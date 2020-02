Axway Software : Présentation 0 20/02/2020 | 09:57 Envoyer par e-mail :

En outre, l'activité au cours de l'année et/ou les résultats réels peuvent être différents de ceux décrits dans le présent document, notamment en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes qui sont décrits dans le Document de Référence 2018 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 26 avril 2019 sous le numéro D.19-0404.

D.19-0404. La distribution du présent document dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels cette présentation est diffusée, publiée ou distribuée devraient s'informer de telles restrictions et s'y conformer. 2 Résultats annuels 2019 Ordre du jour Patrick Donovan Directeur Général Roland Royer Chief Customer Officer 1 - Succès des objectifs 2019 & Poursuite de la transformation 2 - Customer Success Organisation : Dynamique & Impact 3 - Résultats Financiers 2019 4 - Objectifs 2020 & Ambitions à moyen terme 5 - Questions & Réponses 3 Succès des objectifs 2019 & Poursuite de la transformation Patrick Donovan Directeur Général Succès des objectifs 2019 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Chiffre d'affaires supérieur aux attentes ROA en ligne avec les objectifs Forte croissance de l'activité Souscription Hausse significative de l'ACV* Croissance des Signatures* (Licences + 3xACV) 300 M€ 8,6 % 41,7 %

33,3 %

8,3 % croissance organique +3,3 % soit 25,9 M€ soit 59,6 M€ soit 17,5 M€ soit 105,3 M€ AMPLIFY™ et AMPLIFY API parmi les meilleures offres du marché 5 * Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire disponible en fin de document. Leader sur le marché des Plateformes d'Intégration Hybride Axway Leader dans le Gartner™ Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management (Octobre 2019) Axway Strong Performer dans The Forrester Wave™: Strategic iPaaS and Hybrid Integration Platforms (1er trimestre 2019) The Forrester Wave™:Strategic iPaaS and Hybrid Integration Platforms, Q1 2019,Forrester Research, Inc.,January 3,2019 Disclaimer: The Forrester Wave™ is copyrighted by Forrester Research, Inc. Forrester and Forrester Wave™ are trademarks of Forrester Research, Inc. The Forrester Wave™ is a graphical representation of Forrester's call on a market and is plotted using a detailed spreadsheet with exposed scores, weightings, and comments. Forrester does not endorse any vendor, product, or service depicted in the Forrester Wave™. Information is based on best available resources. Opinions reflect judgment at the time and are subject to change. Gartner Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management, Paolo Malinverno,Mark O'Neill, Aashish Gupta, Kimihiko Iijima,9 October 2019. This graphic was published by Gartner, Inc. as part of a larger research document and should be evaluated in the context of the entire document. The Gartner document is available upon request from Axway. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research 6 publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Transformation du Groupe en 2019 effort d'innovation Acquisition de Streamdata.io

Hausse des investissements R&D

Go-Live AMPLIFY™

AMPLIFY™ Reconnaissance des analystes MANAGEMENT RENFORCé Renforcement du Comité Exécutif : Go-to-Market , Finance, RH

, Finance, RH Directions commerciales régionales renforcées : Europe, Amérique du Nord, Asie Pacifique GO-TO-MARKET Réamorcé ▪ Création d'équipes dédiées pour accélérer la croissance ▪ Hausse des investissements Ventes & Marketing ▪ Croissance significative du carnet d'affaires ORGANISATION Modernisée ▪ Customer Success Organisation renforcée ▪ Progression de la satisfaction client Hausse DE L'ENGAGEMENT ▪ Renforcement des partenariats ▪ Recrutements relancés ▪ Baisse importante de l'attrition ▪ Hausse de l'Employee Engagement Score 7 Innovation accélérée, investissements R&D stabilisés Investissements R&D (M€) 58 M€ 61 M€ en 2018 en 2019 32,6 31,2 28,7 26,8 S1 2018 S2 2018 S1 2019 S2 2019 Allocation des ressources R&D (%) M&A Stratégique AMPLIFY & Fondation Maintenance Autres 65 68,5 76 76 S1 2018 S2 2018 S1 2019 S2 2019 Allocation des ressources R&D recentrée sur AMPLIFY™

Intégration de Streamdata.io et Go-Live d'AMPLIFY™ (Mars 2019)

Go-Live d'AMPLIFY™ (Mars 2019) Baisse significative de l'attrition dans les effectifs R&D (-19 % en 2019)

(-19 % en 2019) Stabilisation des investissements en Recherche et Développement 8 Renforcement de l'équipe de direction Nominations au Comité Exécutif C.Allmacher D.Fougerat P.French Chief Financial Officer EVP People & Culture EVP Go-to-Market 9 Hausse de l'engagement des collaborateurs Reprise des Recrutements Hausse de l'Employee Engagement Score Amélioration de l'attrition +308 + 18 % - 15 % soit 2 % d'augmentation nette de l'effectif soit 58 % en 2019 contre 49 % en 2018 soit 17,7% % d'attrition sur l'exercice Engagement des collaborateurs dynamisé

Lancement de l'Axway University 2.0 Enquêtes d'opinion semestrielles auprès des collaborateurs Nouveau programme de suivi des talents Mise en place d'un plan Groupe d'attribution gratuite d'actions à échéance 2022

10 Customer Success Organisation : Dynamique & Impact Roland Royer Chief Customer Officer Notre parcours vers la réussite clients a commencé mi-2018... Séquences d'une offre de Licence perpétuelle ACHAT VENTE INTEGRATION SUPPORT RENOUVELt. Peut entrainer des difficultés dans les suivis de projets

Peut créer, pour le client, une perception « de fuite » du prestataire

Peut mener le client à juger de lacunes si le projet prend du retard Cycle d'une offre de Souscription SOUSCRIPTION Essai & Achat / Ventes ENGAGEMENT CONTINU DU CLIENT 12 Renouvellement de notre image de marque et du Go-to-Market Construction de l'image de marque Investissement renouvelé dans le marketing et la proposition de valeur de la marque Message de création de valeur Mise en avant de la réussite clients et de la valeur commerciale, plutôt que des caractéristiques produits Axway positionné comme Stratège Digital En tant que partenaire privilégié, l'équipe de Catalysts d'Axway propose des prestations de consulting haut niveau pour guider les clients dans leurs choix stratégiques de transformation digitale 13 Encourager l 'excellence dans l 'exécution des ventes Nouveaux Directeurs Généraux B.Kearney GM APAC S.Torvik GM North America A.Saad GM EMEA Nouveaux directeurs généraux dans 3 des 4 regions où le groupe opère

Recrutement accéléré d'experts API Management

Equipes Inside Sales régionales

régionales Alignement régional et renforcement de l'équipe dédiée au Customer Success

Culture d'exécution rigoureuse et de discipline 14 Mesurer le succès Loyauté client Indicateur de performance basé sur les retours clients Croissance des signatures AMPLIFY API Management L'offre de gestion des API comme "porte d'accès" à AMPLIFY™ Croissance du chiffre d'affaires Souscription Transition vers un modèle basé sur la consommation 15 Croissance du pipe et des signatures AMPLIFY API Management Evolution du carnet d'affaires APIM (M€) 110 90 70 50 67 82 106 94 30 57 10 -10 Jan. Av. Jui. Oct. Dec. 2019 2019 2019 2019 2019 Evolution des signatures APIM (M€) 20(Licences + 3x ACV) 15 10 18,2 5 11,2 8,2 5,5 0 S1 2018 S2 2018 S1 2019 S2 2019 +65% comparé à Janvier 2019 → Offre d'API Management reconnue comme Leader → Impact au T4 de la nouvelle stratégie de Go-to-Market et des Catalysts +22% → Plusieurs reconquêtes de clients face à la concurrence → Fort rebond de l'Amérique du Nord au T4 comparé à 2018 16 Croissance significative de la Souscription et de l'ACV Evolution du chiffre d'affaires Souscription (M€) 40 +42% 30 comparé à 2018 20 36,5 10 18,8 21,5 23,1 0 H1 2018 H2 2018 H1 2019 H2 2019 15 Evolution de l'ACV (M€) +33% 10 comparé à 2018 14 5 4,7 8,4 3,5 0 S1 2018 S2 2018 S1 2019 S2 2019 Ensemble des offres stratégiques disponibles en Souscription depuis mi-2019

mi-2019 Dispositifs d' enablement et d 'incentive revus au S2 2019 pour les équipes commerciales

et d revus au S2 2019 pour les équipes commerciales Accélération de la transition vers la Souscription dans tous les secteurs et toutes les régions

Taux de renouvellement AMPLIFY™ > 88% 17 Succès 2020 : Direction & Priorités ACCROITRE NOTRE VALEUR STRATÉGIQUE & NOTRE POSITIONNEMENT AUPRES DES CLIENTS CLÉS CATALYSTS CONSEIL EN STRATÉGIE DIGITALE DÉVELOPPER DES PARTENARIATS RÉGIONAUX PUISSANTS POUR SOUTENIR L'ACTIVITÉ AMPLIFY™ PARTENARIATS CROISSANCE RENOUVELÉS UPSELL AXÉE CLIENTS CROSS SELL ACCÉLÉRER LA REUSSITE D'AMPLIFY ™ ET DE L'OFFRE APIM INSIDE SALES VENDEURS SPÉCIALISTES APIM 18 Faire passer le succès client au niveau supérieur + + Stratégie Go-to-Market Exécution des ventes Gestion du Succès Client & Image de marque FROM START TO FOREVER 19 Résultats financiers 2019 Patrick Donovan Directeur Général Exercice 2019 - Compte de résultat En million d'euros 2019 2018 Chiffre d'affaires 300,0 283,8 Coût des ventes 88,4 84,2 Marge brute ( % du chiffre d'affaires) 211,5 70,5% 199,7 70,3% Charges opérationnelles 185,6 167,8 dont Frais commerciaux 99,1 83,3 dont Recherche et Développement 61,3 58,0 dont Frais généraux 25,1 26,4 Résultat opérationnel d'activité 25,9 8,6% 31,9 11,2% Résultat opérationnel courant 14,6 4,9% 22,5 7,9% Résultat opérationnel 14,3 4,8% 18,3 6,4% Charges d'impôt -6,8 -5,6 Résultat net (% du chiffre d'affaires) 5,4 1,8% 11,0 3,9% Résultat de base par action (€) 0,25 0,52 Croissance organique de Croissance totale de +3,3% +5,7% du chiffres d'affaires du chiffres d'affaires Hausse de Stabilisation à +19% ±20%du CA des Frais Commerciaux des Investissments (Ventes & Marketing) R&D Résultat Opérationnel d'Activité de Résultat Net de 25,9M€ 5,4M€ soit 8,6% du CA soit 0,25 € par action * Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire disponible en fin de document. 21 Exercice 2019 - Chiffre d'affaires par type d'activité [M€] 2019 2018 2018 Croissance Croissance Retraité* Publié Totale Organique* 18 % 13 % Licences Services Licences 52,8 57,6 56,5 -6,5% -8,3% Souscription 59,6 42,1 40,3 +47,8% +41,7% Maintenance 146,7 145,9 142,8 +2,7% +0,6% Services 40,8 44,9 44,2 -7,6% -9,1% Axway 300,0 290,5 283,8 +5,7% +3,3% * Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire disponible en fin de document 20 % Souscription 49 % Maintenance Chiffre d'affaires à 69 % récurrent vs. 64,5 % en 2018 Forte croissance de l'activité Souscription (+41,7 %) pour atteindre 20 % du chiffre d'affaires du Groupe

Chiffre d'affaires Maintenance préservé avec une croissance organique des ventes de 0,6 %

Décroissance des activités Licences et Services

Hausse de 4,5 points de la part des revenus récurrents du Groupe à 69 % du chiffre d'affaires consolidé 22 Exercice 2019 - Zoom sur l'activité Souscription [M€] 2019 2018 2018 Croissance Retraité* Publié Organique* Souscription 59,6 42,1 40,3 +41,7% dont T4 2019 23,0 10,6 10,9 +116,7% Nouvel ACV 17,5 13,1 13,1 +33,3% * Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire disponible en fin de document Forte accélération de la croissance du chiffre d'affaires Souscription (+41,7 %)

Très nette accélération des affaires en fin d'exercice, hausse organique des ventes de 116,7 % au T4 2019

Hausse significative (+33,3 %) de la valeur annuelle des nouveaux contrats (ACV) de Souscription signés 23 Exercice 2019 - Zoom sur les activités Licences & Maintenance [M€] 2019 2018 2018 Croissance Retraité* Publié Organique* Licences 52,8 57,6 56,5 -8,3% dont T4 2019 19,6 19,4 18,9 +1,2% Maintenance 146,7 145,9 142,8 +0,6% Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire disponible en fin de document

Décroissance organique des Licences de 8,3 % en 2019 malgré un 4 ème trimestre positif

trimestre positif Résilience de l'activité Maintenance conformément aux annonces précédentes et aux ambitions du Groupe 24 Exercice 2019 - Suivi des Signatures [M€] Valeur des Nouvelles nouvelles Pondération signatures signatures pondérées Licences 52,8 1x 52,8 Nouvelle 17,5 3x 52,5 Souscription (ACV*) Signatures pondérées 2019 105,3 Croissance Organique* +8,3% * Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire disponible en fin de document Nouvel ACV en hausse organique de 33,3 %

Indicateur de suivi des Signatures en croissance organique de 8,3 % dans la continuité de la croissance de 7,8 % en 2018

Contribution égale des Licences et de la Souscription dans la croissance de l'indicateur de suivi des Signatures 25 Exercice 2019 - Chiffre d'affaires par zone géographique [M€] 2019 2018 2018 Croissance Croissance Retraité* Publié Totale Organique* France 86,4 80,9 80,9 +6,7% +6,7% Reste de l'Europe 67,3 65,7 65,7 +2,4% +2,4% Amériques 129,8 128,7 122,3 +6,1% +0,8% Asie - Pacifique 16,5 15,1 14,9 +11,0% +9,1% Axway 300,0 290,5 283,8 +5,7% +3,3% * Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire disponible en fin de document 22 % 29 %Reste France de l'Europe 43 % 6 %Amériques Asie - Pacifique 71 % du chiffre d'affaires à l'international stable par rapport à 2018 26 Principaux éléments bilantiels au 31/12/2019 Trésorerie et équivalents DSO Total des Actifs 21,1 M€ 77 jours 568,8 M€ vs. 35,8 M€ au 31/12/2018 vs. 77 jours au 31/12/2018 vs. 553,8 M€ au 31/12/2018 Endettement Net Produits Courants Capitaux Propres Constatés d'Avance 21,6 M€ 60,6 M€ 362,6 M€ vs. 10,2 M€ au 31/12/2018 vs. 75,2 M€ au 31/12/2018 vs. 362,7 M€ au 31/12/2018 27 Flux de trésorerie & Covenants au 31/12/2019 En millions d'euros 31/12/2019 31/12/2018 Résultat net de la période 5,4 11,0 Variation du besoin en fonds de roulement -19,3 -3,6 lié à l'activité Flux net de trésorerie généré par l'activité 13,6 22,6 Flux net de trésorerie disponible 0,6 17,5 Flux net de trésorerie -5,2 -4,0 lié aux opérations d'investissement Flux net de trésorerie -23,2 -10,7 lié aux opérations de financement Variation de trésorerie nette -14,7 7,6 Trésorerie d'ouverture 35,8 28,1 Trésorerie de clôture 21,1 35,8 Flux net de trésorerie disponible de 0,6 M€

au 31 décembre 2019 contre 17,5 M€ à fin 2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 EBE 43,9 45,2 40,19 Charges financières (covenant > 5) EBE 0,70 0,31 0,47 Endettement net (covenant < 3) Capitaux propres 0,06 0,03 0,06 Endettement net (covenant < 1) Ensemble des covenants bancaires respectés

Bilan et capacité d'endettement permettant de saisir les opportunités d'acquisitions stratégiques 28 Objectifs 2020 & Ambitions à moyen terme Patrick Donovan Directeur Général Ambition technologique inchangée Devenir un leader sur le marché des Plateformes d'intégration hybride d'ici à fin 2020 D'ici 2022, Gartner prévoit qu'au moins 65 % des grandes organisations auront mis en place une plateforme HIP » (1)

Gartner, Innovation Insight for Hybrid Integration Platforms, Massimo Pezzini, 15 octobre 2018.

30 Objectifs 2020 Engagement des Collaborateurs Satisfaction Client Croissance & Profitabilité Axway relève son objectif de chiffre d'affaires et vise désormais un revenu supérieur à 310 M€ Le Groupe anticipe un rebond de sa profitabilité permettant d'atteindre un taux de marge opérationnelle d'activité > 10 % Le groupe aspire également à une amélioration du résultat net sur les 12 prochains mois 31 Ambitions à moyen terme Atteindre un chiffre d'affaires de 500 M€ grâce à une croissance organique du chiffre d'affaires et des acquisitions Revenir sur des taux de marge opérationnelle d'activité > 15 % pour progressivement se diriger vers 20 % Faire progresser le bénéfice par action pour durablement l'établir au dessus de 1€ 32 Questions - Réponses Des micros sont à votre disposition Annexes Exercice 2019 - Évolution du chiffre d'affaires 305 +9,5 M€ 300,0 M€ 295 +6,7 M€ M€ 283,8 M€ + 0,0M€ Croissance 285 organique de 3,3% USD vs. EUR = + 6,1 % 275 265 Chiffre d'affaires Effet Périmètre Effet Devise Croissance Chiffre d'affaires 2018 organique 2019 35 Bilan simplifié au au 31 décembre 2019 En millions d'euros 31/12/2019 31/12/2018 Actif Ecarts d'acquisition 350,0 344,1 Actifs non courants 442,7 422,7 Clients et comptes rattachés (net) 71,9 65,6 Autres actifs courants 33,2 29,7 Trésorerie 21,1 35,8 Actifs courants 126,2 131,1 Total de l'Actif 568,8 553,8 Passif Capitaux Propres 362,6 362,7 Emprunts et dettes financières - part à long terme 39,2 41,8 Dettes financières de location - part à long terme 22,9 - Autres passifs non courants 13,6 11,4 Passifs non courants 75,7 53,2 Emprunts et dettes financières - part à court terme 3,5 4,2 Dettes financières de location - part à court terme 6,8 - Produits constatés d'avance 60,6 75,2 Autres passifs courants 59,7 58,4 Passifs courants 130,6 137,9 Total du Passif 206,2 191,1 Total des Capitaux propres et du Passif 568,8 553,8 Trésorerie à 21,1 M€

DSO à 77 jours, stable par rapport au 31/12/2018

Dette bancaire de 42,7 M€, endettement net de 21,6M€

Produits courants constatés d'avance à 60,6 M€ 36 Capitaux propres et Bénéfice Par Action au 31 décembre 2019 En millions d'euros 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 Capitaux propres à l'ouverture 362,7 344,1 374,8 Résultat net de la période 5,4 11,0 4,4 Dividendes -8,5 -4,2 -8,5 Opérations sur capital 0,0 0,2 3,2 Première application d'IFRS16 -0,7 0,0 0,0 Autres variations 0,8 1,0 1,5 Ecarts de conversion 2,8 10,7 -31,3 Capitaux propres à la clôture 362,6 362,7 344,1 En € 31/12/2019 31/12/2018 Résultat net de la période 5,4 11,0 Nombre moyen pondéré d'actions (hors autocontrôle) 21,23M 21,22M Résultat de base par action (en €) 0,25 0,52 Nombre d'actions potentielles théorique 22,18M 21,71M Résultat dilué par action (en €) 0,24 0,50 37 Exercice 2019 - Evolution des effectifs 31/12/2019 31/12/2018 France 466 468 Reste de l'Europe 831 771 Amériques 526 537 Asie - Pacifique 62 72 Axway 1885 1848 38 Structure capitalistique au 31 décembre 2019 Sopra Steria Famille Famille Managers Sopra Pasquier Odin GMT Actions 32,57% 0,13% 1,39% 1,60% 21,22% Droits de vote exerçables 36,08% 0,13% 1,51% 1,62% 25,94% Pacte d'actionnaires 56,91 % des actions / 65,28 % des droits de vote exerçables Caravelle Public Auto Détention 12,12% 30,75% 0,22% 14,80% 19,88% 21 225 381 Actions cotées 34 714 466 Droits de vote exerçables Données au 31/12/2019 39 Indicateurs alternatifs de performance Chiffre d'affaires retraité : Chiffre d'affaires de l'année précédente retraité sur la base du périmètre et des taux de change de l'année en cours.

: Chiffre d'affaires de l'année précédente retraité sur la base du périmètre et des taux de change de l'année en cours. Croissance organique : Croissance de l'activité entre le chiffre d'affaires de la période en cours et le chiffre d'affaires de la même période sur l'exercice précédent, retraité des effets de périmètre et de change.

: Croissance de l'activité entre le chiffre d'affaires de la période en cours et le chiffre d'affaires de la même période sur l'exercice précédent, retraité des effets de périmètre et de change. Croissance à changes constants : Croissance de l'activité entre le chiffre d'affaires de la période en cours et le chiffre d'affaires de la même période sur l'exercice précédent, retraité des effets de change.

: Croissance de l'activité entre le chiffre d'affaires de la période en cours et le chiffre d'affaires de la même période sur l'exercice précédent, retraité des effets de change. ACV : Annual Contract Value - Valeur annuelle d'un contrat de Souscription.

: - Valeur annuelle d'un contrat de Souscription. TCV : Total Contract Value - Valeur totale d'un contrat de Souscription incluant à la fois les revenus récurrents pour la durée du contrat et les paiements non récurrents.

: - Valeur totale d'un contrat de Souscription incluant à la fois les revenus récurrents pour la durée du contrat et les paiements non récurrents. Indicateur de suivi des Signatures : Addition du montant des ventes de Licences et de trois fois la valeur annuelle (3xACV) des nouveaux contrats de Souscription signés sur une période donnée.

: Addition du montant des ventes de Licences et de trois fois la valeur annuelle (3xACV) des nouveaux contrats de Souscription signés sur une période donnée. Résultat opérationnel d'activité : Résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services rendus par les bénéficiaires de stock-options et d'actions gratuites, ainsi que des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés. 40 La Sté Axway Software SA a publié ce contenu, le 20 février 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

