nombre de factures concernées 329 505 Montant total des factures concernées H.T. 3 399 961,17 490 588,04 1 836 946,44 77 472,98 638 096,07 3 043 103,52 Pourcentage du montant total des achats H.T. de l'exercice 3,64 % 0,52 % 1,97 % 0,08 % 0,68 % 3,26 % (B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées Nombre de factures exclues NÉANT Montant total des factures exclues NÉANT (C) Délai de paiement de référence utilisés contractuel ou délai légal − article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de commerce Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement Délais légaux : 30 jours date de facture Le solde des créances clients se répartit comme ci-dessous : Article D. 441-2° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu 0 jour 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et plus Total 1 jour et plus (A) Tranches de retard de paiement Nombre de factures concernées 501 809 Montant total des factures concernées H.T. 26 463 397,24 2 016 011,23 1 370 057,47 718 088,39 11 879 439,51 15 83 596,60 Pourcentage du montant total des achats H.T. de l'exercice 16,18 % 1,23 % 0,84 % 0,44 % 7,26 % 9,77 % (B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées Nombre de factures exclues NÉANT Montant total des factures exclues NÉANT (C) Délai de paiement de référence utilisés contractuel ou délai légal − article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de commerce Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement Délais légaux : 30 jours date de facture Les factures à plus de 91 jours concernent essentiellement des créances intra-groupes. AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 31 LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Organigramme juridique simplifié au 31 décembre 2019 1.6 Organigramme juridique simplifié au 31 décembre 2019 Axway Software SA 100 % Axway SAS (France) 100 % Axway Distribution SAS (France) 99,9 % % %

99,9 % % % % % % % Axway Belgium SA (Belgique) Axway Srl (Italie) Axway Software Iberia (Espagne) Axway UK Ltd (Royaume-Uni) Axway Nordic (Suède) Axway Gmbh (Allemagne) Axway BV (Pays-Bas) Axway Romania Srl (Roumanie) Axway Bulgaria EOOD (Bulgarie) Axway Software do Brazil (Brésil) 100 % Axway Pty Ltd 100 % Axway Inc. (Australie) (États-Unis) 100 % Axway Pte Ltd (Singapour) 100 % Axway Software China (Chine) 100 % Axway Ltd (Hong Kong) 100 % Axway Software Irlande (Irlande) 32 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 axway.fr LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Organisation du Groupe 1.7 Organisation du Groupe La structure de gouvernance d'Axway est détaillée ci-après conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4 du Code de commerce. La structure de gouvernance d'Axway s'articule autour du Président, du Directeur Général (CEO) et du Conseil d'administration. Cette structure juridique s'appuie sur une structure opérationnelle et fonctionnelle permanente et sur des organisations temporaires 1 en charge des affaires et des projets. 1.7.1 Structure permanente La structure permanente du Groupe est fondée sur un groupe de direction, une organisation par grandes fonctions opérationnelles et des structures fonctionnelles. La Direction Générale La Direction Générale est représentée par le Directeur Général et le Comité exécutif (l'ExCom). L'ExCom est composé du Directeur Général, des Directeurs des grandes entités opérationnelles et des Directeurs des structures fonctionnelles. Les membres de l'ExCom interviennent au niveau stratégique et supervisent l'organisation, le système de pilotage et les grands projets transverses. Le Conseil d'administration Le Conseil d'administration de la Société est composé de quatorze administrateurs (dont huit administrateurs indépendants) qui ont élu Monsieur Pierre Pasquier en qualité de Président lors d'une réunion du Conseil le 28 juillet 2015. Les informations portant sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'administration sont décrits au chapitre 4, section 3 du présent Document d'enregistrement universel. Ces Directions sont des organisations mondiales reposant sur des structures régionales et/ou nationales : Marketing opérationnel régional (EMEA, Amériques, APAC) ;

opérationnel régional (EMEA, Amériques, APAC) ; Centres de développement et de support (France, Amérique du Nord, Roumanie, Bulgarie, Inde) ;

Filiales de distribution (ventes et services dans 8 pays d'Europe, Amériques et APAC). Cette organisation garantit la cohérence et l'homogénéité des stratégies et des processus tout en préservant la proximité nécessaire avec les clients et marchés du Groupe. Dans le cadre de la démarche budgétaire, chacune de ces Directions se voit affecter des objectifs et des moyens, dont elles ont ensuite la responsabilité de l'exécution. Le suivi de ces objectifs est réalisé à un rythme mensuel, avec des points de contrôles hebdomadaires pour ce qui concerne l'activité commerciale et les services ainsi que le suivi des grandes affaires. Les filiales de distribution nationales sont responsables de la gestion des clients locaux : relation commerciale, facturation, recouvrement des créances. Elles bénéficient du support de programmes transverses pilotés au niveau Groupe et visant à coordonner les opérations sur certains groupes de Clients (approches sectorielles, approches Grands Comptes) ou certaines offres (notamment AMPLIFYTM). Les Directions Opérationnelles Ce sont les entités qui constituent la chaîne de valeur d'Axway en tant que participant aux processus de définition, production et commercialisation des offres de produits et services d'Axway. Il s'agit : de la Direction Marketing , qui traite des analyses stratégiques amont (Marché, compétition) et des processus de mise en marché des produits et services ;

, qui traite des analyses stratégiques amont (Marché, compétition) et des processus de mise en marché des produits et services ; des Directions Innovation, Produits et Recherche et Développement qui assurent l'innovation, le développement et la maintenance des produits et leurs évolutions ultérieures ;

de la Direction Global Customer Services qui assure d'une part, l'assistance téléphonique et le support des clients et d'autre part les services professionnels d'accompagnement des clients dans l'intégration et l'installation des solutions vendues et assurent les services d'assistance qui y sont attachés ;

qui assure d'une part, l'assistance téléphonique et le support des clients et d'autre part les services professionnels d'accompagnement des clients dans l'intégration et l'installation des solutions vendues et assurent les services d'assistance qui y sont attachés ; de la Direction des Ventes, qui regroupe les équipes commerciales du Groupe. Structures fonctionnelles Les directions fonctionnelles (Secrétariat Général, Financière, Logistique, Gestion des Ressources Humaines, Communication, Moyens informatiques, Informatique interne, Juridique) sont centralisées. Elles assurent la cohérence de l'ensemble et sont garantes des valeurs du Groupe, au service des entités opérationnelles. Elles dépendent directement de la Direction Générale. Les structures fonctionnelles standardisent les règles de gestion (moyens informatiques, système d'information, reporting etc.), et contrôlent l'application des politiques et des règles établies. Elles contribuent ainsi au contrôle global et permettent aux entités opérationnelles de se consacrer pleinement à leur métier. AXW - AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 33 LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Derniers changements opérés 1.7.2 Structures non permanentes : affaires et projets L'organisation du Groupe doit rester souple et s'adapter à l'évolution des marchés pour la bonne réalisation des affaires. Celles-ci sont organisées par des équipes non permanentes et sont traitées : au sein d'une unité de distribution au niveau national ; ou

sous la responsabilité d'une entité pilote, en synergie avec d'autres entités (de distribution pour un support commercial local, d'expertises produit etc.) Chaque affaire doit être organisée et fonctionner en vue d'objectifs fondamentaux : le service client, la réussite économique et la contribution à la croissance générale du Groupe. Les grands programmes de développement des différentes lignes de produits mobilisent, sous la responsabilité d'un Program Manager, des ressources et compétences issues de différents Centres de Développement. Dans le domaine de la responsabilité d'entreprise, comme décrit au chapitre 3 du présent Document d'enregistrement universel, Axway a mis en place une organisation non permanente, en mode projet. Les départements People & Culture, Juridique, Communication Financière et Achats du Groupe collaborent avec des correspondants locaux dans chacune des implantations géographiques d'Axway pour élaborer le rapport RSE annuel, préparer les adhésions aux différents labels et candidater aux index de responsabilité les plus pertinents. 1.8 Derniers changements opérés Deux annonces sont intervenues récemment : Le 6 avril 2020, par communiqué de presse, Axway a déclaré une transaction sur actions propres : Paris, le 6 avril 2020 - Le 31 Mars 2020, Axway Software a acquis, dans le cadre des autorisations données au Conseil d'administration par l'Assemblée Générale du 5 juin 2019, 12 984 de ses propres actions. Ces actions ont été acquises à un cours moyen de 15,50 € par action, soit un coût total de 201 252 €. Le descriptif du programme de rachat d'actions tel qu'autorisé a fait l'objet d'une communication en date du 5 juin 2019 et est disponible sur le site internet d'Axway, section Investisseurs, rubrique Calendrier & Publications. Le détail des transactions, conformément à l'article 5(2)(c) du Règlement Européen No 596/2014 et à son règlement délégué (UE) 2016/1056, est disponible sur le site internet d'Axway, section Investisseurs, rubrique Information Réglementée. » Le 7 avril 2020, par communiqué de presse, Axway a annoncé la suspension de ses objectifs annuels et a proposé à la prochaine Assemblée Générale de ne pas distribuer de dividendes au titre de l'exercice 2019 : Paris, le 7 avril 2020 - Le Conseil d'administration d'Axway Software, réuni ce jour sous la présidence de Pierre Pasquier, a examiné le plan d'action mis en œuvre par la Société pour faire face à la crise mondiale liée au COVID-19. Plan de continuité d'activité Dès la mi-mars, Axway a veillé au strict respect des réglementations et recommandations locales dans chacun des pays dans lesquels la Société est implantée. La Société s'est assurée de sa capacité à continuer à fournir les solutions, souscriptions et services nécessaires à ses clients. Les mesures suivantes ont immédiatement été prises : Création d'un comité chargé du suivi de l'évolution de la situation sanitaire et économique, capable de prendre des décisions immédiates ;

Mise en œuvre d'un mode de travail à distance adapté et sécurisé pour l'ensemble des collaborateurs ;

Attention particulière portée à la gestion de la trésorerie et à la situation financière de la Société. La collaboration à distance fait partie de la culture internationale de l'entreprise et les solutions qu'elle développe facilitent ce mode de travail. Le passage rapide de l'ensemble des effectifs en télétravail a donc pu s'effectuer dans de bonnes conditions. Les équipes d'Axway sont aujourd'hui pleinement mobilisées. Objectifs 2020 Les objectifs 2020, annoncés par Axway le 19 février 2020 sur la base des informations alors disponibles, sont remis en cause par les incertitudes que provoque la crise actuelle. Il est rappelé que 70 % des revenus annuels d'Axway sont récurrents et que, jusqu'à présent, la Société n'a pas rencontré de difficultés particulières pour recouvrer ses créances. Dividende au titre de l'exercice 2019 Le Conseil d'administration, dans un souci de responsabilité, a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale de ne pas distribuer de dividendes au titre de l'exercice 2019. Cette décision permet à Axway de préserver ses ressources et de s'assurer que la Société sera en mesure, dans un contexte d'incertitude prolongée, de protéger ses collaborateurs, clients et actionnaires dans les meilleures conditions. La Société précise qu'elle bénéficie d'une situation financière saine ainsi que d'une trésorerie positive et qu'elle dispose de capacités de financement inutilisées.» 34 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 axway.fr LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 1 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 35 TRANSFORMER L'offre de conseil AMPLIFY™ Accelerate améliore la visibilité sur les projets de transformation des systèmes et des modèles d'affaires pour maximiser les retombées opérationnelles des avancées technologiques envisagées. 2 2.1 Facteurs de risques 38 2.3 Politique d'assurance et DPEF de couverture des risques 50 2.2 Contrôle interne et gestion des risques 45 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 37 LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Facteurs de risques 2.1 Facteurs de risques DPEF La nouvelle réglementation applicable « Prospectus 3 » a conduit le Groupe à revoir profondément la présentation du chapitre « Facteurs de risques » du présent document. L'ensemble des risques et menaces identifiés est régulièrement analysé dans le cadre de la démarche de gestion des risques du Groupe. L'Audit interne maintient une cartographie des risques qui décrit les domaines, activités et process clés du Groupe, et évalue les risques en prenant en compte l'ensemble des dispositifs déjà en place et effectifs (« risques nets »). Cette cartographie est notamment utilisée pour l'établissement du plan d'Audit interne annuel, afin de concentrer prioritairement les ressources vers les domaines et risques stratégiques pour le Groupe. Partant de ces travaux, une étroite collaboration entre la Direction juridique, l'Audit interne et les différents acteurs concernés ont permis d'en extraire les risques nets les plus significatifs pour l'activité du Groupe. Ces mêmes risques ont été examinés par la Direction générale et le Comité d'audit. la date de dépôt du présent document, les risques décrits ci-dessous sont ceux identifiés par le Groupe comme les risques nets les plus significatifs pour son activité. Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique les principaux risques nets organisés en quatre catégories (Risques relatifs au marché sur lequel intervient le Groupe, Risques relatifs à l'activité et à l'organisation du Groupe, Risques liés à la sécurité et Risques juridiques et de conformité). Les risques sont présentés par ordre d'importance décroissant au sein de chaque catégorie. Pour chacun des risques, le descriptif du risque est précisé en expliquant de quelle manière il peut affecter le Groupe ainsi que les dispositifs de gestion du risque. La Société déclare qu'à la date de la publication du présent Document d'enregistrement universel, les impacts du COVID-19 sur l'activité du Groupe ne sont pas encore connus et évoluent chaque jour. Compte tenu de l'ampleur de la pandémie du COVID-19 et des prévisions économiques notamment dans les pays où le Groupe opère, le Groupe ne peut exclure le risque que ses résultats en soient affectés. À ce stade, il est difficile pour le Groupe d'évaluer l'ampleur du risque lié à la pandémie de COVID-19 sur son activité. Dans ce contexte, le Groupe a su mettre en œuvre très tôt des dispositifs de gestion du risque. Ainsi, le Groupe a mis en place une cellule de gestion de crise réunissant, quasi quotidiennement, l'ensemble des membres du Comité exécutif afin de pouvoir réagir au plus vite vis-à-vis de toute évolution de la pandémie, surveiller son impact sur l'activité du Groupe et prendre les mesures appropriées. Le Groupe s'est assuré en priorité de la santé des salariés, des clients et de ses partenaires à travers notamment la généralisation du télétravail, en permettant un support client à distance et en continuant à informer les employés sur les bonnes mesures sanitaires à respecter. Par ces mesures, le Groupe a évité autant que possible la propagation du virus et a été en mesure d'assurer une continuité de services auprès de ses clients. Présentation synthétique et hiérarchisée des principaux risques Catégories de risque Risques relatifs au marché sur lequel intervient le Groupe Risques relatifs à l'activité et à l'organisation du Groupe Risques liés à la sécurité Risques juridiques et de conformité Principaux risques Risques de manque d'innovation et de non-anticipation des évolutions du marché

non-anticipation des évolutions du marché Risques d'érosion de la base clients et de non-renouvellement de contrats de Maintenance et de Souscription

non-renouvellement de contrats de Maintenance et de Souscription Risques liés à la transition vers les modèles d'affaires en Souscription

Risques liés à la capacité d'attraction, à la fidélisation et au développement des talents

Risques d'erreurs ou de défauts techniques en production

Risques sur la sécurité de l'information et des applications et logiciels exploités dans le c loud ou on-premise

ou Risques liés à la propriété intellectuelle

Risques liés aux différentes réglementations et à leur conformité 38 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 axway.fr LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Facteurs de risques 1 Risques relatifs au marché sur lequel intervient le Groupe Risques de manque d'innovation et de non-anticipation des évolutions du marché Description des risques Le Groupe évolue dans un marché caractérisé par une innovation technologique continue. Son succès commercial repose largement sur sa capacité à offrir des produits et solutions innovants répondant aux besoins de ses clients. Le Groupe doit donc anticiper les évolutions technologiques susceptibles d'être demandées par le marché, afin de proposer une offre perçue par ses clients comme différenciante ou innovante par rapport à des applications existantes, à des conditions financières acceptables par le marché. Ces nécessités sont accentuées par l'agilité technique attendue par les clients qui souhaitent avoir la possibilité d'utiliser les applications dans le cloud et/ou on-premise, en les déployant facilement sur différents supports. Le Groupe ne peut garantir que les nouvelles applications développées répondent aux attentes du marché. De même, le Groupe ne peut garantir que d'autres technologies alternatives ou concurrentes ne vont pas se développer. Ces technologies pourraient gagner des parts de marché significatives et restreindre la capacité du Groupe à commercialiser ses logiciels et services avec succès. Le risque est d'autant plus élevé que le marché dans lequel évolue le Groupe s'est concentré et que le Groupe rivalise avec des concurrents aux ressources souvent plus importantes. Ainsi, la réalisation de tels risques pourrait avoir pour conséquences une hausse des coûts, une baisse des ventes, et, plus généralement, un effet défavorable significatif sur les résultats du Groupe. Dispositifs de gestion des risques Le Groupe investit continuellement pour développer de nouvelles offres et solutions innovantes au service de ses clients. Le Groupe a mis en œuvre et poursuit ses efforts afin de fournir l'agilité et les fonctionnalités qu'attendent ses clients. L'attention particulière portée à la proximité, la transparence et la communication avec les clients a été renforcée, de manière à mieux comprendre et anticiper les tendances du marché et les attentes des clients. La stratégie produit du Groupe est clairement établie, et passe par une rationalisation du portefeuille de solutions, 2 de manière à prioriser efficacement les investissements en Recherche et Développement et ainsi se concentrer sur une offre innovante et qualitative. En outre, le Groupe travaille en étroite collaboration avec des clients clés pour explorer, développer et mettre en œuvre des offres nouvelles et révisées qui peuvent avoir des cas d'utilisation plus larges. En complément, le Groupe évalue régulièrement la possibilité de croissance externe par l'acquisition sélective de technologies nouvelles ou complémentaires. AXW - AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 39 LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Facteurs de risques Risques d'érosion de la base clients et de non-renouvellement de contrats de Maintenance ou de Souscription Description des risques Les revenus récurrents générés par la Maintenance et la Souscription représentent une part significative et croissante de l'activité du Groupe. La capacité du Groupe à conserver sa base clients et à la développer est déterminante pour maintenir et augmenter son chiffre d'affaires. Dans un contexte de forte pression concurrentielle et technologique autour des offres du Groupe, la probabilité du risque de non-renouvellement de contrats de Maintenance ou de Souscription est importante. Dans ce contexte, le Groupe est tenu de répondre pleinement aux attentes et besoins des clients, à travers des produits de qualité mais aussi grâce à une relation de confiance. Un mauvais alignement des équipes en contact direct avec la clientèle, en particulier des équipes Ventes, Services et Support, pourrait nuire à l'expérience client, clé de la satisfaction et de fidélité. Le Groupe peut aussi rencontrer des difficultés à faire entendre sa voix dans un environnement concurrentiel dominé par de grands acteurs des logiciels et services informatiques, qui bénéficient d'une importante force de frappe dans le domaine du marketing. L'activité du Groupe est largement dépendante de sa capacité à être reconnue sur son marché comme un acteur offrant des produits et services synonymes de qualité, de sécurité et d'innovation, porteur de valeur ajoutée pour les clients. Ainsi, le non-renouvellement des contrats de Souscription et de Maintenance par un nombre significatif de clients ou un certain nombre de clients représentant un pourcentage significatif du chiffre d'affaires pourrait avoir un effet défavorable significatif sur les résultats du Groupe. Dispositifs de gestion des risques La plupart des applications majeures du Groupe, une fois totalement adoptées par les clients, deviennent une partie intégrante des services proposés en interne ou à leurs propres clients. Leur non-renouvellement par le client peut avoir un effet défavorable significatif sur leurs activités, ayant pour conséquence un taux d'attrition faible pour ces applications une fois que les clients les ont effectivement déployées. L'objectif du Groupe est de favoriser l'adoption de ses solutions et le renouvellement des contrats, afin d'accompagner ses clients From start to forever (« du début à toujours ») avec une variété de services de soutien de la stratégie de solution, l'alignement commercial, la planification de l'adoption, la mise en œuvre et le succès client. Cette approche du cycle de vie client augmente le partenariat client et favorise les relations de confiance. Outre le niveau de criticité de nos solutions pour les activités opérationnelles des clients, le succès des applications requiert souvent plus que la seule qualité de l'application et sa technologie. La satisfaction et fidélité d'un client provient souvent des interactions pour les soutenir sur le long terme. Pour cela, le Groupe a des équipes dédiées à l'expérience client, ainsi que des équipes dédiées au Customer Success (« succès client ») pour progresser au fil de la relation, et établir une confiance à long terme avec la clientèle. Le Groupe a adopté des outils permettant de suivre, anticiper et gérer proactivement les renouvellements des contrats de Maintenance et de Souscription. Le Groupe surveille de manière constante le succès de ses clients vis-à-vis de ses solutions et de son activité de support à travers des enquêtes de satisfaction. Les résultats de ces enquêtes permettent au Groupe de mettre en place les actions correctives nécessaires pour continuer à améliorer et garder une satisfaction globale de ses clients à un niveau élevé. Comme il s'agit là d'une part importante de l'activité du Groupe, ces métriques sont suivies par le Comité exécutif et font partie de la rémunération variable de la majorité des collaborateurs du Groupe. 40 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 axway.fr LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Facteurs de risques Risques liés à la transition vers les modèles d'affaires en Souscription Description des risques travers le lancement de nouvelles offres telles que la plateforme d'intégration hybride AMPLIFY, le Groupe soutient l'évolution de son activité vers le modèle d'affaires en Souscription. Un basculement du marché vers la Souscription est susceptible d'entraîner une baisse du chiffre d'affaires généré par la concession de licences d'utilisation perpétuelles et la Maintenance associée. À l'inverse, l'incapacité à transformer le modèle d'affaires, et à favoriser l'adoption de la Souscription et des services c loud , rendrait difficile l'atteinte des ambitions du Groupe en termes de croissance. En outre, les nouveaux modèles d'affaires conduisent le Groupe à faire évoluer ses systèmes, ses infrastructures ainsi que ses processus internes afin de gérer ces nouvelles façons de produire, de vendre et d'opérer. Ces nouveaux outils et processus demandent des investissements et un réalignement important des équipes internes. Les équipes commerciales et marketing doivent être en mesure de générer suffisamment d'intérêt chez des clients potentiels et de convertir le carnet d'affaires en ventes. Le Groupe ne peut garantir que les transformations déjà réalisées soient suffisantes ou que des investissements complémentaires ne soient nécessaires pour finaliser le changement de modèle d'affaires. De plus, ces transformations pourraient ne pas générer l'engouement espéré auprès des clients et/ou nécessiter un délai d'adaptation de la part de ces derniers. Ainsi, la réalisation de tels risques pourrait avoir pour conséquences un ralentissement de l'activité, une baisse des ventes, une perte d'image et, plus généralement, un effet défavorable significatif sur les résultats du Groupe. Dispositifs de gestion des risques La synergie entre les différents départements est une priorité pour le Groupe. La continuité entre les processus d'innovation, de product management, de marketing sur les produits, de mise sur le marché et d'expérience client a été améliorée en 2019 par une forte gouvernance et implication du Comité exécutif et de ses principaux Directeurs. De plus, le Comité exécutif s'est renforcé en juillet 2019 par l'arrivée d'un responsable du Go to Market, supervisant notamment le département Marketing. Toutes les équipes du Groupe, en particulier commerciales et marketing, sont pleinement alignées et focalisées sur l'atteinte des objectifs stratégiques du Groupe. Les objectifs de croissance du Groupe s'appuient notamment sur 2 une meilleure mise en avant de la valeur commerciale et technique apportée par Axway à ses clients. Depuis 2 ans, Axway a développé des campagnes d'information présentant des exemples concrets de réussite client. Les échanges continus avec les clients, à travers des enquêtes de satisfaction fréquentes, permettent à la fois de comprendre et de mieux répondre à leurs besoins. Le Groupe est ainsi en mesure d'apporter une véritable valeur ajoutée en proposant le bon produit au bon client, et en convertissant sa base installée, afin de faire bénéficier les clients existants de nouvelles solutions innovantes. Le marché en constante croissance du cloud est un moteur pour le Groupe. Le changement de modèle d'affaires a nécessité l'adoption par toutes les équipes d'Axway de nouvelles procédures, techniques de ventes, mesures ou indicateurs pour le suivi de l'activité et de manière d'emporter l'adhésion des clients. Le Groupe a été en capacité d'atteindre une grande partie de ses objectifs pour 2019 en démontrant une très forte croissance de la conclusion de nouveaux contrats de Souscription, en augmentation de 33 % par rapport à l'année dernière. Par l'adhésion actuelle des clients à la vision du Groupe de l'activité Souscription, l'incidence globale du changement sur le chiffre d'affaires a été contenue. Dans un contexte de croissance des ventes en Souscription et des Services cloud, et afin de piloter au mieux son activité, le Groupe adapte ses systèmes d'information, notamment en matière de reconnaissance du revenu ou de gestion de la base clients. AXW - AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 41 LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Facteurs de risques 2 Risques relatifs à l'activité et à l'organisation du Groupe Risques liés à la capacité d'attraction, à la fidélisation et au développement des talents Description des risques Le Groupe évolue dans un environnement concurrentiel exacerbé, qui provoque une grande mobilité des collaborateurs et la rareté de certaines expertises. Dans ce contexte, le Groupe peut être confronté à des difficultés pour attirer, recruter et fidéliser des talents. Compte tenu de la complexité de ses applications, le succès du Groupe dépend largement de sa capacité à assurer la gestion harmonieuse de son personnel et à fidéliser et à développer ceux de ses collaborateurs maîtrisant les expertises critiques pour le succès du Groupe, et ayant une bonne compréhension des modalités d'utilisation d'un logiciel donné adaptable à chaque client. Une réduction significative du nombre de collaborateurs hautement expérimentés, et en particulier leur départ pour une entreprise concurrente, pourrait conduire à la fragilisation de certaines activités du Groupe. De telles carences pourraient détériorer la valeur ajoutée du Groupe en matière de service client et de qualité de produits. En outre, la disparition de certaines expertises techniques pourrait nécessiter un recours important à la sous-traitance pour exécuter et réaliser les engagements souscrits à l'égard de clients. Ainsi, la réalisation de tels risques pourrait avoir pour conséquences un ralentissement de l'activité, une perte d'image et, plus généralement, un effet défavorable significatif sur les résultats du Groupe. Dispositifs de gestion des risques Le Groupe a non seulement mis en place des programmes de motivation et de formation, mais également des programmes de rétention. Le Groupe encourage une plus grande flexibilité entre les métiers, ainsi qu'une communication managériale plus transparente pour partager la stratégie, l'expliquer et associer les équipes selon des modes plus collaboratifs. Le Groupe reconnaît et fidélise durablement les talents. Le Groupe a réalisé pour la première fois, au quatrième trimestre 2019 une revue des talents (98 % de l'effectif global) pour évaluer la performance et le potentiel de tous les collaborateurs. À travers cet exercice annuel, le Groupe a pu identifier les évolutions possibles et nécessaires pour chacun des collaborateurs. Les managers sont vivement incités à construire un plan de développement et de carrière individuel en partenariat avec le département des Ressources Humaines. Dans certains cas, et pour certains types de profil, un transfert de compétences et de savoir-faire est initié pour maintenir les expertises en interne. Depuis 2014, Axway a également mis en place en France l'entretien professionnel qui a lieu tous les deux ans et a pour vocation de faire un point sur les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien permet d'identifier les aspirations ou les points d'amélioration de chacun des collaborateurs. Par ailleurs les efforts portés sur l'attractivité, la fidélisation et le développement des talents ont permis une réduction significative du taux d'attrition sur 2019, ainsi que le recrutement de plusieurs postes clés. Risques d'erreurs ou de défauts techniques en production Description des risques Les applications du Groupe sont des éléments complexes d'ingénierie logicielle souvent composés de plusieurs millions de lignes de codes. Comme toute autre société sur son marché, le Groupe ne peut garantir que les logiciels développés et intégrés ne puissent jamais recéler d'erreur ou de défaut. Le risque est d'autant plus élevé pour le Groupe du fait de la croissance de son activité cloud et que ses applications sont souvent utilisées dans des environnements opérationnels complexes et critiques traitant plusieurs millions de transactions individuelles. De plus, une erreur ou un défaut d'une application dans le cloud peut entraîner des désagréments pour plusieurs clients partageant le même environnement cloud. Toute perte causée par une erreur ou un défaut notamment de performance pourrait conduire à prendre des mesures correctives d'urgence entraînant d'importants surcoûts de production. De tels défauts peuvent également conduire certains clients à intenter une réclamation en dédommagement du préjudice subi ou entraîner pour le Groupe une augmentation des coûts liés à la Maintenance ou aux garanties. Ainsi, la réalisation de tels risques pourrait avoir pour conséquences d'entacher la réputation du Groupe, de provoquer des procédures contentieuses avec les clients concernés et, plus généralement, d'avoir un effet défavorable significatif sur les résultats du Groupe. Dispositifs de gestion des risques Le Groupe procède à des tests d'assurance qualité sur l'ensemble de ses nouvelles applications ainsi que sur les nouvelles versions et mises à jour des applications existantes. Les mesures de contrôle qualité mises en œuvre par le Groupe permettent d'éviter, autant que possible et dans des limites raisonnables, qu'elles ne contiennent des erreurs ou des défauts. De plus, le Groupe a adopté une approche générale pour le suivi et la gestion de problèmes de performance et de fiabilité. Dans les environnements cloud, la mise et le maintien en production sont contrôlés en permanence afin d'assurer la continuité des activités du client. Le Groupe s'engage à respecter vis-à-vis de ses clients ses procédures standards de support et de maintien de niveaux de service qu'il rend disponible sur son site Internet. Le Groupe dispose d'une couverture et d'un programme d'assurance Groupe « Responsabilité Civile Exploitation et Professionnelles ». Ce programme couvre l'ensemble des sociétés du Groupe pour les conséquences pécuniaires résultant de la mise en œuvre de leur responsabilité civile et professionnelle dans le cadre de leurs activités, du fait de dommages ou préjudices corporels, matériels ou immatériels, causés aux tiers. La limite contractuelle d'indemnité globale est de 30 M€ par année d'assurance. 42 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 axway.fr LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Facteurs de risques 3 Risques liés à la sécurité Risques sur la sécurité de l'information et des applications et logiciels exploités dans le cloud ou on-premise Description des risques Le Groupe évolue sur un marché marqué par une grande rapidité des évolutions technologiques, qui l'expose de manière continue aux risques de piratage informatique ou industriel, ainsi qu'à des attaques de virus informatiques. En dépit des mesures prise par le Groupe, celui-ci ne peut garantir ses clients contre la survenance d'une brèche de sécurité et son éventuelle exploitation malveillante par un tiers. Une brèche de sécurité dans un environnement client ou une vulnérabilité non corrigée dans une application du Groupe pourrait être exploitée par des cybercriminels et compromettre des données clients. De telles brèches peuvent perturber le bon fonctionnement des systèmes et applications du Groupe et de ceux installés chez ses clients, et avoir des répercussions néfastes sur la capacité du Groupe faire face à ses engagements en termes de disponibilité, qualité et continuité des services. En outre les développements technologiques permettent aujourd'hui d'utiliser les applications et solutions du Groupe depuis divers terminaux notamment mobiles via des technologies API développées par le Groupe. La multiplication des points d'accès sur les infrastructures des clients et du Groupe peut accroître le risque d'un accès non autorisé à des données du client. Ce risque est accru du fait de la nature de l'offre de services cloud du Groupe et du fait que cette offre représente une part croissante de l'activité du Groupe. Les services cloud impliquent parfois la conservation et la transmission de données sensibles des clients dans des domaines fortement réglementés tels que les services financiers ou les services médicaux. Toute faille de sécurité dans nos infrastructures pourrait exposer le Groupe à un risque d'accès non autorisé à des données sensibles du Groupe ou de ses clients. Ainsi la réalisation de tels risques pourrait avoir pour conséquences d'entacher la réputation du Groupe, de provoquer des procédures contentieuses avec les clients ou autorités concernés et, plus généralement, d'avoir un effet défavorable significatif sur les résultats du Groupe. Dispositifs de gestion des risques Une équipe dédiée à la sécurité des produits et solutions s'assure que les règles édictées en la matière (Secure Software Development Lifecycle) sont bien respectées. En particulier, des tests de sécurité doivent être réussis avant chaque sortie de produit. Des contrôles proactifs et correctifs sont effectués constamment sur les vulnérabilités. Pour les services cloud, des équipes dédiées, à travers un Security Operations Center surveillent en permanence la bonne marche des opérations. 2 Axway a défini un système de gestion de la sécurité de l'information comprenant un ensemble cohérent de politiques et procédures fondées sur les principes de l'ISO 27001. Sous la responsabilité d'un CISO (Chief Information Security Officer) ces politiques sont appliquées de manière globale et permettent à Axway d'obtenir des certifications externes, démontrant son adhésion et son respect des meilleures pratiques de sécurité et de sécurité de l'information - notamment ISO:27001, SOC2, ISO:9001, FEDRAMP, Common Criteria, etc. Le Groupe adhère pleinement aux impératifs énoncés par le règlement général sur la protection des données (RGPD) sous le contrôle d'un DPO (Data Protection Officer). Chaque année, tous les salariés du Groupe suivent une formation dédiée à la sécurité, en particulier sur la sécurité de l'information. Des équipes informatiques et outils spécifiques - notamment des systèmes de détection et prévention d'intrusions - supervisent en permanence la bonne marche des systèmes d'information du Groupe. Des dispositifs de sauvegarde des données, de surveillance des infrastructures, de contrôle d'accès aux sites et aux applications informatiques sont ainsi déployés de manière globale. Une assurance cybersécurité a été souscrite en complément de l'assurance Responsabilité civile professionnelle du Groupe afin de permettre de gérer et couvrir au mieux les différentes natures de risques de cybersécurité : dommages et intérêts suite à des réclamations de tiers, dommages aux biens matériels, immatériels, perte d'exploitation, frais additionnels ou coûts liés à la gestion d'une communication de crise suite à une faille de sécurité notamment. La limite contractuelle d'indemnité globale est de 10 M€ par année d'assurance. AXW - AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 43 LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Facteurs de risques 4 Risques juridiques et de conformité Risques liés à la propriété intellectuelle Description des risques Dispositifs de gestion des risques L'activité du Groupe repose sur les logiciels développés et intégrés par le Groupe ou les sociétés acquises au fil des ans. Le Groupe ne peut garantir qu'aucun tiers ne revendique des droits de propriété intellectuelle sur les logiciels Axway ou des logiciels de tiers embarqués dans les logiciels Axway. La probabilité de ce risque est accrue par l'exposition recherchée du Groupe pour faire connaître ses solutions et par la reconnaissance de ses clients. Ainsi la réalisation de tels risques pourrait avoir pour conséquence d'entraver le Groupe dans sa capacité à utiliser ou développer ses solutions. Plus généralement, toute revendication de droits de propriété intellectuelle par des tiers pourrait avoir un effet défavorable significatif sur les résultats du Groupe. Le Groupe utilise différents moyens à sa disposition, via la protection par le droit d'auteur, les marques, les brevets et le secret des affaires, ainsi que des mesures de confidentialité et des processus techniques afin de protéger ses droits de propriété intellectuelle. Axway essaie d'atténuer ces risques d'actions en violation de droits de propriété intellectuelle via le dépôt des brevets sur ses logiciels dès lors que cela est autorisé par le droit local applicable, ainsi que par la mise en place d'un programme de compliance relatif aux logiciels open source, et en développant une analyse légale dès les prémices d'une situation de non-conformité identifiée. Le Groupe sélectionne ses sous-traitants et autres partenaires technologiques en fonction de leur capacité à garantir le Groupe contre toute action en réclamation de droit de propriété intellectuelle. Risques liés aux différentes réglementations et à leur conformité Description des risques Le Groupe opère ses activités dans plus de quinze pays où il détient des filiales et se trouve, par conséquent, soumis à différentes réglementations. Ces réglementations peuvent être modifiées à tout moment et le coût d'exploitation du Groupe sur un territoire donné peut s'avérer plus élevé que prévu. À titre d'exemple l'entrée en vigueur du règlement européen sur la protection des données personnelles nécessite des ajustements plus ou moins conséquents selon la nationalité des clients et fournisseurs. La plupart des pays dans lesquels le Groupe opère ont des lois sur les investissements étrangers et sur les sociétés appartenant à des étrangers implantés sur leur territoire. Ces lois peuvent restreindre les exportations ainsi que la manière dont le Groupe peut distribuer ou commercialiser certaines applications. Le Groupe a beaucoup investi dans l'acquisition de sociétés aux États-Unis qui appliquent l'une des réglementations les plus strictes en la matière. En outre, de nombreux clients du Groupe dépendent de l'obtention et du maintien d'autorisations et certifications d'autorités administratives. Le Groupe peut être amené à s'engager à respecter certaines dispositions réglementaires applicables en sa qualité de sous-traitant. Le Groupe ne peut garantir qu'aucun manquement à la réglementation applicable ne soit relevé lors d'un audit ou une inspection. De même, le Groupe ne peut garantir que ses fournisseurs ou sous-traitants respectent ou respecteront à tout moment la réglementation applicable. Ainsi, la réalisation de tels risques pourrait avoir pour conséquences d'entacher la réputation du Groupe, de provoquer des procédures contentieuses avec les clients ou autorités concernés et, plus généralement, d'avoir un effet défavorable significatif sur les résultats du Groupe. Dispositifs de gestion des risques Le Groupe s'appuie sur un réseau d'experts internes et externes ainsi que sur des outils de veilles juridiques et réglementaires pour identifier et anticiper les réglementations applicables à chacune des entités du Groupe. Le Groupe a mis en place des procédures de contrôle interne et d'amélioration continue. Le Groupe est ainsi amené à devoir revoir régulièrement ses procédures de contrôle interne pour répondre à de nouvelles réglementations et pour prendre en compte de nouvelles exigences du marché. Le Groupe développe une culture de conformité à travers des formations ou campagnes de sensibilisation dispensées au niveau du Groupe, localement ou à un groupe ciblé de personnes (exemple, Sécurité, RGPD, Anti-corruption, informations d'initiés…). 44 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 axway.fr LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Contrôle interne et gestion des risques 2.2 Contrôle interne et gestion des risques 2.2.1 Définition et description de l'environnement de contrôle interne et de gestion des risques Définition et objectifs du contrôle interne et de la gestion des risques Le dispositif de contrôle interne et de gestion des risques du Groupe se conforme aux réglementations et lois en vigueur, et s'appuie sur le cadre de référence, le guide de mise en œuvre, ainsi que sur les recommandations publiées et mis à jour par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Suivant la définition du cadre de référence de l'AMF, le contrôle interne est « un dispositif de la Société, défini et mis en œuvre sous sa responsabilité, qui vise à assurer (1) la conformité aux lois et règlements ; (2) l'application des instructions et des orientations fixées par la Direction Générale ; (3) le bon fonctionnement des processus internes de la Société, notamment ceux concourant à la sauvegarde de ses actifs ; (4) la fiabilité des informations financières ». D'une façon générale, l'objectif du contrôle interne est de participer à la maîtrise des activités, à l'efficacité des opérations et à l'utilisation efficiente des ressources. Il doit également permettre de prendre en compte de manière appropriée les risques significatifs, qu'ils soient opérationnels, financiers ou de conformité, ainsi que de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie du Groupe. La gestion des risques, quant à elle, vise à : « (1) créer et préserver la valeur, les actifs et la réputation de la Société ; sécuriser la prise de décision et les processus de la Société pour favoriser l'atteinte des objectifs ; (3) favoriser la cohérence des actions avec les valeurs de la Société ; (4) mobiliser les collaborateurs de la Société autour d'une vision commune des principaux risques et les sensibiliser aux risques inhérents à leur activité ». Les principaux risques auxquels le Groupe est confronté sont décrits dans le chapitre 2, section 1 « Facteurs de risques ». L'ensemble du dispositif de contrôle interne et de gestion des risques exposé ci-après est appliqué à toutes les entités du périmètre de consolidation dans l'objectif de ramener ces facteurs de risques à un niveau acceptable, d'aider le Groupe à atteindre ses objectifs et de fournir une assurance raisonnable sur leur réalisation. Dans le cas d'une nouvelle acquisition, cette société sera pleinement intégrée, sous un délai raisonnable, dans le dispositif global de contrôle interne et de gestion des risques. Comme tout système de contrôle, il ne peut cependant donner une garantie absolue que de tels risques sont totalement évités, éliminés ou maîtrisés, ou que les objectifs du Groupe pourront être atteints. La présentation du dispositif du Groupe reprend les cinq composantes définies par le cadre de référence de l'AMF : une organisation, la diffusion interne de l'information, un dispositif de recensement et de gestion des risques, des activités de contrôle, et une surveillance permanente du dispositif. Organisation Organisation juridique Le nombre de structures juridiques est volontairement limité, avec une organisation la plus simple possible faisant 2 intervenir, à l'exception de situations temporaires consécutives des acquisitions, une seule société active par pays. Certaines sociétés du Groupe peuvent opérer pour d'autres pays que celui sur lequel la Société est implantée. La Société est en situation de contrôle direct sur toutes les filiales du Groupe dont elle est la tête. Les sociétés sont toutes consolidées par intégration globale et il n'existe pas d'entités ad hoc situées hors du champ de la consolidation. Un organigramme juridique au 31 décembre 2019 est présenté dans le chapitre 1, section 6. Organisation interne L'organisation interne du Groupe est détaillée dans le chapitre 1 section 7, et comporte en particulier les acteurs suivants, clés dans la gestion des risques et le dispositif de contrôle interne de la Société : le groupe de direction : Directeur Général, Directeurs des pôles opérationnels, Directeurs des structures fonctionnelles ;

les structures fonctionnelles centralisées pour l'ensemble de la Société (Ressources Humaines, Finances, IT, etc.) ;

les directions opérationnelles centrées sur une activité du métier d'édition de logiciels (Solutions, Products & Engineering, Customer Success Organization, Marketing) et des Business Units, déclinaisons administratives régionales ou nationales de ces pôles. Définition des pouvoirs et des responsabilités Des règles de délégation délimitent les pouvoirs opérationnels attachés à chaque niveau de l'organisation et organisent la maîtrise des décisions pour l'ensemble des implantations d'Axway. Les niveaux de décision retenus s'attachent à refléter un équilibre entre l'autonomie d'action de pôles d'activités intégrant une couverture géographique étendue et des contrôles et limitations qui sont tout aussi nécessaires. Ces règles de délégation sont régulièrement revues afin de prendre en compte les évolutions du Groupe. Ce processus inclut des moments clés permettant l'évaluation des compétences et des performances, et la révision des conditions d'emploi : entretien annuel et suivi des collaborateurs par les Business Partners RH qui permettent ainsi de définir des plans d'actions (formation, tutorat, mises en situation). La politique du Groupe et les mesures visant à maîtriser la gestion des Ressources Humaines, ainsi que les principaux indicateurs qui s'y rapportent, sont précisées dans le chapitre 3 « Responsabilité d'entreprise ». Systèmes d'information La gestion des systèmes d'information est sous la responsabilité de la Direction des Systèmes d'Information. Cette entité est notamment en charge des moyens informatiques (y compris les achats), de la mise en œuvre de la sécurité et a la responsabilité de développer ou de sélectionner les applications utilisées pour les besoins internes de la Société. En travaillant de façon permanente à l'évolution du système d'information, cette Direction accompagne la croissance d'Axway dans l'ensemble de ses dimensions : croissance organique, intégration des acquisitions, extension de l'implantation géographique, prise en compte des évolutions métiers telles que les services cloud. Ses objectifs sont d'adapter au mieux le système d'information aux besoins opérationnels de la Société et des utilisateurs, d'assurer la sécurité physique et logique des données auxquelles un accès permanent doit être garanti en raison des exigences de service liées à un environnement international. Des dispositifs de sauvegarde des données, de surveillance des infrastructures, de contrôle d'accès aux sites et aux applications informatiques sont ainsi déployés de manière globale. Procédures Le Groupe a formalisé et communiqué sa Charte éthique, qui s'inscrit dans une démarche de transparence, d'équité et de loyauté avec l'ensemble de nos parties prenantes : clients, collaborateurs, actionnaires, partenaires, fournisseurs et acteurs de la société civile. La Charte éthique définit les règles que le Groupe et toute partie prenante avec laquelle il est en relation doivent impérativement respecter, tant dans leur comportement interne que vis-à-vis des personnes et entreprises dans ses relations professionnelles. Elle définit aussi les procédures d'alertes mises en place en cas de non-respect de ces règles (système d'alerte professionnelle). Par ailleurs, un Comité d'éthique a été mis en place, afin de revoir de manière régulière les potentiels cas de fraude, les actions menées, et l'évolution des procédures et contrôles qui assurent notre conformité avec les exigences légales sur le sujet. Le Groupe dispose également de procédures dont la mise en place, le maintien, l'appropriation (par un plan de formation associé) et la responsabilité de leur application relèvent des Directions Opérationnelles et Fonctionnelles. Chacun des pôles opérationnels - Solutions, Products & Engineering (SPE), Customer Success Organization (CSO), Marketing - dispose d'une cellule en charge de la définition, du déploiement, de l'industrialisation et de la surveillance des procédures, méthodologies et outils. Les processus globaux et supports (Ressources Humaines, infrastructures et systèmes d'information, finance, juridique et gestion administrative) sont eux aussi formalisés. Les procédures sont pour partie regroupées dans le Quality Management System (QMS), accessible en permanence sur un portail de collaboration et de capitalisation. Des manuels opératoires sont développés à l'initiative des unités opérationnelles ou fonctionnelles et sont mis à disposition dans les espaces dédiés de ce portail. Les procédures visent notamment à maîtriser les risques identifiés par le Groupe et ont pour objectif de couvrir les activités opérationnelles. Le Groupe dispose également de procédures relatives à la gestion de la sécurité de l'information (Information Security Management System), reposant sur les principes des normes ISO/CEI 27001- 27002 et 27005, et qui visent à assurer la protection des systèmes d'information du point de vue de leur accès, utilisation, divulgation, perturbation, modification ou destruction. La politique de sécurité de l'information du Groupe est conçue pour protéger non seulement les informations internes du Groupe mais aussi celles de ses clients et partenaires. Les procédures du Groupe sont déployées dès que possible l'occasion des opérations de croissance externe. Parallèlement, des messages internes, adressés régulièrement aux différents responsables opérationnels et fonctionnels, permettent d'apporter des compléments sur la mise en œuvre des procédures et de communiquer sur les nouvelles règles. Diffusion interne de l'information Le système de pilotage (management de l'activité) constitue une caractéristique fondamentale du dispositif de contrôle interne. Il a pour objectif d'organiser la diffusion interne de l'information, de façon ascendante vers la Direction Générale et de façon descendante vers les unités opérationnelles et fonctionnelles, mais aussi de diriger, de contrôler, d'assister et de former. Les réunions de pilotage, déployées dans l'ensemble et à tous les niveaux de l'organisation, obéissent à des rythmes réguliers correspondant aux différents horizons envisagés : (1) rythme hebdomadaire pour l'horizon mensuel (suivi opérationnel de l'activité, suivi des prévisions, de l'exécution et de la production, gestion des grandes affaires, des alertes et des risques) ; (2) rythme mensuel pour l'horizon annuel (réalisations du mois précédent, révision des prévisions annuelles, suivi budgétaire) ; (3) rythme annuel pour l'horizon pluriannuel (démarche budgétaire dans le cadre du plan stratégique). La bonne marche du dispositif de gestion des risques est placée sous la surveillance de la Direction Générale vers laquelle convergent les informations issues des dispositifs opérationnels, fonctionnels et de contrôle. Les principaux facteurs de risques sont retranscrits dans le chapitre 2, section 1 « Facteurs de risques » du présent document. Processus d'identification, d'analyse et de traitement des risques opérationnels Les séquences de pilotage normalisées et déployées à tous les niveaux et pour l'ensemble des activités constituent le vecteur essentiel de l'identification et de la gestion des risques. Elles permettent d'assurer la remontée des risques opérationnels et fonctionnels pour qu'ils soient traités au niveau le plus approprié de l'organisation. Les risques opérationnels rencontrés dans l'activité, qualifiés d'alerte » dans le vocabulaire du Groupe lorsqu'ils sont significatifs pour l'entité qui les identifie, font l'objet d'un traitement immédiat ou sont inclus dans la revue hebdomadaire effectuée à chacun des niveaux de l'organisation en vue de la mise en œuvre d'un plan d'action aussi rapide que possible, ainsi que de l'information du niveau hiérarchique supérieur, si besoin. Les Directions Fonctionnelles du Groupe, responsables de la définition et de la bonne application des politiques liées notamment aux Ressources Humaines, à la finance, aux aspects juridiques, aux systèmes d'information, rendent elles aussi compte à la Direction Générale des nouveaux risques identifiés à l'occasion des séquences de pilotage. Activités de contrôle Les activités de contrôle sont présentes partout au sein du Groupe, à tout niveau et dans toute fonction, qu'il s'agisse de contrôles orientés vers la prévention ou la détection, de contrôles manuels ou informatiques, ou encore de contrôles hiérarchiques en application des règles de délégation en vigueur. Toutefois, dans le cadre du modèle des trois lignes de maîtrise des risques, plusieurs fonctions de contrôle dépendant des Directions Fonctionnelles jouent un rôle particulier en matière de maîtrise des risques, en exerçant une activité de support auprès des opérationnels, en intervenant préventivement (engagements contractuels et de dépenses), ou en effectuant des contrôles sur l'application des procédures et les résultats obtenus (notamment des contrôles portant sur la qualité des données saisies dans le système d'information). Contrôle de gestion Le Contrôle de gestion relève de la Direction Financière et possède pour principales missions de : contrôler les revenus de services et de souscription à chaque clôture mensuelle, ainsi que les coûts de l'ensemble des agences du périmètre Axway ;

produire le reporting mensuel consolidé Groupe avec une analyse des résultats issus du système de gestion interne et exercer un contrôle de cohérence sur les prévisions mensuelles ;

l'élaboration de toute préconisation pour améliorer le fonctionnement de la Société ;

le suivi de la mise en œuvre des actions correctives convenues à la suite de chaque audit ;

l'actualisation de la cartographie des risques. Les missions d'audit et les recommandations associées ont pour objectif d'améliorer le contrôle interne et les procédures, afin de réduire les risques identifiés et de faciliter l'atteinte des objectifs stratégiques de la Société. L'Audit interne est placé sous l'autorité du Directeur Général et a un accès direct au Président du Conseil d'administration. Le plan d'audit interne est construit en fonction des priorités identifiées sur la base de la cartographie des risques. Il est présenté au Directeur Général et au Comité d'audit pour approbation. Conseil d'administration (Comité d'audit) Une description détaillée du rôle et de la composition du Comité d'audit est disponible en chapitre 4, section 1 du présent document. Au nom du Conseil d'administration, le Comité d'audit remplit notamment les missions suivantes : gestion des risques et du contrôle interne : le Comité d'audit surveille le bon fonctionnement du système de contrôle interne et de gestion des risques, l'élaboration et le traitement de l'information comptable et financière ; il apprécie l'efficacité des dispositifs mis en place par la Direction pour identifier, évaluer, gérer et contrôler les risques financiers et non financiers ;

reporting financier : le Comité d'audit examine de manière critique les décisions et appréciations de la Direction se rapportant aux états financiers du Groupe, aux analyses de performance, aux rapports intermédiaires ; audit interne : le Comité d'audit s'assure du bon fonctionnement de l'Audit interne, en revoyant l'univers d'audit et la cartographie des risques, en approuvant le plan annuel d'audit interne, et en suivant les résultats des missions et la mise en œuvre des recommandations ;

audit externe : le Comité d'audit s'assure de la qualité des relations entretenues par le Groupe avec les Commissaires aux comptes et suit la réalisation de leur mission. Commissaires aux comptes Lors de leurs interventions tout au long de l'année au sein de l'entreprise, les Commissaires aux comptes ne se limitent pas des interactions avec le service comptable. Ils prennent connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit et ils évaluent la conception et la mise en œuvre des contrôles en place sur lesquels ils ont décidé de s'appuyer. Afin de mieux appréhender la traduction des opérations et des transactions dans les comptes, les Commissaires aux comptes s'entretiennent avec des responsables opérationnels qui sont les mieux à même d'expliquer l'activité du Groupe. Certifications Des organismes externes de certification sont sollicités pour assurer à nos clients une revue impartiale de notre système de gestion de la qualité et de la sécurité. Ces revues permettent au Groupe de faire un état des lieux de ses process et de remédier aux dysfonctionnements relevés. Elles donnent lieu à une harmonisation des pratiques, tout en promouvant une culture d'amélioration continue et en perfectionnant la qualité et la sécurité des produits et des services fournis. Axway conduit chaque année un audit indépendant, réalisé par un tiers, de ses activités cloud . Le Rapport SSAE18/ISAE3204/SOC2 Type II en résultant est un compte rendu indiquant comment Axway parvient à mettre en œuvre ses principaux contrôles et objectifs en termes de conformité à ces standards. L'objectif de ce standard est de fournir aux utilisateurs de ces services externalisés une assurance quant à la fiabilité du dispositif de sécurité et de contrôle interne des prestations assurées pour leur compte. Axway a décidé de généraliser l'audit de type SOC2 à toutes ses activités cloud , y compris ses activités SaaS (Software as a Service).

Axway a renouvelé sa certification ISO 9001, sur la base de l'évolution ISO 9001:2015, pour ses activités Global Customer Services en France, Italie et Allemagne.

Axway a renouvelé son certificat ISO/IEC 27001:2013 pour la période 2018-2021.

Ces audits sont de plus en plus fréquents, notamment en raison des régulations contraignantes dans les domaines de la santé et de la finance. Les efforts engagés pour nous maintenir à « l'état de l'art » et répondre à ces exigences sont régulièrement reconnus par nos clients ; les éventuels commentaires ou points d'attention servent également à faire évoluer notre système. Évaluation, démarches de progrès et mesures de maîtrise des principaux risques Les évaluations tant externes qu'internes du dispositif de contrôle interne et de son fonctionnement permettent d'identifier des axes d'amélioration et conduisent à la mise en place de plans d'action visant au renforcement du contrôle interne. De façon permanente, les missions d'audit interne permettent d'évaluer le contrôle interne sur des entités ou des domaines d'activité et conduisent dès que nécessaire à mettre en œuvre d'actions correctives. La mise en place de ces actions est contrôlée de manière continue afin de s'assurer du traitement des risques identifiés. Aucune défaillance grave du contrôle interne n'a été identifiée à ce jour. Le programme d'amélioration continue des processus, piloté par l'équipe Process, Security & Compliance s'est poursuivi et a permis le renouvellement de nos certifications en 2019. Par ailleurs, au sein de la Direction Opérationnelle Customer Success Organization, une équipe structurée est dédiée à l'expérience client : le client est aujourd'hui véritablement mis au cœur de la stratégie du Groupe. Un large dispositif d'enquêtes sur la fidélité et la satisfaction des clients et partenaires est mis en place. Des campagnes sont réalisées de manière récurrente, permettant de mesurer la satisfaction de nos clients, leur perception de la qualité de nos produits et services, dans un objectif constant d'amélioration de notre offre. Les clients sont aussi sollicités sur la qualité des prestations à l'occasion d'études transactionnelles, à la clôture 2 de chaque cas traité par le Support, ou à la fin de projets (Services). De plus, cette équipe recueille les retours d'information de groupes d'utilisateurs. 2.2.2 Élaboration et traitement de l'information comptable et financière Pilotage de l'organisation comptable et financière Organisation de la fonction comptable et financière Comme l'ensemble des fonctions, la fonction comptable et financière est très centralisée au sein du Groupe. Les équipes locales sont dimensionnées en conséquence de façon à pouvoir servir au mieux leur rôle de relais dans les filiales. Le Directeur Financier supervise étroitement l'activité de ces équipes, notamment à l'occasion des séquences de pilotage hebdomadaires et mensuelles. Les attributions de la Direction Financière recouvrent principalement la production des comptes individuels des filiales de la Société, les comptes consolidés, le contrôle de gestion, la fiscalité, l'administration des ventes, les financements et la trésorerie. Comme indiqué plus haut, les structures juridiques, et par conséquent les entités comptables, sont en nombre limité, ce qui est à la fois porteur d'économies de fonctionnement et de nature à limiter les risques inhérents à la fonction. La Direction Financière est rattachée à la Direction Générale. Comme l'ensemble des entités, elle participe au système de pilotage décrit ci-dessus. La Direction Générale est étroitement impliquée dans les processus de pilotage et de contrôle ainsi que dans la préparation de l'arrêté des comptes. Le Conseil d'administration exerce un contrôle régulier sur l'information comptable et financière. Il examine et arrête les comptes annuels et semestriels en prenant en compte l'avis exprimé par les Commissaires aux comptes. Organisation du système d'information comptable Toutes les sociétés du Groupe Axway font des arrêtés de comptes trimestriels complets en vue de la publication du chiffre d'affaires trimestriel et des résultats semestriels de la Société et du Groupe Axway. Elles sont toutes consolidées par intégration globale. Des prévisions de trésorerie ainsi qu'un arrêté comptable jusqu'au résultat d'exploitation sont établis tous les mois par toutes les sociétés du Groupe. L'application des règles fait l'objet d'un contrôle permanent assuré par la Direction Financière, en particulier sur l'application des règles de reconnaissance du revenu et de la valorisation des projets. Les règles et méthodes comptables en vigueur sont présentées dans les notes aux comptes consolidés. Toute modification est présentée au Comité d'audit. Le processus budgétaire permet de décliner la stratégie arrêtée par le Comité exécutif, d'adapter l'organisation à l'évolution des métiers, à la demande du marché et de la concurrence, d'assigner des objectifs quantitatifs et qualitatifs l'ensemble des entités du Groupe. Un dossier budgétaire comprenant une prévision d'exploitation mensualisée détaillée est produit par chaque Business Unit . Un compte d'exploitation mensuel est établi par chacune des Business Units. Troisième volet clé du système de gestion, un compte d'exploitation prévisionnel révisé chaque mois intègre les réalisations du mois précédent et une nouvelle prévision des mois restants de l'année en cours. Tous ces documents sont assortis de nombreux indicateurs de gestion, portant sur les paramètres économiques, la facturation et les encaissements. Les résultats issus du système de gestion analytique font l'objet, par les équipes de comptabilité rattachées au Directeur Financier, d'une vérification et d'un rapprochement avec les résultats comptables trimestriels. Processus d'élaboration et de validation des comptes consolidés Chaque société du Groupe arrête ses comptes mensuellement et établit une liasse de consolidation. Les liasses de consolidation semestrielles et annuelles font l'objet de revue par les auditeurs externes de chacune des sociétés. Les comptes consolidés sont audités par les Commissaires aux comptes du Groupe. Dans le cadre de leur clôture annuelle au 31 décembre, les comptes de la Société et de ses filiales font l'objet d'un audit légal par les Commissaires aux comptes en vue de leur certification. Dans sa mission de suivi du contrôle légal des comptes, le Comité d'audit prend connaissance des travaux et conclusions des Commissaires aux comptes lors de l'examen des comptes semestriels et annuels. Le Comité d'audit procède à l'examen des comptes, afin de s'assurer de la permanence et de la pertinence des méthodes comptables et de la qualité de l'information financière. Les comptes sont ensuite présentés au Conseil d'administration qui les arrête. Communication financière La communication financière est placée sous la supervision du Président du Conseil d'administration. Le Groupe diffuse l'information financière par différents moyens, notamment par les communiqués de presse, le Document d'enregistrement universel et les différents rapports et informations qu'il contient, et par la présentation des résultats semestriels et annuels. Le Document d'enregistrement universel est déposé auprès de l'AMF après accomplissement par les Commissaires aux comptes de leurs diligences consistant à vérifier la concordance des informations portant sur la situation financière et les comptes avec les informations financières historiques ayant fait l'objet d'un rapport de leur part et à procéder à la lecture d'ensemble du document afin de relever, parmi les autres informations, celles qui leur apparaîtraient manifestement incohérentes sur la base de leur connaissance générale de la Société acquise dans le cadre de leur mission. L'ensemble de ces informations est mis en ligne sur le site Internet Relations investisseurs du Groupe. 2.3 Politique d'assurance et de couverture des risques La politique d'assurance du Groupe est étroitement associée à une démarche de prévention et de maîtrise des risques majeurs. La gestion des assurances du Groupe est centralisée par la Direction Juridique. L'objectif des programmes d'assurances du Groupe est de permettre une couverture uniforme et adaptée aux risques de l'entreprise et de ses collaborateurs, pour toutes les entités du Groupe, et à des conditions raisonnables et optimisées. L'étendue ainsi que les limites de garanties de ces différents programmes d'assurance sont réexaminées annuellement au regard de l'évolution de la taille du Groupe, de l'évolution de ses activités, du marché de l'assurance et de l'exercice de cartographie des risques. L'ensemble des sociétés du Groupe est assuré auprès de compagnies d'assurances de premier rang pour l'ensemble des risques qui pourraient affecter significativement son activité, ses résultats, ou son patrimoine. Cette police couvre également les frais supplémentaires engagés pour éviter la survenance d'un sinistre ou en diminuer l'importance. La limite contractuelle globale est de 30 M€ par année d'assurance. Ce programme est complété en France par une assurance pour faute inexcusable dont l'objet est de garantir le remboursement des pertes financières supportées par la Société si elles résultent d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. 2 Assurance cybersécurité Ce programme bénéficie à l'ensemble des sociétés du Groupe. Ce programme couvre l'ensemble des conséquences pécuniaires directes ou indirectes, dommages matériels ou immatériels et pertes d'exploitation liés aux risques de cybersécurité. La limite contractuelle globale est de 10 M€ par année d'assurance. Assurance de responsabilité civile des dirigeants et mandataires sociaux Ce programme bénéficie à l'ensemble des dirigeants, mandataires sociaux et administrateurs du Groupe. Le programme couvre l'ensemble des conséquences pécuniaires des réclamations introduites à leur encontre et imputables à toute faute professionnelle commise dans l'exercice de leurs fonctions. La limite contractuelle globale est de 25 M€ par année d'assurance. Un complément de 5 M$ a été souscrit pour le périmètre des États-Unis. Assistance des collaborateurs en mission Ce programme bénéficie à l'ensemble des salariés, mandataires sociaux, dirigeants et administrateurs du Groupe. Ce programme couvre les accidents ou maladies survenant à l'occasion de déplacements professionnels. La limite contractuelle globale est de 25 M€ par année d'assurance. Assurance Dommages et Pertes d'exploitation Des programmes d'assurance ont été mis en place dans le (sites, équipements, terminaux, etc.) et les pertes Groupe pour couvrir les pertes et dommages aux biens d'exploitation subis. Sinistralité des contrats et programmes d'assurance du Groupe Aucun sinistre significatif n'a été déclaré au cours des trois dernières années par les entités du Groupe au titre des contrats d'assurance décrits ci-dessus (ou dont le Groupe a pu bénéficier par le passé). Le Groupe connaît une sinistralité très faible, qui lui permet de maintenir un niveau de prime relativement bas et des conditions de couverture favorables. AXW - AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 51 INNOVER AMPLIFY™ API Management autorise un accès aux données critiques de l'entreprise ou à celles de ses clients pour permettre une innovation continue et une expérience utilisateur améliorée. 3 DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE Introduction & contexte Axway 54 3.3 Engagement Environnemental : 3.1 Engagement Employeur : réduire notre impact environnemental 73 Attirer, développer, mobiliser et fidéliser les talents 59 Note méthodologique 79 3.2 Engagement Sociétal : Attestation de présence de collaborer avec toutes l'Organisme Tiers Indépendant 81 nos parties prenantes dans Table de concordance l'éthique du Groupe 68 des informations sociales et environnementales 83 DPEF Renvoi vers les chapitres ou sections liées aux contenus de la Déclaration de Performance Extra-Financière. L'ensemble de ces éléments a été élaboré dans le cadre du référentiel des Objectifs de Développement Durables définis par l'ONU et en tenant compte de la politique de gestion des risques du Groupe. Ces travaux ont impliqué différents comités du Conseil d'administration et des équipes d'Axway, dans la définition des enjeux et le recueil des données. Ces différents acteurs ont contribué à une meilleure pédagogie interne de la performance extra-financière, en enrichissant la réflexion stratégique portant sur la vocation de l'entreprise dans sa dimension humaine, sociétale et environnementale. En matière de facteurs de risques, et pour suivre la nouvelle réglementation Prospectus 3 », Axway a revu profondément la présentation de la gestion des risques par la création d'un nouveau chapitre 2 figurant au présent document. Un tableau de synthèse résume les risques nets les plus significatifs pour l'activité du Groupe. Les principaux facteurs de risques pour le Groupe sont présentés par ordre d'importance décroissant au sein de chaque catégorie en prenant en compte la probabilité d'occurrence et l'ampleur de l'impact négatif estimé. Pour chacun des facteurs de risques, le descriptif du risque est précisé en expliquant de quelle manière il peut affecter le Groupe ainsi que les dispositifs de gestion du risque. En complément, début 2020, Axway a lancé une réflexion sur les actions pouvant contribuer à réduire encore son impact sur l'environnement. Le capital humain et la capacité d'innovation constituent des enjeux stratégiques majeurs pour les éditeurs de logiciels comme Axway, parmi lesquels : le développement en interne de nos talents et le recrutement de nouveaux profils très recherchés ;

l'adoption du cloud et de la demande « as a service » ; ● la progression des technologies et des usages par « souscription » ;

la consommation accélérée des données et des besoins d'analyse, de suivi et de performance des échanges ;

la transformation des usages clients et la nécessité de mesurer en permanence la satisfaction client, Par voie de conséquence, Axway fait face à un phénomène de consolidation des acteurs du secteur. Le modèle d'affaires et le métier d'Axway travers ses solutions logicielles, Axway contribue à moderniser les infrastructures informatiques de ses clients en transférant, intégrant ou exposant leurs données de manière sécurisée. Le modèle d'affaires d'Axway, présenté dans le Profil introductif du présent document, s'appuie sur plusieurs atouts importants : 1 885 collaborateurs répartis dans 17 pays au service de 11 000 clients ;

un catalogue d'offres reconnues autour de la plateforme d'intégration hybride AMPLIFY™ ;

une organisation centrée sur les clients et la réussite de leur projet de transformation ; une structure opérationnelle réactive soutenue par une situation financière saine ; 3 des investissements ambitieux en Recherche & Développement et en Ventes & Marketing ;

; une gouvernance équilibrée et une structure actionnariale garantissant un projet d'entreprise indépendant ;

des valeurs éthiques fortes, partagées par un écosystème de parties prenantes : Collaborateurs, Clients, Partenaires technologiques et commerciaux, Fournisseurs, Instances professionnelles et Organisations de la société civile. L'ensemble de ces éléments renforcent l'ambition d'Axway de s'inscrire comme un leader indépendant sur le marché des plateformes d'intégration hybride. Gouvernance et outils de la Responsabilité d'Entreprise mis en œuvre par Axway La Gouvernance d'Axway est décrite dans le chapitre 4 du présent document. Elle repose sur une répartition des pouvoirs entre un Conseil d'administration et un Comité exécutif conformément aux recommandations du Code de Gouvernance Middlenext auquel le Groupe adhère. Conseil d'administration Comité exécutif Président Directeur Général 14 membres, dont 9 membres indépendants. 8 membres en charge de l'exécution de la stratégie du Groupe Comité d'audit ;

Comité des rémunérations ;

Comité de sélection, d'éthique et de gouvernance. En matière d'éthique et de responsabilité d'entreprise, le Groupe a mis en place des processus et des outils partagés avec l'ensemble de ses parties prenantes. Conscient des défis portant tant sur l'environnement et l'écologie que sur l'éthique des affaires, Axway adhère notamment au Pacte mondial des Nations Unies (Global Compact) et renouvelle chaque année son soutien à cette initiative depuis 2016. AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 55 LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Introduction & contexte Axway Pour chacune des parties prenantes de son écosystème, le Groupe adhère à des index, labels ou programmes soutenant les valeurs qu'il souhaite promouvoir : Les outils de la Responsabilité d'Entreprise Éthique et anti-corruption Protection des données Attentes et Satisfaction Clients Bien-être des collaborateurs (1) Net Promoter Score : outil de mesure de la satisfaction des clients. Charte éthique et code de déontologie boursière Programme en matière de protection de la vie privée Enquêtes et Mesure Net Promoter Score NPS (1), Ecovadis Enquêtes internes et Système d'alerte La gestion des risques DPEF Le dispositif de gestion des risques du Groupe est décrit dans le chapitre 2 du présent document. Les parties prenantes dans l'écosystème d'Axway Le métier d'éditeur de logiciels conduit Axway à interagir avec plusieurs types de parties prenantes au sein de son écosystème : Collaborateurs, Clients, Partenaires technologiques et commerciaux, Fournisseurs, Instances professionnelles et Organisations de la société civile. La qualité des relations et l'éthique avec laquelle elles s'opèrent au sein de cet écosystème ont toujours été les fondements des valeurs du Groupe Axway. la date de la publication de ce document, il reste difficile d'estimer les impacts que la crise sanitaire mondiale du COVID-19 aura sur nos activités. Nous avons suivi les recommandations et instructions des gouvernements dans tous les pays où Axway est présent et avons mis en place une gouvernance pour un suivi de la crise sur les éléments sanitaires, sociaux, économiques et financiers. Nous poursuivons l'ensemble de nos activités internes et vis-à-vis de nos clients, grâce à la pratique du travail à distance, pour la totalité de nos collaborateurs. Nos outils internes, disponibles sur un réseau sécurisé, fonctionnent normalement. 56 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 axway.fr LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Introduction & contexte Axway Synthèse des engagements, de la création de valeur et des dispositifs de la Responsabilité d'Entreprise du Groupe auprès de ses différentes parties prenantes : Objectifs Parties Prenantes Création de Valeur Dispositif/Mesures de développement durable Collaborateurs ● Attirer, développer, mobiliser, fidéliser et reconnaître les talents Partage de l'information stratégique avec les équipes à travers un projet d'entreprise clair

Enquête d'engagement

Diversité : culturelle, hommes/femmes, personnes en situation de handicap

Formation et apprentissage

Qualité de vie au travail

Dialogue constructif avec les Instances représentatives du personnel (1) Clients Partenaires et Fournisseurs Actionnaires Société civile Organismes Publics Accompagner les clients d'Axway dans la transformation de leur système d'information pour favoriser des retombées opérationnelles rapides

Innover et déployer des projets communs

Collaborer avec nos fournisseurs et prestataires, dans le respect de l'éthique des affaires

Communiquer selon les meilleures pratiques de qualité et de transparence

Proposer des outils numériques pour limiter les échanges de documents et favoriser la communication

Contribuer aux objectifs de développement durable notamment dans les domaines de l'éducation et de l'égalité des chances

Innover au service du public

Contribuer au dynamisme du secteur informatique

Réduire notre impact environnemental Charte éthique

Organisation Customer Success ● Mesure de la satisfaction client Net Promoter Score ● Notation Ecovadis 3 ● Reconnaissance des Produits Axway par les Analystes métier Programmes partenaires conseil, technologique, intégrateurs et commerciaux -mondiaux ou locaux- Charte éthique

Enquête de satisfaction

Code Middlenext

Code de déontologie boursière

Cotation à Euronext Paris ● Indices CAC Tech, Tech 400, Gaïa Rating ● Taux de redistribution historique > 30 % du résultat net Conférences analystes annuelles et semestrielles, roadshows

Assemblée Générale

Site Internet Investisseurs et actionnaires ● Adhésion au programme Global Compact ● Participation à des programmes éducatifs et sociétaux d'associations et de fondations dans plusieurs pays ● Co-innovation d'applications au service du public ● Business France : mission Chine ETI 20 (1) Périmètre France. Un cycle de création de valeur s'opère continuellement entre les collaborateurs du Groupe et l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème. Ils s'enrichissent mutuellement de leurs expériences. Les femmes et les hommes collaborateurs d'Axway, par leur diversité tant culturelle que géographique et grâce à leurs parcours professionnels variés, contribuent au développement des compétences de l'entreprise et de ses parties prenantes. Le mode de travail collaboratif, adopté par le Groupe à l'échelle internationale, favorise le parti pris de l'action, de l'innovation et de l'initiative collective. Présentes auprès de 11 000 clients partout dans le monde, les équipes d'Axway sont quotidiennement à l'écoute de nouveaux besoins. Elles partagent et développent leurs compétences, en acquièrent de nouvelles, et proposent constamment de nouveaux usages et des expériences qui enrichissent à nouveau 3 le capital des talents d'Axway. Des collaborateurs attentifs à l'éthique et à l'environnement Le rôle d'Axway s'articule autour de la réussite de ses clients. Ce positionnement stratégique et le mode de relation qu'entretient le Groupe avec ses différentes parties prenantes sont des éléments porteurs de sens pour les collaborateurs qui s'engagent avec Axway. Les attentes des collaborateurs et candidats vis-à-vis de l'entreprise ont évolué depuis plusieurs années. Ces derniers sont particulièrement sensibles aux positions prises par le Groupe sur son marché et au sein de son écosystème. Dans ce contexte, l'entreprise a l'opportunité de renforcer l'engagement de ses collaborateurs. Axway a toujours inscrit son projet d'entreprise dans le respect de l'éthique et de l'environnement. Avec ses collaborateurs, clients, partenaires et actionnaires, le Groupe conduit ses relations d'affaires soucieux des enjeux d'intégrité et de confiance, dans tous les pays où il est implanté et avec tous ses interlocuteurs. Effectif global d'Axway au 31 décembre 2019, y compris Masse salariale (charges sociales incluses) en millions d'euros. des contrats à durée déterminée et indéterminée. 2019 2018 2017 2019 2018 2017 Effectif total 1 885 1 848 1 839 Masse salariale 196 177 188 Les effectifs par zone géographique Les effectifs par domaine d'expertise 25 % 11 % 28 % Commerce 40 % France Amériques Customer Success 42 % Organisation 3 % Recherche Asie/Pacifique 44 % & Développement 18 % Europe Fonctions Hors France Support Une ancienneté stable 7 années au 31 décembre 2019, c'est l'ancienneté moyenne des collaborateurs du Groupe ; stable comparée à l'ancienneté relevée en 2018. Cette ancienneté est plus élevée en France, 10,1 en 2019 contre 9,1 ans en 2018 ; et plus courte avec 4,4 années en Bulgarie et Roumanie en raison d'un turnover plus important. En Amérique du Nord, l'ancienneté s'établit à 6 années en 2019. Âge moyen : 41 ans En 2019, l'âge moyen des collaborateurs du Groupe est de 41,2 ans ; il était de 40 ans en 2018 et de 41,7 ans en 2017. Âge moyen par zone géographique 2019 2018 2017 Europe 44,8 38,4 39,6 Amériques 43,6 43,4 44,5 Asie 44,0 41,5 41,0 Une plus forte féminisation des effectifs : près de 29 % Au 31 décembre 2019, les femmes représentaient 28,8 % de l'effectif total du Groupe contre 28 % en 2018 et 26,8 % en 2017. Cette progression reflète l'engagement d'Axway pour le développement de la mixité. En France, 83 % des femmes sont en position cadre chez Axway Software. Au 31/12/2019 le Conseil d'administration d'Axway était composé de 6 femmes (43 %) et 8 hommes (57 %). Deux dirigeantes ont rejoint le Comité exécutif en 2019 sur les fonctions Finance et Ressources Humaines. Le Comité exécutif est donc actuellement composé de 8 membres : 2 femmes (33 %) et 6 hommes, dont le Directeur Général (67 %). Un engagement maintenu en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap Au 31 décembre 2019, les personnes en situation de handicap représentaient 1,5 % des salariés d'Axway en France. Le Groupe était partie prenante de l'accord en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap, signé en février 2018 par Sopra Steria au bénéfice de toutes les sociétés de l'Union Économique et Sociale (UES) Sopra Steria, dont Axway faisait partie jusqu'au 31 décembre 2019. Axway a bénéficié des dispositions de cet accord et du soutien de la Mission Handicap Sopra Steria pour accompagner ses salariés en situation de handicap. Bien qu'Axway soit sorti de l'accord d'UES en 2019, le Groupe s'engage à poursuivre, et dans certains domaines, à renforcer son engagement en faveur des personnes en situation de handicap en 2020, selon les mêmes dispositions à minima que celles contenues dans l'accord de 2018. 60 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 axway.fr LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Engagement Employeur : Attirer, développer, mobiliser et fidéliser les talents 3.1.1 Attirer des talents aussi divers que le monde qui nous entoure Le secteur de l'édition de logiciels, par sa dimension mondiale, et par des filières de formation technologiques basées sur les mêmes savoir-faire, recrute des personnes issues de tous les continents et de cultures multiples. En revanche l'équilibre hommes-femmes dans ce secteur a toujours été difficile à réaliser pour des raisons historiques liées notamment aux filières de formation. L'accès de personnes en situation de handicap ayant suivi un cursus universitaire ou professionnel informatique progresse, bien qu'assez lentement. En termes de profils, si la majorité des activités d'Axway requiert des compétences technologiques de type ingénierie des systèmes informatiques, les problématiques de transformation digitale imposent aussi de nouveaux savoir-faire et ouvrent des opportunités nouvelles. Parmi les nouveaux métiers, on peut citer dans le secteur du logiciel en transformation : les métiers du numérique et du graphisme par exemple pour le design des produits ;

les métiers mettant l'accent sur la promotion, la pédagogie, le conseil et l'exécution pour accompagner les changements de modèle d'activité, en des processus de collaboration, d'adoption d'outils digitaux, sous forme de partenariats dans des écosystèmes à la fois riches et complexes. Pour accompagner la transformation, Axway s'est ainsi renforcé : en créant le métier de « catalyst ». Les « catalysts » sont une équipe d'experts répartis dans le monde entier, et passionnés par la transformation digitale à travers l'intégration d'applications. Leur mission est d'accompagner les entreprises dans leur prise de décision, qu'il s'agisse de choix technologiques ou d'organisation, ou encore portant sur la gouvernance, le financement des projets, les écosystèmes, pour n'en citer que quelques-uns.

». Les « » sont une équipe d'experts répartis dans le monde entier, et passionnés par la transformation digitale à travers l'intégration d'applications. Leur mission est d'accompagner les entreprises dans leur prise de décision, qu'il s'agisse de choix technologiques ou d'organisation, ou encore portant sur la gouvernance, le financement des projets, les écosystèmes, pour n'en citer que quelques-uns. en ouvrant aux partenaires et aux clients, le Griffin Lab (le laboratoire d'innovation et de co-création technologique d'Axway) ; à titre d'illustration, Axway a été partenaire des InnoDays 2019, un évènement annuel sur l'Open Innovation qui a lieu dans les différentes filiales du Groupe Total. Lors des InnoDays en France, les collaborateurs de Total pouvaient visiter des lieux d'innovation situés à Paris La Défense sur 6 demi-journées. 41 personnes ont été accueillies dans les locaux d'Axway à Paris, en octobre 2019 ;

(le laboratoire d'innovation et de co-création technologique d'Axway) ; à titre d'illustration, Axway a été partenaire des InnoDays 2019, un évènement annuel sur l'Open Innovation qui a lieu dans les différentes filiales du Groupe Total. Lors des InnoDays en France, les collaborateurs de Total pouvaient visiter des lieux d'innovation situés à Paris La Défense sur 6 demi-journées. 41 personnes ont été accueillies dans les locaux d'Axway à Paris, en octobre 2019 ; en adoptant de nouvelles expertises marketing autour de la détection d'opportunités commerciale s « Lead generation » utilisant les réseaux sociaux, les sites Internet, les applications mobiles et de nouveaux outils digitaux comme les plateformes collaboratives. L'événement Data City réalisé en juin 2019, avec la Mairie de Paris, illustre le partage d'expertises technologiques avec des start-up et des acteurs publics en vue de développer des projets de partenariat à forte valeur ajoutée. Enfin, une plus grande flexibilité entre les métiers s'impose, ainsi qu'une communication managériale plus transparente pour partager la stratégie, l'expliquer et associer les équipes selon des modes plus collaboratifs. 3.1.1.1 Chiffres clés et actions majeures de recrutement de talents en 2019 Axway a recruté 308 nouveaux collaborateurs en 2019, contre 392 l'année précédente. En revanche, moins de collaborateurs ont quitté Axway au cours de l'année 2019 par comparaison à 2018. Enfin, plus d'une dizaine d'anciens collaborateurs sont revenus chez Axway en 2019. 29,2 % de ces nouvelles recrues sont des femmes. Ingénieur(e)s : des profils toujours très convoités Dans un secteur où le nombre de postes à pourvoir est bien supérieur à la demande - et cela dans de nombreux pays, la concurrence aux offres d'emplois reste vive. La 3 Commission Européenne estime à 756 000 le nombre de collaborateurs du secteur du numérique qui manqueront en Europe en 2020. (Source : Talents du Numérique). En France, trois entreprises du secteur sur quatre déclarent avoir eu des difficultés à recruter des candidats adaptés aux emplois qu'elles proposaient (source Syntec Numérique 2019). En 2019, Axway a intégré 149 nouveaux ingénieur(e)s/développeur(e)s. L'attrition ou « turn over » pour l'année 2019 s'établit à 17,4 % et constitue un signe positif en comparaison aux moyennes du marché. Les recrutements par zone géographique 2019 2018 Europe hors France 56 % 49 % France 18 % 17 % Amériques 23 % 29 % Asie-Pacifique 2 % 5 % Les compétences en Recherche & Développement en Bulgarie et en Roumanie ont été augmentées par le regroupement d'équipes organisées par domaines technologiques, ce qui a conduit à une diminution naturelle des remplacements de collaborateurs qui intervenaient sur ces produits aux États-Unis. Chez Axway, nous sommes convaincus qu'un environnement accueillant les différences individuelles accroît l'innovation et l'ouverture d'esprit, et permet des expériences client et des parcours employés plus enrichissants. Nous visons à refléter la diversité du monde qui nous entoure comme la variété des genres, des âges, des expériences, des cultures, qui renforcent Axway et lui permet de mieux répondre à ses enjeux. Ainsi la moyenne d'âge des personnes recrutées en 2019 a été en hausse de 2 ans par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, 34 % des collaborateurs nous ayant rejoints en 2019, ont plus de 40 ans, dont 12 % plus de 50 ans et 5 % plus de 55 ans. Contrats à Durée Indéterminée : 96 % 2019 2018 CDD 3,9 % 5 % CDI 96,1 % 95 % Axway recrute quasiment exclusivement en contrats à durée indéterminée (hors cas de remplacements temporaires). Ces contrats ont représenté plus de 96 % des recrutements de l'année 2019. Compte tenu de l'activité d'Axway, la quasi-totalité des embauches concerne des profils issus de formations académiques supérieures pour les collaborateurs les plus juniors. Pour des niveaux plus seniors, l'expérience est privilégiée plutôt que la formation académique initiale et très variable selon les pays. 2019 2018 Stagiaires 15 9 Alternance/apprentissage 24 20 Embauche en fin d'apprentissage 4 2 Depuis plusieurs années, Axway a développé un programme d'attractivité des jeunes talents qui se déploie au travers de plusieurs initiatives : les partenariats pour la réalisation d'objectifs contribuant à l'emploi et à la qualification des jeunes via les relations avec les écoles et l'intégration de jeunes stagiaires, alternants ou apprentis avec des profils d'ingénieurs ou de commerciaux ou de fonctionnels : finance, marketing, communication, RH. Entretenir nos relations avec les écoles : en relation avec 10 universités et écoles d'ingénieurs dans plusieurs pays, Axway participe plusieurs fois par an à des forums écoles pour attirer des étudiants et proposer chaque année de nombreux stages. Le Groupe a également recours à des plateformes spécialisées en recrutement. En 2019, Axway a accueilli 15 stagiaires. À l'issue de leur stage, certains poursuivent leurs études à temps plein, sous forme d'alternance ou d'apprentissage.

Favoriser l'alternance et l'apprentissage : Axway offre chaque année des contrats d'alternance ou d'apprentissage à de nombreux jeunes, qui se voient proposer pour la plupart d'entre eux, des contrats d'embauche à la fin de leur période d'apprentissage ou d'alternance. En 2019, Axway a accueilli 24 jeunes en contrat d'alternance ou apprentissage. En ce début d'année 2020, la majorité d'entre eux poursuivent leur période d'apprentissage ; 4 jeunes ont été embauchés en contrat à durée indéterminée en 2019.

3 ans/3 métiers : Axway a poursuivi en 2019, son programme « 3 ans/3 métiers » au cours duquel les alternants et les apprentis découvrent successivement les métiers de Recherche & Développement, des Services et du Support Client. Créé en 2015, ce programme a déjà permis d'accueillir 17 alternants. En 2019, 3 étudiants de ce programme ont été embauchés chez Axway à la fin de leur période d'apprentissage. Début 2020, 9 étudiants participent à ce programme au sein du groupe Axway. Cette politique de cooptation, appliquée dans tous les pays, a contribué à hauteur de 6,5 % des recrutements de nouveaux collaborateurs en 2019. 3.1.1.2. Stratégie et Engagement recrutement 2020 En 2020, grâce à une équipe de Talent Acquisition répartie dans différents pays du monde, capable de couvrir toutes les zones géographiques où Axway est implanté, le Groupe continuera recruter des profils variés, majoritairement des ingénieurs ou commerciaux. Les partenariats conclus en 2019 permettront de renforcer la marque employeur et la visibilité d'Axway en tant qu'employeur de référence. 3.1.2 Développer les talents de chaque collaborateur dans un cadre stimulant 3 3.1.2.1 Chiffres-clés et actions majeures de développement en 2019 Développer l'employabilité et les compétences avec Axway University : 30 900 heures de formation en 2019 Axway University est l'espace majeur de développement du Groupe. En 2019 son organisation a été renforcée par le recrutement de nouveaux experts de l'ingénierie pédagogique. L'offre a été professionnalisée pour se concentrer sur les activités critiques pour le succès d'Axway : expertise technique, montée en compétences des équipes commerciales, développement personnel et management. De plus en plus de formations sont désormais proposées en format digital. Grâce aux formations en ligne envoyées sous forme d'invitation, les collaborateurs peuvent choisir le moment où ils sont le plus en situation de les suivre. Selon le sujet, les formations sont libres ou obligatoires. Le format digital - 58 % des heures de formation en 2019 - imposant des séquences courtes et dynamiques, sont accessibles depuis le réseau social interne d'Axway « Jive ». Les collaborateurs y ont accès depuis leur outil de travail habituel et choisissent dans une offre étendue, utilisable à volonté selon leurs besoins. Au total, 30 900 heures de formations ont été dispensées en 2019 au profit de 2194 collaborateurs, soit deux jours en moyenne par salarié formé. Une nouvelle plateforme d'e-learning (Learning Management System) acquise en décembre 2019 permettra en 2020 de démultiplier les parcours de formation et de déployer les offres auprès des clients et des partenaires d'Axway. Apprendre et réussir grâce aux clients : Sales Enablement L'utilisation des solutions d'Axway par les clients est fondamentale pour la réussite du Groupe. Tous les collaborateurs d'Axway contribuent à la construction d'une culture centrée client, et cela dans tous les projets auxquels ils participent. S'ils n'interviennent pas directement chez les clients, les collaborateurs prennent connaissance des retours clients par le suivi permanent de la satisfaction client organisé dans la structure Customer Success comme dans toute l'activité du Groupe. Dans le cadre de l'émergence des modèles en souscription qui modifie l'usage des solutions d'Axway par les clients, le Groupe a déployé un module de formation dédié à l'évaluation de la satisfaction client : le module Net Promoter Score (NPS). Il est suivi par l'ensemble des managers et la plupart des équipes quelle que soit leur fonction. Cette initiative amorcée en 2018 assure un parfait alignement des forces de l'entreprise autour de ce thème central. Au total depuis le lancement de cette démarche, 1491 salariés ont été formés. De surcroît, en 2019, un objectif de NPS a été ajouté aux critères de détermination du montant de la rémunération variable des collaborateurs éligibles. Cette évolution a pour objectif de renforcer le focus client des salariés d'Axway, quelle que soit leur contribution à cet objectif. AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 63 LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Engagement Employeur : Attirer, développer, mobiliser et fidéliser les talents Susciter l'innovation et expérimenter dans des concours internes : les Hackathons Une semaine pour Innover ou Expérimenter autrement : les Hacking weeks En 2019, chacun des cinq sites de Recherche & Développement d'Axway (France, Bulgarie, Roumanie, Irlande, États-Unis) a consacré 5 semaines aux « Hacking Week » durant lesquelles une équipe ne délivre pas son travail habituel mais se concentre sur une idéation pouvant permettre à Axway d'innover sur ses produits, ses services ou ses processus. Les équipes dont les membres se sont choisis librement, concourent dans un temps limité, avec, à la clé, des récompenses pour les projets revêtant le plus grand intérêt ou de grandes avancées potentielles pour Axway, ses produits ou ses technologies. Bouger pour apprendre 2019 2018 Mutations internes 110 326 En réponse aux attentes exprimées par les collaborateurs lors des premières enquêtes internes d'engagement, Axway a poursuivi en 2019 sa politique volontariste de mobilité interne pour tous les collaborateurs. Toutes les offres d'emplois (hormis celles exceptionnellement confidentielles) sont visibles par tous les collaborateurs. En effet, en se rendant sur la page Carrière Make your Move (MY Move) du réseau interne, chacun peut accéder au portail interne de gestion de candidatures. De plus, chaque vendredi, la newsletter interne publie 3 nouvelles offres, leur donnant ainsi une visibilité particulière. La politique de mobilité interne et les règles pour en bénéficier sont disponibles en divers formats et diffusée de façon régulière. 110 collaborateurs ont changé de postes en interne en 2019, vs 326 en 2018 qui avait été une année de finalisation des réorganisations et de réalignement des classifications en France. Par ailleurs, les collaborateurs sont invités à promouvoir les postes ouverts chez Axway auprès de leur propre réseau, à travers le programme de cooptation présenté dans la partie recrutement de ce chapitre. Évaluer pour progresser et faire grandir L'approche Talent Review : fin 2019, Axway a mis en place et réalisé pour la première fois et au niveau mondial, une revue des talents (98 % de l'effectif global) pour évaluer et échanger sur la performance et le potentiel de chacun des collaborateurs. Réalisé de façon collective et partagé par les managers et les responsables Ressources Humaines, cet exercice annuel, remplaçant l'ancien dispositif d'entretien annuel d'évaluation, permet d'identifier les talents clés et les actions de développement et de formation nécessaires à l'évolution de chaque collaborateur. Ce nouveau dispositif s'inscrit dans l'adoption, fin 2019, d'une démarche globale de management continu de la performance reposant sur un dialogue permanent entre collaborateur et manager. L'entretien professionnel de carrière : depuis 2014 et conformément à la législation, Axway a également mis en place - en France - l'entretien professionnel qui a lieu tous les deux ans. Ce rendez-vous du collaborateur avec un professionnel des Ressources Humaines permet d'envisager ses perspectives d'évolution professionnelle, tant en termes de qualifications, que d'emploi, et de discuter de ses aspirations. S'enrichir de sa communauté Axway Les équipes d'Axway réparties dans 17 pays peuvent partager les événements de la vie de l'entreprise via le réseau social interne « Jive », les lettres d'informations internes ou encore les événements sur site. Le réseau social interne « Jive » : véritable outil quotidien d'échanges entre les collaborateurs, le réseau social interne d'Axway est accessible depuis tout terminal électronique et de n'importe où dans le monde. Il est destiné à tous les collaborateurs et constitue le lieu de capitalisation interne de l'entreprise. Organisé par espaces et par communautés, il fournit un ensemble de services : ressources internes, informations sociales, outils du Groupe, référentiel clients, ou encore catalogues produits.

Le réseau social interne reflète la vie des sites Axway en « post » et en images au fil des jours. Jive permet de partager les évènements clients, de célébrer l'ancienneté des collaborateurs, de vivre à distance les fêtes marquantes des différents pays, de revivre les moments de convivialité tenus sur les sites (fête des familles, semaine de la santé, etc.). Chaque site important dispose d'une équipe « People & Culture » qui organise et relaye les évènements. En 2019, chaque site a organisé en moyenne 5 évènements.

Le réseau social interne reflète la vie des sites Axway en « » et en images au fil des jours. Jive permet de partager les évènements clients, de célébrer l'ancienneté des collaborateurs, de vivre à distance les fêtes marquantes des différents pays, de revivre les moments de convivialité tenus sur les sites (fête des familles, semaine de la santé, etc.). Chaque site important dispose d'une équipe « » qui organise et relaye les évènements. En 2019, chaque site a organisé en moyenne 5 évènements. The Griffin Digest : la lettre électronique interne hebdomadaire diffusée par la Direction des Ressources Humaines, et dont le nom illustre le griffon du logo d'Axway, est adressée chaque vendredi à l'ensemble des collaborateurs quel que soit leur emplacement géographique ou leur entité d'appartenance. Elle reprend l'actualité du Groupe, les projets, des liens vers des documents et les blogs disponibles sur le réseau social d'entreprise. Elle est publiée en anglais, qui est la langue de travail du Groupe.

la lettre électronique interne hebdomadaire diffusée par la Direction des Ressources Humaines, et dont le nom illustre le griffon du logo d'Axway, est adressée chaque vendredi à l'ensemble des collaborateurs quel que soit leur emplacement géographique ou leur entité d'appartenance. Elle reprend l'actualité du Groupe, les projets, des liens vers des documents et les blogs disponibles sur le réseau social d'entreprise. Elle est publiée en anglais, qui est la langue de travail du Groupe. La lettre des références Clients : elle est diffusée par le Directeur Général d'Axway qui présente lui-même à l'ensemble des équipes chaque semaine, et en quelques lignes, une signature ou une référence client. Soucieuce de déployer l'approche de management continu de la performance auprès de l'ensemble des collaborateurs, l'entreprise a conçu des modules de formation pour initier les équipes à ces concepts. Complémentaire à cette démarche, le dispositif Conversation/Feedback/Recognition (CFR) encourage le dialogue permanent et les échanges (feedbacks) réguliers entre manager et collaborateur, et cela tout au long de l'année. Les premiers modules de ces formations seront opérationnels début 2020. 3.1.2.2 Offrir un cadre de travail épanouissant Dans une entreprise dont le capital humain est la ressource la plus importante, le bien-être de chaque collaborateur est essentiel. Outre les attentes éthiques déjà évoquées, l'existence d'un équilibre vie professionnelle-vie privée est un atout considérable pour les salariés. Le dispositif du « Télétravail » ou du « Home Office » est très répandu aux États-Unis où 33,5 % des collaborateurs travaillent à distance et loin d'un bureau Axway. Le dispositif est soutenu par des outils collaboratifs accessibles par tous les collaborateurs : conférence Internet, partage de données sécurisées, réseau social interne. Il favorise également une optimisation des déplacements professionnels par des réunions à distance. En France, un accord Groupe « Home Office », permettant le travail à distance et signé en 2018, donne la possibilité aux collaborateurs de travailler l'équivalent de 5 jours par mois (par journée ou demi-journée) hors des locaux de l'entreprise - à leur domicile ou dans un lieu privé. En décembre 2019, Axway a mis en place un plan ponctuel de télétravail étendu permettant la poursuite du travail, à domicile, durant les jours de grèves des transports en France. Bénéficier de jours de congés supplémentaires 3 Des jours de congés supplémentaires sont accordés selon plusieurs critères : ancienneté, âge, situation familiale ou événements privés en vue d'accroître l'équilibre vie professionnelle-vie privée de chaque collaborateur. Cela représente en moyenne 5 jours par collaborateur en France. Maintenir un faible absentéisme : 2,72 % L'absentéisme chez Axway reste très faible et lié à des événements familiaux comme la maternité-paternité et l'adoption. Flexibiliser les temps et les rythmes de travail Personnes en Temps Partiel : 2,1 % Axway respecte les obligations légales et contractuelles en matière d'horaires de travail dans chacune de ses filiales. Le temps de travail est établi en fonction du contexte local et de l'activité. Dans la plupart des pays où travaillent les collaborateurs, Axway est affilié à une convention collective : Motifs d'absentéisme Maladie Accident de travail/trajet - maladie professionnelle Maternité-Paternité-adoption Événements familiaux CIF Total d'absentéisme 1,21 % 0,04 % 1,33 % 0,10 % 0,04 % 2,72 % en France, Axway Software SA applique la Convention Collective Nationale des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil. 2,1 % des collaborateurs du groupe Axway travaillaient à temps partiel en 2019, majoritairement dans le cadre de congés parentaux. Télétravail en France : 5 jours par mois. Aux USA : 33,5 % des collaborateurs. Encourager un mode de vie sain, équilibré et engagé Axway garantit un lieu de travail sûr et sain à ses collaborateurs. Depuis plusieurs années, Axway applique une politique bien établie en matière de santé et de sécurité. Chez Axway Software SA, un CHSCT (Comité d'Hygiène, de Sécurité et de Conditions de Travail) participait à son animation, en étroite collaboration avec les médecins du travail et les gestionnaires de site, jusqu'à la désignation du CSE (Comité Social et Economique) en octobre 2019. En 2019, le CHSCT s'est réuni 4 fois. AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 65 LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Engagement Employeur : Attirer, développer, mobiliser et fidéliser les talents Au-delà de la réglementation, le modèle de travail collaboratif adopté par Axway s'accompagne d'une attention particulière aux locaux dans lesquels les collaborateurs travaillent et se rencontrent dans des espaces accueillants, parfois ludiques et des temps partagés sur des thèmes fédérateurs. En France, en Irlande, aux États-Unis et en Bulgarie a été organisée en 2019, la « Griffitamin Week » ou « Semaine de la Santé », proposant notamment des séances de bien-être, l'intervention de nutritionnistes, des ateliers-découverte. Son succès auprès des collaborateurs va encourager Axway à reconduire cette initiative en 2020. Axway et ses collaborateurs ont également participé à plusieurs initiatives solidaires et en soutien à la recherche. En France, il s'agissait de la course Odysséa. Aux États-Unis plusieurs initiatives ont été menées comme Axway for Angels, Hope Walk 2019 en faveur de l'hôpital pour enfants de Phoenix, ou encore Feed My Starving Children… En Irlande - les collaborateurs ont participé à une journée solidaire en faveur du projet Aisling ; une initiative pour aider et occuper des enfants démunis après l'école. En 2019, des collaborateurs Axway ont formé un groupe de musiciens, The Grifftones, et enregistré une chanson « Better Together » au profit de l'association américaine Sound Track qui permet d'enseigner et de faire découvrir la musique aux enfants démunis. 3.1.3 Mobiliser les talents : renforcer l'égalité au sein des équipes 3.1.3.1 Chiffres-clés et actions majeurs 2019 pour renforcer l'égalité Enquête interne : 83 % de taux de participation et 58 % d'engagement Un roadshow interne des membres de la Direction Générale d'Axway s'est déroulé sur tous les sites du Groupe au 1 er trimestre 2019 pour partager la stratégie à l'horizon 2020. Cette communication s'est poursuivie tout au long de l'année 2019 par des interventions trimestrielles du Directeur Général et des membres du Comité exécutif, au moment des résultats et à l'occasion d'évènements marquants pour l'entreprise. Identifier les attentes des collaborateurs et dialoguer en proximité Depuis 4 ans, Axway organise des enquêtes d'engagement environ tous les 15 mois « Axwegians' Voice » pour mesurer la satisfaction et l'engagement de l'ensemble des collaborateurs. L'objectif est non seulement d'identifier des axes d'amélioration par pays ou par service, mais aussi de construire et de déployer des plans d'actions locaux. 3 éditions ont eu lieu depuis 2016. Axwegian's Voice : en octobre 2019 le dialogue interne s'est poursuivi au travers d'une nouvelle enquête qui a livré, pour chacun des pays où travaillent les équipes du Groupe, des axes de satisfaction ainsi que des attentes de la part des collaborateurs. Le taux de réponse de 83 %, comparé à 72 % en 2018, valide l'initiative et les résultats exprimés. Le taux d'engagement des collaborateurs a progressé pour atteindre 58 %, en progression de 9 points par rapport à 2018.

en octobre 2019 le dialogue interne s'est poursuivi au travers d'une nouvelle enquête qui a livré, pour chacun des pays où travaillent les équipes du Groupe, des axes de satisfaction ainsi que des attentes de la part des collaborateurs. Le taux de réponse de 83 %, comparé à 72 % en 2018, valide l'initiative et les résultats exprimés. Le taux d'engagement des collaborateurs a progressé pour atteindre 58 %, en progression de 9 points par rapport à 2018. Des groupes de travail par communautés et animés par les collaborateurs eux-mêmes, se sont poursuivis en 2019 pour faire avancer les thèmes révélés par l'enquête et proposer des initiatives.

par communautés et animés par les collaborateurs eux-mêmes, se sont poursuivis en 2019 pour faire avancer les thèmes révélés par l'enquête et proposer des initiatives. Des restitutions complètes des résultats ont été réalisées pour les équipes locales au travers de mailings internes ou de blogs sur le réseau social interne. Les analyses et le déploiement des plans d'actions se poursuivent en 2020. Favoriser l'égalité Axway respecte les principes de non-discrimination à l'embauche et déploie une politique en faveur de la diversité sur un certain nombre d'axes décrits ci-dessous : Promouvoir les métiers d'ingénieur et du numérique au féminin Initiative du Gouvernement Français, l'Index Égalité Homme Femme d'Axway était de 75/100 en 2019. En France, alors que le nombre de femmes diplômées d'une école d'ingénieurs augmente lentement (27 % en 2018 contre 22 % en 1995), l'Observatoire des femmes ingénieurs constate dans sa dernière étude, une désaffection des jeunes filles et des femmes pour les métiers du numérique avec moins de 10 % de femmes. Ainsi 20 % des ingénieurs et cadres d'études, Recherche et Développement en informatique sont des femmes et seulement 16 % sont des techniciens d'étude et de développement en informatique. Le chiffre moyen de filles dans les écoles et établissements de formation liés au numérique est évalué autour de 15 %. Le secteur du Numérique compte 33 % de femmes dans ses effectifs contre 53 % tous secteurs d'activité confondus. Le fossé se creuse encore lorsque l'on parle des profils les plus techniques (source : Talents du Numérique). 66 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 axway.fr LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Engagement Employeur : Attirer, développer, mobiliser et fidéliser les talents La profession fait donc face à une difficulté de recrutement féminin. Cependant, chez Axway, le recrutement des femmes ingénieurs est supérieur au pourcentage des femmes à la sortie des écoles d'ingénieurs. En 2019, 29,2 % des personnes ayant rejoint Axway étaient des femmes (32 % en 2018). En 2019, le Comité exécutif s'est élargi et a recruté 2 femmes respectivement Chief Financial Officer et Executive Vice-President,People & Culture. Axway a conclu en 2019, un partenariat avec Professionnal Women Network (PWN) réseau féminin très présent en Europe (Paris, Berlin, Dublin…) et a fait bénéficier une douzaine de collaboratrices Axway, des manifestations organisées par ce réseau, tout en faisant gagner de la visibilité à Axway, en tant qu'entreprise clé du secteur technologique. Favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap en sensibilisant et informant La Mission Handicap chez Axway en France, en lien avec le programme précédemment mené avec Sopra Steria, offre un accompagnement personnalisé aux collaborateurs en situation de handicap. Cette initiative permet à ces derniers de bénéficier d'aménagements spécifiques - ergonomie, équipements, organisation du temps de travail… - et d'être accompagnés dans l'ensemble des démarches administratives nécessaires pour faire reconnaître leur statut de travailleur handicapé. Des actions de sensibilisation et des mises en situation à travers des activités ludiques telles que la Handigital week et les Handidays ont eu lieu en mai et novembre 2019. Ces initiatives visent à réduire les préjugés qui trop souvent opposent performance et handicap, en faisant participer les collaborateurs volontaires. Contribuer à l'éducation numérique des jeunes filles Axway prend part à des programmes de sensibilisation des jeunes filles pour attirer de nouvelles candidates dans les filières ingénieurs et technologies. Wi-Filles : Avec la Fondation FACE (Fondation Agir Contre l'Exclusion), Axway a contribué au programme Wi-Filles d'initiation aux usages, aux métiers et aux compétences du numérique, destiné aux jeunes filles entre 14 et 16 ans.

: Avec la Fondation FACE (Fondation Agir Contre l'Exclusion), Axway a contribué au programme Wi-Filles d'initiation aux usages, aux métiers et aux compétences du numérique, destiné aux jeunes filles entre 14 et 16 ans. « Elles bougent » : association dont l'objectif à travers l'organisation de forums est d'attirer les jeunes diplômées et étudiantes dans les entreprises partenaires dont Axway, et de leur faire découvrir les industries du numérique, de l'aéronautique, de l'automobile, du conseil, de la construction, du maritime, de l'énergie, dans lesquelles elles opèrent. Axway est partenaire en France depuis 2017. L'association opérant au niveau mondial sous le nom Girls on the Move », Axway souhaite étendre son partenariat en 2020 au-delà de la France. Plus généralement, chaque site Axway en France est doté d'un collaborateur référent handicap en charge d'accompagner les 3 collaborateurs faisant personnellement ou indirectement face une situation de handicap. Axway propose également aux salariés confrontés au handicap dans leur cercle familial, un statut de « proche aidant », leur permettant de bénéficier de soutien financier, de flexibilité dans leurs horaires de travail ou d'aménagement dans leurs conditions de travail. Un module spécifique de sensibilisation au handicap a permis via Axway University, de faire connaître aux collaborateurs la réalité de l'emploi des personnes en situation de handicap. Rester attractif pour les seniors Dans tout le Groupe Axway, le recrutement s'effectue sans distinction d'âge, jeunes diplômés, personnes plus expérimentées ou seniors. Axway facilite l'accueil des seniors dans l'entreprise et développe leur employabilité tout au long de leur carrière. Les chiffres de recrutement des seniors figurent au début du présent chapitre. Chaque mois, les collaborateurs travaillant chez Axway depuis 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ans voire 35 ou 40 ans sont honorés pour leur fidélité à l'entreprise, au cours d'un événement convivial, une initiative pratiquée sur tous les sites du Groupe et partagée sur « Jive » le réseau social du Groupe. 414 salariés l'ont été en 2019. Rétribuer selon des conditions financières et sociales attractives La politique de rémunération d'Axway s'inscrit à la fois dans la cohérence avec le secteur sur lequel le Groupe opère dans chaque pays, et dans l'évaluation de la performance et du potentiel de chaque collaborateur invité à construire et développer son propre potentiel dans l'entreprise. Comme chaque année Axway a versé en 2019 des augmentations de salaire selon une politique d'individualisation, pratiquée de façon équitable et identique dans tous les pays où Axway est présent. En France, les salariés sont éligibles à l'intéressement selon les dispositions d'un accord signé pour la période 2018-2020 ainsi qu'à un Plan Épargne Entreprise. Axway participe également selon les lois et bonnes pratiques de chaque pays, à des régimes de retraite et d'aménagement de fin de carrière, ainsi qu'à des régimes de prévoyance offrant différentes garanties complémentaires à ses collaborateurs, au-delà des dispositions réglementaires imposées par les différents pays. Devenir actionnaire d'Axway : le programme d'attribution d'Actions Gratuites Afin d'impliquer encore plus ses salariés dans le projet de transformation de l'entreprise, Axway a annoncé le 22 février 2019 l'attribution de 200 actions gratuites à chaque collaborateur du Groupe actif à cette date, assortie d'une condition de présence à l'échéance de 3 ans. Partout où Axway intervient, avec ses clients, partenaires ou employés, le Groupe continuera à renforcer son engagement employeur, développer son empreinte sociétale et toujours mieux respecter la planète. 3.2 Engagement Sociétal : collaborer avec toutes nos parties prenantes dans l'éthique du Groupe Conscient et protecteur de son écosystème, le Groupe réalise ses activités dans le respect de l'éthique et de la transparence. En 2019, Axway a renouvelé son engagement auprès du Pacte Mondial des Nations Unies. Pour promouvoir et pérenniser ses efforts, le Groupe a constitué un réseau de correspondants dans les principaux pays où il est implanté. Ce réseau structure la collecte des informations liées aux initiatives sociétales, éthiques et environnementales, de manière transverse. Le réseau de correspondants mis en place est actif dans les pays suivants : France, États-Unis, Allemagne, Irlande, Bulgarie et Roumanie. Les engagements sociétaux du Groupe reposent sur les équipes locales de chaque pays, parfois à l'initiative du département People & Culture, des départements Marketing, Communication ou Ventes qui s'engagent auprès d'associations ou d'organismes de la Société Civile. 68 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 axway.fr LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Engagement Sociétal : collaborer avec toutes nos parties prenantes dans l'éthique du Groupe 3.2.1 Le programme éthique Axway a décidé d'agir tant sur un programme global d'éthique, vecteur de valeur pour l'ensemble du Groupe, qu'au travers d'initiatives locales en réponse aux besoins spécifiques de chaque pays. Confiance avec nos relations d'affaires Le Groupe a mis en place des outils pour garantir le respect de ses valeurs clés auprès des différentes parties prenantes avec lesquelles il interagit au quotidien. Axway s'appuie sur un référentiel de valeurs partagé par ses collaborateurs et ses parties prenantes : La Charte éthique est applicable aux collaborateurs ainsi qu'aux parties prenantes avec lesquelles le Groupe travaille. Elle a vocation à présenter les valeurs clés pour le Groupe et les outils juridiques qui en assurent le respect. Le Groupe a tenu à matérialiser par des illustrations concrètes les principes sous-jacents à cette charte. Ainsi, une formation en ligne construite autour de cas concrets a été mise en place en 2018 pour faciliter la compréhension de cette charte. Le déploiement de cette formation s'est poursuivi en 2019. Le Groupe vise à ce que cette formation soit suivie par l'ensemble de ses collaborateurs. Les personnes nouvellement recrutées doivent la compléter dans les 3 mois suivant leur arrivée. Des rappels automatiques sont envoyés en cas de carence. Afin d'assurer la protection de ses valeurs, le Groupe a, en outre, mis en place un dispositif de lanceur d'alerte. Lutte contre la corruption : Axway a adopté une démarche active dans le cadre de la lutte contre la corruption. Le Groupe adhère chaque année à la Convention des Nations Unies du 31 octobre 2003 contre la corruption ce qui l'engage à appliquer la législation en vigueur, notamment les lois anti-corruptionet en particulier la loi Sapin 2. Le Groupe a pris toutes ses dispositions pour y répondre et a fait évoluer dans ce sens sa Charte éthique. Devoir de vigilance : Dans le cadre de sa politique d'achats responsables, Axway déploie son devoir de vigilance en demandant à ses fournisseurs de produire des attestations prouvant qu'ils interdisent le travail dissimulé, le travail des enfants et répondent à leurs obligations d'emploi de travailleurs en situation de handicap. En 2019, Axway a poursuivi sa démarche relative à l'économie sociale et solidaire, en renforçant son recours aux entreprises adaptées en France pour l'achat de fournitures de bureau. En 2020, la politique en faveur du secteur protégé va conduire vers l'adhésion à une association agissant en faveur de l'emploi des travailleurs en situation de handicap pour faire intervenir uniquement des entreprises du secteur protégé pour certains achats ou prestations comme les fournitures de bureau, certaines collations, du classement, de la jardinerie. Le code de déontologie boursière En tant que Société cotée, Axway est soumis au respect des dispositions du droit boursier européen et français relatives aux abus de marchés et aux manquements et délits d'initiés. Le fondement de cette règlementation repose sur les principes de transparence et d'égalité entre les actionnaires et les investisseurs afin que tout acheteur et tout vendeur d'instruments financiers d'une société cotée ait accès aux mêmes informations, en même temps, sur cette société́. Conformément à la position-recommandation de l'AMF n° 2016-081, Axway a mis en place un comité dédié à la publication d'informations privilégiées. Il est chargé d'évaluer si une information est de nature privilégiée ou non et d'étudier les conséquences de cette qualification en termes de diffusion de l'information. 3 Le code de déontologie boursière a vocation à informer les collaborateurs ou autres parties prenantes du Groupe ainsi que tout actuel ou futur actionnaire de la Société des principes législatifs et règlementaires relatifs aux abus de marché ainsi que des mesures internes complémentaires mises en place en vue notamment de prévenir les manquements d'initiés. La protection des données Par sa présence dans 17 pays, le Groupe souhaite maintenir une culture commune de transparence, de confiance, d'intégrité et de responsabilité à la fois au niveau interne avec ses salariés mais également externe avec sa clientèle et ses partenaires commerciaux. Le programme de conformité en matière de protection de la vie privée d'Axway (https://www.axway.com/en/gdpr) soutient cette culture en présentant des politiques qui garantissent des opérations conformes aux législations et aux réglementations en vigueur dans les pays où le Groupe exerce ses activités. Axway agit plus particulièrement en conformité avec le Règlement général de protection des données de l'UE (RGPD), de l'Australie (Privacy Act avenant 2017), de Californie (California Consumer Privacy Act) et du Brésil (Lei Geral de Proteção de Dados). Les procédures juridiques de sélection des prestataires Pour chaque contrat signé avec ses partenaires et prestataires, Axway met en place une validation des chartes de confidentialité des informations ainsi que de respects de l'éthique et des données personnelles. Depuis la publication de sa première Déclaration de Performance Extra Financière en 2019 pour l'année 2018, Axway a structuré deux programmes autour de l'éducation au numérique pour les jeunes filles et du soutien à des associations d'aide à l'insertion de personnes en situation de handicap. Pour ce rapport 2019, Axway présente à la fois les actions déployées à l'initiative des collaborateurs dans chaque pays du Groupe, et soutenues par Axway et les programmes harmonisés par la Direction des Ressources Humaines. Parmi les initiatives poursuivies ou initiées en 2019, on peut citer : Exemples d'initiative Parties prenantes sociétales Résultats Diversité Soutien à des projets au féminin Elles bougent Éducation Sensibilisation des jeunes filles au numérique Wi-Filles Fondation FACE Programme de dons Sounds Academy USA Lutte contre la Course et Stand solidaire Odyssea lutte contre le cancer France Odyssea, 35 participants discrimination Culture & Éducation Inégalité Réduite Abonnement d'une année exposition du numérique pour les actionnaires présents à l'Assemblée Générale 2019 Campagne de sensibilisation à l'insertion des personnes en situation de handicap ESAT* France fournisseur de fournitures La Gaieté Lyrique, 100 personnes bénéficiaires Hand Digital e-learning,enquête, concours. Dignité de la personne Programmes d'aide aux enfants hospitalisés Phoenix Children's Hospital Ignite Hope Établissement et Service d'Aide par le Travail. Initiatives sociétales réalisées avec les parties prenantes d'Axway Collaborateurs : agir localement Parmi les initiatives menées par les collaborateurs des différentes filiales internationales d'Axway, on peut citer : En Bulgarie Sveti Nikola Foundation : Des collaborateurs d'Axway bénévoles se sont relayés pour collecter des vêtements, livres et jouets pour les enfants.

Des collaborateurs d'Axway bénévoles se sont relayés pour collecter des vêtements, livres et jouets pour les enfants. Pour sensibiliser à l'impact de l'activité humaine sur les ressources naturelles, les salariés ont mis en œuvre des ateliers de sensibilisation qui portent sur (i) le recyclage et la lutte contre le gaspillage du textile et (ii) des formations et ateliers pour la sensibilisation au « Zéro déchet » avec Pletchica . Aux États-Unis Des salariés américains ont décidé de mettre en place un programme de don du sang. Cette initiative est réalisée avec Vitalant (FKA United Blood Services ) .

United Blood Services Marche pour les enfants hospitalisés : Axway For Angels , Phoenix Children's Hospital Ignite Hope .

Phoenix Children's Hospital Ignite Hope Dons à des écoles de musique, création, enregistrement et diffusion sur TV Arizona de la chanson #BetterTogether reprenant un des mottos d'Axway. En France Le programme Wi-Filles de la fondation FACE a été choisi pour soutenir la campagne de dématérialisation des échanges avec les actionnaires individuels d'Axway. Wi-Filles est un programme d'initiation aux usages, aux métiers et aux compétences du numérique, destiné aux jeunes filles âgées de 14 à 16 ans. Il encourage les jeunes filles à enrichir leur compréhension des avenirs possibles avec le digital, à développer leur autonomie et leur capacité d'agir et à les rendre actrices de leur parcours scolaire et professionnel. (https://www.fondationface.org/projet/wi-filles/) . 70 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 axway.fr LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Engagement Sociétal : collaborer avec toutes nos parties prenantes dans l'éthique du Groupe ● Profesionnal Women Network, réseau féminin européen fort de 700 membres actives à Paris, Dublin, Rome, Berlin, Madrid, etc. met en avant des femmes ingénieures qui transmettent leurs passions et souhaitent susciter des vocations. En 2019, le partenariat conclu avec PWN et Axway a permis à 12 collaboratrices européennes de participer à des manifestations organisées par le réseau et ainsi de faire connaître Axway. ● Odyssea : 35 collaborateurs, femmes et hommes, ont participé encore cette année à la course solidaire contre le cancer et pour la première fois Axway accueillait les visiteurs sur un stand. ● Elles bougent, met en avant des femmes ingénieures qui transmettent leurs passions et souhaitent susciter des vocations. En 2019, neuf collaboratrices, marraines et relais ont ainsi promu Axway auprès d'étudiantes et jeunes Clients : travailler en transparence En 2019, Axway a de nouveau fait évaluer sa démarche en matière de responsabilité sociétale d'entreprise par la plateforme EcoVadis pour favoriser la transparence et la confiance avec ses clients et partenaires commerciaux. Le label Silver déjà obtenu l'année précédente a été confirmé à cette occasion. Associant collaborateurs, processus et plateforme, EcoVadis a mis en place une méthodologie d'évaluation RSE à large spectre couvrant 150 catégories d'achats, 110 pays et 21 indicateurs RSE. Il s'agit de la première plateforme collaborative évaluant la performance développement durable des fournisseurs pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. EcoVadis est devenu le partenaire de confiance des équipes d'acheteurs d'un nombre diplômées pour faire connaître nos activités, en participant à des manifestions Elles bougent. important de multinationales. 3 ● ADIE : partenariat de 5 ans avec l'ADIE (association reconnue d'utilité publique) dans lequel Axway fournit les logiciels. Cette association aide des personnes à l'écart du marché du travail (n'ayant pas accès au système bancaire classique), à créer leur entreprise et donc leur emploi grâce au microcrédit. En Irlande Pour des personnes âgées : des salariés ont décidé de mettre en avant un programme de communication visant à aider les personnes âgées pour l'entretien de leur jardin et pour leurs courses. L'objectif est de participer au maintien du lien social inter-générationnel au quotidien. L'opération initiée a été renouvelée en 2019.

Women Reboot est une initiative irlandaise à l'intention des femmes expérimentées et qualifiées dans le secteur de l'informatique mais ayant eu une pause dans leur carrière. Axway Ireland soutient cette initiative : à l'occasion du Women Hack Dublin en novembre 2019, l'équipe Axway a pu entrer en contact avec des femmes talentueuses avec les compétences requises pour les postes proposés. En Roumanie Aura Ion : dons de cadeaux de Noël aux familles défavorisées des zones rurales en partenariat avec l'association Aura Ion. Start-up : soutenir le co-développement Les projets de co-développement ou co-innovation associant un client, un partenaire, une start-up et une organisation publique ou encore la société civile, se multiplient. Le développement d'applications mobiles auxquelles Axway contribue en mettant à disposition les données permet de proposer de nouveaux services aux utilisateurs grand public. Ainsi en 2019, la Maire de Paris a lancé le programme DataCity dans un modèle de co-innovation réunissant des grandes entreprises, des start-ups et des services publics à travers une dizaine de challenges visant à faciliter la vie du Parisien. Axway a participé à plusieurs d'entre eux destinés à accompagner le développement de nouvelles mobilités, mettre disposition les places de parking inutilisées, encourager le passage à l'électrique des véhicules professionnels, réduire les temps de travaux en ville et informer les Parisiens sur les travaux en cours. Ce programme a démontré l'intérêt de l'utilisation des données urbaines au profit d'une meilleure qualité de vie. Instances publiques : s'engager auprès des instances diplomatiques pour le développement de l'industrie Axway a été conviée par Business France à représenter les Entreprises de Taille Intermédiaire auprès de la délégation présidentielle qui a rassemblé 17 sociétés françaises de différents secteurs d'activité, lors de la visite officielle du Président de la République française au « China International Import & Export Exhibition » en novembre 2019. Au cours de ce voyage officiel, Business France a également organisé plus de 100 réunions d'entreprises pour Axway et d'autres sociétés participantes dans 9 villes chinoises, ce qui a permis de renforcer leurs relations et de présenter des solutions pour les accompagner dans leur transformation numérique. AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 71 LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Engagement Sociétal : collaborer avec toutes nos parties prenantes dans l'éthique du Groupe Investisseurs : indicateurs extra-financiers Depuis plusieurs années, Axway participe à l'indice Gaïa Rating en fournissant l'ensemble des données extra-financières sélectionnées par Gaïa. Cette démarche conçue à destination des investisseurs pour donner une visibilité sur l'engagement responsable des entreprises, contribue à la réflexion d'Axway sur les indicateurs extra-financiers pertinents dans son activité. Partenaires : distribution et innovation Axway applique les règles éthiques et anti-corruption établies par le Groupe auprès des différents partenaires avec lesquels elle collabore. Ces partenariats sont formalisés au niveau local ou mondial et selon avec différents types d'entreprises : alliances technologiques mondiales destinées à renforcer les offres Axway sur site et dans le cloud avec AWS et Microsoft Azure ; partenaires intégrateurs pour développer des solutions autour des produits d'Axway, qu'il s'agisse de co-vente, référencement ou revente. Axway travaille avec des Entreprises de Services du Numériques (ESN) généralistes ou spécialistes dans la transformation digitale, sur un périmètre local ou global ;

co-vente, référencement ou revente. Axway travaille avec des Entreprises de Services du Numériques (ESN) généralistes ou spécialistes dans la transformation digitale, sur un périmètre local ou global ; partenaires de distribution des produits d'Axway. Ces revendeurs sont particulièrement présents en Asie Pacifique et Amérique Latine ;

cabinets de conseil sur les offres d'Axway dans le cadre de leurs missions de transformation digitale. En 2019, Axway a renforcé son dispositif partenaires qui favorise la co-innovation par la création de solutions conjointes via la Marketplace AMPLIFY™, et intègre les outils marketing, les cursus de formation et les différents niveaux d'engagement réciproques. L'enquête de satisfaction réalisée auprès des partenaires mondiaux a démontré une très forte croissance de l'engagement de notre écosystème. 3.2.3 Objectifs de progrès dans le domaine sociétal pour 2020 En 2020, Axway poursuivra ses initiatives locales ou internationales avec l'ensemble de ses parties prenantes pour contribuer à positionner Axway en acteur responsable dans les régions où elle est implantée. Dans le cadre de programmes Groupe, les initiatives sociétales s'inscrivent dans les objectifs durables liés à : l'éducation pour contribuer au partage de compétences ; la diversité des cultures ;

l'égalité des chances en particulier pour les personnes en situation fragiles et en situation de handicap pour lesquelles la mission Handicap a déjà lancé ses initiatives en début d'année 2020. 72 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 axway.fr LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Engagement Environnemental : réduire notre impact environnemental 3.3 Engagement Environnemental : réduire notre impact environnemental Bien que considérée comme entreprise non industrielle, Axway, depuis sa création, mène une politique responsable de consommation des ressources dans l'exercice de son métier. Elle vise à moderniser les infrastructures en consommant moins d'énergie. En 2019, le Groupe a poursuivi sa réflexion sur les efforts supplémentaires à mener pour contribuer à la réduction de son empreinte écologique. Deux types de programmes s'inscrivent naturellement dans l'activité d'Axway : Contribuer à la lutte contre le changement climatique ; Contribuer à préserver la vie terrestre. Au-delà, en 2020, de nouvelles initiatives permettront de réduire encore un peu plus l'empreinte environnementale du Groupe Le périmètre géographique retenu pour le suivi des programmes concerne les pays dans lesquels travaillent au moins 70 collaborateurs d'Axway : France, USA, Bulgarie, Roumanie, Allemagne, Irlande. 3 SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS À LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA PROTECTION DE LA VIE TERRESTRE Contribution la lutte contre le changement climatique Vie Terrestre Principales actions Parties prenantes Dispositif menées en 2019 Objectif/axe de progrès Réseau de 15 correspondants dans les 6 pays du périmètre de mesure d'impact Collaborateurs x x ● Limiter les ● Extension du télétravail ● Remplacement de tous déplacements ou du « Home Office » les gobelets en plastique ● Écogestes ● Recyclage par du carton. ● Outils numériques ● Remplacement ● Compenser l'empreinte progressif des gobelets carbone des plastiques standards déplacements par des gobelets professionnels avec des biodégradables. partenaires de transport ● Suppression des tickets de caisse au restaurant d'entreprise en France Clients x x ● Limiter les ● Téléconférences déplacements ● Choix des prestataires ● Rationaliser le stockage de stockage de données des données Partenaires et x x ● Limiter les impressions ● Signature électronique Fournisseurs Actionnaires x x ● e-consentement ● 2 campagnes annuelles Société Civile ● Recyclage ● Don de matériel informatique ● Don de vêtements Représentants ● Supprimer l'utilisation de ● Vote électronique pour du personnel documents papier élections des représentants du personnel et désignation du CSE en France Augmenter l'usage des plateformes d'échanges

Augmenter l'usage de la signature électronique

Atteindre 60 % de e-consentement AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 73 LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Engagement Environnemental : réduire notre impact environnemental 3.3.1 Contribuer à la lutte contre le changement climatique L'activité d'Axway ne produit pas directement de rejet dans l'air, l'eau ou le sol. Elle n'utilise pas d'eau ni de ressources considérées comme sensibles et ne présente pas réellement de risques directs sur l'environnement. Néanmoins, le Groupe est soucieux de la préservation de l'environnement. Par ses implantations réparties dans 17 pays, et ses équipes intervenant partout où se trouvent les clients, Axway a toujours privilégié la collaboration par téléconférence. Les investissements dans les équipements audio/vidéo, les plateformes de messagerie et les outils partagés favorisent une communication d'équipe tout en préservant l'environnement grâce à des déplacements plus limités. L'organisation d'Axway, comme les équipes au quotidien, adoptent volontiers les méthodes de travail et les outils qui favorisent la simplicité des échanges, la qualité de vie au travail et l'équilibre vie privée - vie professionnelle. Tournées vers l'innovation et le développement des compétences dans un engagement responsable, les équipes Axway interagissent en responsabilité avec les clients, les partenaires, les fournisseurs ou la société civile. La maîtrise de notre impact environnemental fait donc l'objet d'un programme continu d'amélioration impliquant notamment les Directions Fonctionnelles concernées, les collaborateurs, des clients, des prestataires ou des actionnaires. Ce mode de collaboration responsable se concrétise par des dispositifs d'organisation du travail et des outils associés qui permettent d'en mesurer l'usage et les progrès. Utiliser les outils numériques favorisant la réduction de l'empreinte carbone d'Axway : le télétravail des collaborateurs d'Axway a fait l'objet d'un dispositif initié en France par un accord d'entreprise en 2018. Il est pratiqué partout dans le monde selon les législations en vigueur. Il concourt à l'équilibre vie professionnelle / vie privée et a été reconnu en 2019, dans l'enquête d'engagement, comme un des critères premiers de la satisfaction des collaborateurs d'Axway ;

les téléconférences sont pratiquées quotidiennement par l'ensemble des équipes Axway. Cela diminue les déplacements et améliore la qualité de vie des personnes qui peuvent se connecter de n'importe quel lieu en toute sécurité. 2019 est l'année où les collaborateurs ont aussi largement adopté l'outil de messagerie en ligne « Microsoft Teams » mis à leur disposition ; Téléconférences 2019 2018 2017 Nombre de réunions 126 189 127 607 117 977 Réunions par collaborateur 66,7 69,1 64,2 les plateformes d'échanges collaboratives pour les équipes internes et les partenaires : Axway dispose d'un outil d'échanges de documents et de données sécurisé « Syncplicity » qui diminue l'utilisation des envois par courriels, permet de travailler en mode collaboratif en toute sécurité et confidentialité des données ;

les plateformes d'échanges proposées par les fournisseurs et partenaires sont largement utilisées dans le secteur d'activité d'Axway pour partager des documents et piloter des projets. Il s'agit ici de plateformes mises à disposition par les fournisseurs ou les partenaires qui permettent d'échanger des informations, des fichiers ou des messages en limitant les envois de fichiers par e-mail par exemple ;

les sites Internet et l'accès à des plateformes de services : pour ses actionnaires, Axway fournit un accès à une plateforme de vote en ligne lors des Assemblées Générales qui permet également de télécharger les documents réglementaires et de limiter les envois papier ;

en 2019, les élections des membres du CSE - Comité social et économique, en France - ont été réalisées par le recours exclusif au vote électronique. Sans tenue de bureau de vote physique, sans vote par correspondance, seuls les codes pour donner un accès unique et individuel aux collaborateurs ont été envoyés au domicile de chacun en format papier. Ce nouveau procédé a permis de garantir la confidentialité, de renforcer la flexibilité et de faire des économies ;

la dématérialisation des documents pour limiter les impressions et les envois de documents volumineux consommant de la bande passante dans les serveurs : Axway a mis en place des outils de signature électronique pour les collaborateurs, clients, partenaires, fournisseurs. En 2019, le recours à la signature électronique affiche une croissance de plus de 40 % des volumes signés. Signature électronique 2019 2018 2017 Nombre de fichiers signés 8 303 5 714 1 703 Nombre de pages signées 33 746 23 504 9 743 l'impression et les photocopies sur papier ont également nettement baissé depuis trois ans ; fruits de signalétiques sensibilisant sur l'impact environnemental. Consommation de papier 2019 2018 2017 Ramettes en France 750 875 1 085 l'hébergement des données : Axway met en place des contrats de services pour héberger de grands volumes de données, pour son activité propre, pour ses clients et avec ses partenaires. Les prestataires de très grandes structures comme Amazon AWS, Microsoft, Salesforce permettent de garantir le respect des normes environnementales et sociétales. 74 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 axway.fr LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Engagement Environnemental : réduire notre impact environnemental Maîtriser la consommation d'énergie dans les locaux d'Axway Locataire de ses locaux pour l'ensemble des sites, Axway cherche à optimiser la performance énergétique de ses équipements. Lors des renouvellements des baux, les locaux sont équipés de systèmes de chauffage et de climatisation modernes et respectueux des règles environnementales. Le siège français situé à Paris La Défense bénéficie du réseau de chauffage et de climatisation très performant en matière d'écologie de La Défense qui fonctionne avec les déchets du département (Enertherm). En 2019, le gain de consommation d'énergie apporté par le nouveau système d'échange des fluides a été annihilé par l'accroissement de la consommation d'énergie dû à l'augmentation de l'occupation de la Tour par de nouvelles entreprises locataires (70 % à 100 %). 2019 2018 2017 Chauffage/Climatisation (Enertherm) en MWh 1 227 1 067 1 095 La maintenance préventive et régulière des différentes installations, assurée principalement par Engie, garantit un fonctionnement optimal des équipements. Encourager les collaborateurs aux programmes écogestes Axway encourage les initiatives des collaborateurs dans une démarche d'écoresponsabilité. Chaque nouveau collaborateur rejoignant Axway bénéficie dans son « pack » de bienvenue, d'un mug au logo d'Axway. Les objets promouvant la marque Axway distribués sur nos stands ou lors d'évènements clients sont écoresponsables : gobelets ou tasses en plastique recyclable, tee-shirts ou sacs en coton équitable. Des programmes d'incitation au covoiturage, aux déplacements à vélo sont menés en collaboration avec le gouvernement en Irlande et aux États-Unis. Analyser pour maîtriser l'empreinte Carbone du Groupe Depuis deux ans, le Groupe Axway a décidé de renforcer sa démarche environnementale et s'appuie sur un réseau de correspondants internes dans les pays considérés clés (ceux dans lesquels plus de 70 collaborateurs travaillent quotidiennement) afin de collecter les données environnementales relatives aux consommations d'énergie en fuel, électricité gaz et eau. Les indicateurs retenus : consommation de gaz, fuel, électricité, eau ;

kilomètres parcourus (hors véhicules personnels) ;

dons de matériel informatique ;

recyclage et gestion des déchets ;

initiatives caritatives. Périmètre géographique et réseau de correspondants : France ;

Allemagne ; ● Roumanie ; 3 ● Bulgarie ; ● Irlande ; ● USA - site de Phoenix. Le bilan d'émissions de gaz à effet de serre (BEGES) réalisé par Axway, utilise la méthodologie Bilan Carbone® de l'ADEME, et permet de mesurer l'impact de l'activité du Groupe sur l'environnement. Les pays retenus dans le cadre du périmètre Bilan Émission Gaz à Effet de Serre (BEGES) sont la France, l'Allemagne (1), la Roumanie, la Bulgarie, l'Irlande et le site de Phoenix aux USA. Le périmètre décrit ci-dessus représente plus de 80 % de la superficie totale des locaux. Le BEGES a été réalisé par un prestataire indépendant bénéficiant de la licence Bilan Carbone® délivrée pour 2020 par l'Association Bilan Carbone (ABC). Le BEGES a été établi sur la base de la mise à jour du bilan officiel d'émissions de gaz à effet de serre en accord avec la version 4 de la méthodologie de réalisation publiée en juillet 2015 par le ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie. Il ressort du rapport établi que : les émissions directes de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO 2 s'élèvent à 262 (TequCO 2 ) ; et

s'élèvent à 262 (TequCO ) ; et les émissions indirectes de GES associées à la production d'électricité, de chaleur ou de vapeur importée, en tonnes équivalent CO 2 s'élèvent à 1 430 (TequCO 2 ) ; et

s'élèvent à 1 430 (TequCO ) ; et enfin les autres émissions indirectes de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO 2 s'élèvent à 185 (TequCO 2 ). Ainsi le total des émissions de gaz à effet de serre émis par le Groupe Axway dans le cadre du périmètre défini ci-dessus s'élève à 1 877 (TequCO2). Les bilans des années 2017 et 2018 ont été mis à jour avec les facteurs d'émission actualisés tel que préconisé par le Ministère dans sa méthodologie. (1) Hors le site de Francfort pour lequel les données n'étaient pas disponibles. Les détails des émissions en gaz à effet de serre (GES) sont décrits ci-après : ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE PAR SCOPE RÉPARTITION PAR PAYS DES ÉMISSIONS DE GAZ (en TequCO2 et en %) À EFFET DE SERRE (en TequCO2 et en %) 10 % 2 % 38 12 % Autres émissions Irlande 185 France indirectes de GES 76 % 262 14 % 31 % 228 14 % 583 269 Émissions Émissions indirectes USA Phoenix Allemagne associées à l'énergie directes de GES 1 430 26 % 15 % 280 478 Bulgarie Roumanie RÉPARTITION PAR M² ET PAR PAYS RÉPARTITION PAR PERSONNE ET PAR PAYS (en TequCO2) (en TequCO2) 0,047 0,030 0,494 0,473 Irlande France Irlande France 0,098 0,124 1,157 USA Phoenix Allemagne 2,690 USA Phoenix 0,996 Allemagne 0,101 0,142 Roumanie 1,777 Bulgarie Roumanie Bulgarie 76 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 axway.fr LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Engagement Environnemental : réduire notre impact environnemental ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE ENTRE 2017 ET 2019, PAR PAYS ET PAR POSTE Comparaison des émissions de gaz à effet de serre en TequCO2 PAR PAYS 650 583 558 550 478 458 450 431 386 350 228 235224 269 321277 280 305268 250 150 50 38 -50 France Allemagne Bulgarie Roumanie USA Phoenix Irlande 2019 2018 2017 Comparaison des émissions de gaz à effet de serre en TequCO2 FRANCE 550 450 350 250 228 235 224 150 131 123 133 78 50 42 45 13 55 67 -50 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 Total Électricité Réseau Carburant de chaleur Comparaison des émissions de gaz à effet de serre en TequCO2 ALLEMAGNE 550 450 350 269 321 277 250 145 163 150 118 88 99 99 77 63 50 16 -50 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 Total Électricité Gaz Carburant Comparaison des émissions de gaz à effet de serre en TequCO2 BULGARIE 550 478 458 468 456 3 450 386 383 350 250 150 50 10 2 3 -50 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 Total Électricité Gaz Carburant Comparaison des émissions de gaz à effet de serre en TequCO2 ROUMANIE 550 450 350 280 305 268 250 197 201 229 150 83 105 39 50 -50 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 Total Électricité Gaz Carburant Comparaison des émissions de gaz à effet de serre en TequCO2 USA (PHOENIX) 650 583 558 564 550 535 450 431 408 350 250 150 50 19 23 23 -50 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 Total Électricité Gaz Carburant Il n'y a pas de graphique spécifique pour l'Irlande puisque les mesures pour ce pays ont commencé en 2019. Favoriser les achats responsables La volonté d'Axway de maîtriser ses consommations et de réduire son impact sur l'environnement concerne aussi les achats de biens et de services. Les gestionnaires des sites d'Axway sont encouragés aux bonnes pratiques pour les achats de consommables, d'appareils bureautiques et de fournitures. Une politique volontariste consiste à privilégier des fournisseurs écoresponsables. À titre d'exemple, les prestataires en charge du nettoyage des locaux sont invités à utiliser des produits non toxiques et non dangereux. En France, Axway a choisi un fournisseur qui assure l'enlèvement - à des fins de recyclage - de cartons, papiers, plastique, canettes, cartouches d'imprimantes. Il procède à une collecte régulière mais également à des opérations exceptionnelles. Des points de collecte en apport volontaire ont également été installés afin de faciliter la démarche. Certains déchets n'ont été comptabilisés qu'à partir de 2018. Concernant les DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques), Axway poursuit sa politique de dons vers des associations ou à des collaborateurs comme indiqué plus loin. Le restaurant d'entreprise du site français d'Axway, basé à la Défense, est également engagé dans une démarche vertueuse avec la collecte et la valorisation des biodéchets. Recycler les matériels par des dons En matière d'équipement informatique et de bureau, les nouveaux postes de travail ergonomiques privilégient certes la qualité des conditions de travail des collaborateurs mais optimisent également la consommation d'énergie et de ressources grâce à des terminaux moins énergivores. Des panneaux d'adhésifs et des tableaux blancs moins consommateurs de papier sont également présents dans les bureaux. Au-delà, le Groupe maintient les dons de matériels aux collaborateurs et aux associations. 2019 2018 2017 Dons de matériels informatiques ordinateurs, écrans… (en unités) 500 192 200 Taux de recyclage Collecte des déchets (kg) 2017 2018 2019 2019 Plastique 231 610 31 NA Cartouches d'encre 62 475 22 NA Papier & carton 3 970 9 799 7 195 70 % Canettes NA 4 154 99 % Encombrants NA 260 1183 NA DEEE 451 1 037 245 98 % Dématérialiser les documents échangés avec les actionnaires d'Axway fin 2019, 45 % des actionnaires d'Axway avaient accepté de recevoir les documents sous format électronique réduisant considérablement l'usage des envois de dossiers papier. Depuis plusieurs années, les campagnes d'encouragement à adopter les échanges électroniques sont animées autour de programmes environnementaux comme la reforestation, ou sociétaux pour l'éducation comme le programme Wi-Filles de la fondation FACE en 2019. 3.3.3 Poursuivre une politique environnementale raisonnable en 2020 et au-delà Bien que le Groupe soit implanté dans 17 pays, la politique de déplacement a toujours été très contrôlée et les outils collaboratifs numériques sont privilégiés depuis longtemps. Au-delà de cette bonne gestion, Axway réfléchit à progresser en matière de compensation carbone : pour les déplacements en avion : Axway analysera en 2020 l'opportunité d'adhérer à des programmes proposés par les compagnies aériennes en matière de compensation carbone ; pour la réduction de l'usage des plastiques : Axway s'inscrit dans une démarche d'effort visant, à terme, à une consommation zéro plastique dans ses locaux ;

pour la réduction de la consommation de papier : Axway poursuit ses programmes d'éducation et de recyclage. Compte tenu de la mise en veille des locaux d'Axway durant l'épisode épidémique du COVID-19, certaines consommations d'énergie (électricité, chauffage, eau, impressions de documents papier, consommation de gobelets, etc) devraient diminuer pendant la durée du confinement, dans nos différentes implantations géographiques. Il est probable que l'impact environnemental du COVID-19 concerne essentiellement les émissions de gaz à effet de serre mais que l'effet en soit relativement limité. 78 AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 axway.fr LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Note méthodologique Note méthodologique Le recueil des données pour le périmètre défini fait appel au reporting par pays ainsi qu'à celui fait par les divisions concernées que sont le Recrutement et la Formation. Un processus d'amélioration continue de ces systèmes a été mis en place. Les informations relatives à Axway Software SA portent sur un périmètre France. Les indicateurs retenus sont ceux de la réglementation Grenelle II. Le principe de la permanence des méthodes est respecté d'un exercice à l'autre. Les données sont recueillies auprès des Directions concernées et les informations santé et sécurité recueillies pour Axway Software SA pour cette année, l'ont été par les gestionnaires de site. Un processus d'amélioration continue de ces systèmes a été mis en place. Informations sociales Généralités 3 Périmètre de consolidation et indicateurs Les effectifs indiqués dans les tableaux « Effectifs » et « Répartition géographique des effectifs » correspondent à l'effectif total au 31 décembre 2019. Les indicateurs retenus sont ceux utilisés dans la gestion du personnel et des questions sociales du Groupe. Ils reflètent les résultats de la politique de Ressources Humaines. Relations Sociales Axway Software SA Le dialogue social chez Axway Software SA s'articulait jusqu'en octobre 2019 autour d'un Comité d'établissement, d'un Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégués du personnel et de 3 Organisations Syndicales (CGT, CFDT & Traid-Union). Depuis le 4 octobre 2019, ce dialogue s'inscrit dans le cadre d'un CSE, Comité social et économique, élu pour 4 ans. Les 3 organisations syndicales précitées y sont représentées. Relations professionnelles chez Axway GmbH Le dialogue social chez Axway GmbH s'articule autour de 3 Comités d'établissement et d'un Comité central d'entreprise. Le bilan des accords collectifs Au sein d'Axway, 70 accords étaient en vigueur au 31 décembre 2019. En 2019, 4 accords ont été signés en France et 6 accords ont été signés en Allemagne. Les accords collectifs signés chez Axway Software SA en 2019 sont les suivants : accord sur le Comité social et économique Axway ;

avenant à l'accord d'intéressement 2018-2020 ;

2018-2020 ; avenant sur le périmètre du Groupe en vue de la mise en place d'un Comité de Groupe ;

accord sur le vote électronique pour les élections des membres du CSE. 6 accords collectifs ont été signés chez Axway GmbH en 2019 avec le work council : Bonus Plan 2019

Sales Policy & Plans 2019

Plans Prodpad

Salary increases ( 3 locations)

On-Call Duty updated (3 locations)

Duty updated Overtime updated AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 79 LE GROUPE AXWAY GESTION DES RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENT COMPTES COMPTES CAPITAL ET ACTIONS INFORMATIONS ASSEMBLÉE ET SES ACTIVITÉS RISQUES D'ENTREPRISE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉS ANNUELS AXWAY SOFTWARE ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE MIXTE ET JURIDIQUES DU 3 JUIN 2020 Note méthodologique Informations hygiène et sécurité Périmètre de consolidation et indicateurs Les indicateurs relatifs à la sécurité concernent tous les sites d'Axway. Les indicateurs retenus sont ceux qui sont utilisés dans la gestion des sites d'Axway. Ils reflètent les résultats de la politique d'Axway en matière d'environnement, d'hygiène et de sécurité. Les conditions de santé et de sécurité chez Axway Software SA En 2019, il s'est tenu 4 réunions du CHSCT. Pour la même période, ont eu lieu : 3 accidents de trajet ou de travail dont 3 avec arrêt. La préservation de la santé et de la sécurité des collaborateurs est un objectif fondamental qui fait partie intégrante de la politique humaine et sociale. Cet objectif s'inscrit dans une démarche d'ensemble, conduite en étroite collaboration avec les médecins du travail, les gestionnaires de site et le CHSCT. Le bilan des accords collectifs en matière d'hygiène Aucun accord n'a été signé en ce sens. La médecine du travail En Allemagne, comme en France, un médecin du travail vérifie régulièrement la santé des collaborateurs. Des actions de sensibilisation au travail sur écran ont été menées sur les sites français. Par ailleurs, Axway Software a fait intervenir un ergon