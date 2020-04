Axway Software – 1er Trimestre 2020 : Signatures en hausse sur la période, soutenues par l'activité Souscription

→ Nouvelle accélération du chiffre d’affaires Souscription et de la valeur annuelle (ACV) des nouveaux contrats

→ Suivi des Signatures en croissance organique de 5,0 % sur la période

→ Plan de continuité d’activité mis en œuvre efficacement dans le contexte de la pandémie de COVID-19

→ Résilience de l’activité Maintenance malgré la contraction des ventes de Licences

Dès la mi-mars 2020, Axway (Paris:AXW) (Euronext : AXW.PA) a mis en œuvre un plan d’actions pour faire face à la crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19. Immédiatement, la société a veillé au strict respect des réglementations et recommandations locales dans chacun de ses pays d’implantation. En priorité, le Groupe s’est assuré de sa capacité à continuer à fournir les solutions, souscriptions et services nécessaires à ses clients.

Les premières mesures mises en place ont consisté en :

- La création d'un comité chargé du suivi de l’évolution de la situation sanitaire et économique, capable de prendre des décisions immédiates ;

- La mise en œuvre d'un mode de travail à distance adapté et sécurisé pour l’ensemble des collaborateurs ;

- Une attention particulière portée à la gestion de la trésorerie et à la situation financière de la société.

Grâce à la culture internationale d’Axway et aux solutions de collaboration à distance que développe la société, le passage rapide de l’ensemble des effectifs en télétravail a pu s’effectuer dans de bonnes conditions, en maintenant les équipes pleinement opérationnelles. Pour autant, les objectifs annuels annoncés par Axway le 19 février 2020 sur la base des informations alors disponibles, sont remis en cause par les incertitudes que provoque la crise actuelle.

S’il est rappelé que 70 % des revenus annuels d’Axway sont récurrents et que, jusqu’à présent, la société n’a pas rencontré de difficultés particulières pour recouvrer ses créances, l’environnement économique hautement incertain, provoque un net ralentissement des nouveaux projets, notamment en qui concerne les activités de Licences et de Services.

La société se félicite néanmoins du dynamisme de l’activité Souscription, qui, pour le quatrième trimestre consécutif, a vu son chiffre d’affaires accélérer très significativement (+41,4 %). Cette tendance, désormais confirmée, illustre le succès du plan de transformation d’Axway qui consiste en la pérennisation de revenus plus récurrents, offrant à la société la stabilité nécessaire à son projet de leader indépendant de l’édition logicielle.

Patrick Donovan, Directeur Général d’Axway, a déclaré :

« Dans la période d’incertitude prolongée que nous vivons, notre priorité est de protéger l’ensemble des parties prenantes d’Axway : Collaborateurs, Clients et Actionnaires. En tant qu’éditeur de logiciels, nous avons la chance de pouvoir poursuivre nos activités avec confiance, tout en assurant à nos collaborateurs un mode de travail à distance efficace et sécurisé. Axway bénéficie depuis toujours d’une situation financière saine, qui s’appuie sur des fondamentaux solides et permet d’avancer avec confiance, dans l’attente d’une stabilisation prochaine de la situation. Au 1er trimestre, dans un environnement progressivement assombri, la montée en puissance de nos offres de Souscription s’est poursuivie. Cet élément de satisfaction important, en ligne avec nos projections, confirme que notre vision est la bonne. »

Commentaires sur l’activité du 1er trimestre 2020

Axway Software : Chiffre d'affaires consolidé 1er Trimestre 2020 (M€) T1 2020 T1 2019

Retraité T1 2019

Publié Croissance

Totale Croissance

Organique Croissance à

Changes Constants Chiffre d'affaires 64,4 67,7 67,0 -4,0% -5,0% -5,0%

Le chiffre d’affaires d’Axway s’est élevé à 64,4 M€ au 1er trimestre 2020, en recul de 4,0 % au total et de 5,0 % organiquement. A taux de change constants la décroissance de l'activité a été de 5,0 %. Les variations de devises ont eu un impact positif de 0,7 M€ sur le chiffre d’affaires du trimestre.

Axway Software : Chiffre d'affaires par type d'activité 1er Trimestre 2020 (M€) T1 2020 T1 2019

Retraité* T1 2019

Publié Croissance

Totale Croissance

Organique Licences 3,9 9,2 9,1 -57,2% -57,4% Souscription 15,7 11,1 10,9 44,4% 41,4% Maintenance 35,4 36,5 36,2 -2,1% -3,0% Services 9,3 11,0 10,9 -14,6% -15,1% Axway Software 64,4 67,7 67,0 -4,0% -5,0% * Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change 2020

Le chiffre d’affaires généré par l’activité Licences s’est élevé à 3,9 M€ au 1er trimestre 2020 (6 % du chiffre d’affaires du Groupe), en décroissance organique de 57,4 %. En plus d’une base de comparaison très élevée au 1er trimestre 2019, lors duquel plusieurs contrats exceptionnels avaient été signés, l’activité a souffert des importantes perturbations commerciales apparues progressivement au cours du trimestre. Si historiquement la dynamique des ventes est plus importante au deuxième semestre, Axway anticipe une année globalement sous pression pour l’activité Licences.

L’activité Souscription a été en croissance organique de 41,4 % au 1er trimestre 2020 grâce à un chiffre d’affaires de 15,7 M€ (24 % du chiffre d’affaires du Groupe). Au total, la croissance de l’activité s’est élevée à 44,4 % sur la période. Sur le trimestre, la valeur annuelle (ACV) des nouveaux contrats de Souscription signés s’est élevée à 3,4 M€ en hausse de plus de 140 % par rapport au 1er trimestre 2019. Alors que le Groupe poursuit la transformation de son mix d’activités en ligne avec sa stratégie, les modèles en souscription, particulièrement plébiscités par les clients, s’inscrivent comme principaux relais de croissance d’Axway.

Du fait de ces éléments, l’indicateur de suivi des signatures a été en hausse de 5,0 % au 1er trimestre 2020 par rapport à la même période un an plus tôt.

Le chiffre d’affaires de l’activité Maintenance s’est établi à 35,4 M€ (55 % du chiffre d’affaires du Groupe) au 1er trimestre 2020, en recul organique de 3,0 % par rapport à l’exercice précédent. Malgré une baisse importante des ventes de Licences sur le trimestre, le recul de l’activité a été relativement limité grâce au faible taux d’attrition constaté sur les contrats de Maintenance.

Sur le trimestre, les revenus récurrents d’Axway, qui comprennent les contrats pluriannuels des activités Souscription et Maintenance, ont représenté 79 % du chiffre d’affaires du Groupe soit 51,1 M€.

Les Services, impactés par le recul de l’activité Licences et le ralentissement contextuel des projets, ont vu leur chiffre d’affaires décroître de 15,1 % organiquement sur le trimestre en s’établissant à 9,3 M€ (15 % du chiffre d’affaires du Groupe).

Axway Software : Chiffre d'affaires par zone géographique 1er Trimestre 2020 (M€) T1 2020 T1 2019

Retraité* T1 2019

Publié Croissance

Totale Croissance

Organique France 17,9 20,5 20,5 -12,6% -12,6% Reste de l'Europe 13,5 13,7 13,7 -0,9% -1,0% Amériques 30,1 30,0 29,3 2,5% 0,1% Asie / Pacifique 2,9 3,6 3,6 -19,6% -18,8% Axway Software 64,4 67,7 67,0 -4,0% -5,0% * Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change 2020

La France a réalisé un chiffre d’affaires de 17,9 M€ au 1er trimestre 2020 (28 % du chiffre d’affaires du Groupe), en décroissance organique de 12,6 %. L’importante accélération de l’activité Souscription n’a pas permis de compenser le recul de l’activité Licences sur la période.

Le Reste de l’Europe, avec un chiffre d’affaires de 13,5M€ (21 % du chiffre d’affaires du Groupe), a été en décroissance organique de 1,0 % sur le trimestre. Si les différents pays ont présenté des situations hétérogènes, en Allemagne comme au Royaume-Uni, les activités Souscription et Licences ont été en forte croissance.

Les Amériques (USA & Amérique Latine) ont généré un chiffre d’affaires de 30,1 M€ (47 % du chiffre d’affaires du Groupe) au 1er trimestre 2020, en croissance organique de 0,1 %. Cette résilience de l’activité est principalement due à la forte croissance du chiffre d’affaires Souscription sur le trimestre.

En Asie / Pacifique, région impactée le plus tôt par la pandémie en cours, le chiffre d’affaires d’Axway s’est élevé à 2,9 M€ au 1er trimestre 2020 (4 % du chiffre d’affaires du Groupe), en décroissance organique de 18,8 %.

Situation Financière au 31 mars 2020

Au 31 mars 2020, la trésorerie d’Axway s’élevait à 27,5 M€ et l’endettement net était, pour sa part, limité à 14,6 M€.

Le Groupe précise qu’il dispose, si nécessaire, de capacités de financement jusqu’alors inutilisées dans le cadre de sa ligne de crédit renouvelable.

Calendrier financier

Mercredi 3 juin 2020, 14h30 : Assemblée Générale des actionnaires.

Eu égard au contexte actuel lié à la pandémie de COVID-19, les modalités de participation à l’Assemblée Générale des actionnaires prévue le 3 juin 2020 pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux.

Les actionnaires sont priés de consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site internet de la Société (https://investors.axway.com/fr/actionnaires-et-investisseurs/assemblee-generale) pour obtenir des informations actualisées sur l’évolution de la situation. Par mesure de précaution, les actionnaires seront invités à privilégier le vote par correspondance ou par internet, permettant, le cas échéant, de donner pouvoir au Président.

Lundi 27 juillet 2020, après bourse : Publication des résultats semestriels 2020.

Mardi 28 juillet 2020, 09h00 : Réunion de présentation des résultats semestriels 2020.

Glossaire - Indicateurs Alternatifs de Performance

Chiffre d’affaires retraité : Chiffre d’affaires de l’année précédente retraité sur la base du périmètre et des taux de change de l’année en cours.

Croissance organique : Croissance de l’activité entre le chiffre d’affaires de la période en cours et le chiffre d’affaires de la même période sur l’exercice précédent, retraité des effets de périmètre et de change.

Croissance à changes constants : Croissance de l’activité entre le chiffre d’affaires de la période en cours et le chiffre d’affaires de la même période sur l’exercice précédent, retraité des effets de change.

ACV : Annual Contract Value – Valeur annuelle d’un contrat de Souscription.

TCV : Total Contract Value – Valeur totale d’un contrat de Souscription incluant à la fois les revenus récurrents pour la durée du contrat et les paiements non récurrents.

Indicateur de suivi des signatures : Addition du montant des ventes de Licences et de trois fois la valeur annuelle (3xACV) des nouveaux contrats de Souscription signés sur une période donnée.

Résultat opérationnel d’activité : Résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services rendus par les bénéficiaires de stock-options et d’actions gratuites, ainsi que des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés.

Avertissement

Le présent communiqué contient des informations financières prospectives auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance, la rentabilité du Groupe notamment en cas d’acquisitions dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de Licences, qui représentent souvent des investissements pour les clients, sont plus importantes au 2ème semestre et de ce fait, peuvent engendrer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d’année. En outre, le Groupe rappelle que la (ou les) acquisition(s) potentielle(s) pourrai(ent) avoir un impact sur lesdites données financières. En outre l’activité au cours de l’année et/ou les résultats réels peuvent être différents de ceux décrits dans le présent communiqué notamment en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes qui sont décrits dans le Document d’enregistrement universel 2019 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 14 avril 2020 sous le numéro D.20-0289. La distribution du présent communiqué dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué devraient s’informer de telles restrictions et s’y conformer.

A Propos d’Axway

Axway (Euronext: AXW.PA) accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de solutions d'intégration hybride pour les aider à mieux se connecter à l’ensemble de leur écosystème interne et externe. Sa plate-forme Axway AMPLIFY™ permet d’accélérer la transformation digitale et d’innover en créant facilement de nouveaux services. Pour cela AMPLIFY™ permet de combiner des modèles d'intégration traditionnels type MFT et EDI avec des modèles d’intégration modernes comme les API et l'intégration inter-applicatives grâce à plus de 150 connecteurs prédéfinis. Plus de 11 000 organisations dans 100 pays font confiance à Axway pour résoudre leurs problèmes d'intégration de données. Pour en savoir plus, visitez investors.axway.com/fr.

Annexes

Axway Software : Impact des variations de change et de périmètre sur le chiffre d'affaires 1er Trimestre 2020 (M€) T1 2020 T1 2019 Croissance Chiffre d'affaires 64,4 67,0 -4,0% Variations de change +0,7 Chiffre d'affaires à taux de change constants 64,4 67,7 -5,0% Variations de périmètre +0,0 Chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants 64,4 67,7 -5,0%

Axway Software : Variation des taux de change 1er Trimestre 2020

Pour 1€ Taux moyen

T1 2020 Taux moyen

T1 2019 Variation Dollar US 1,103 1,136 + 3,0%

