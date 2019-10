Axway Software : nommé leader dans le Magic Quadrant 2019 dédié à la gestion complète du cycle de vie des API

PHOENIX, 1er octobre 2019 /PRNewswire/ -- Axway (Euronext: AXW.PA), acteur majeur des technologies de l'intégration hybride, a annoncé ce jour avoir été nommé « Leader » dans le Magic Quadrant 2019 de Gartner dédié à la gestion complète du cycle de vie des API. Il a notamment été mis en avant la capacité d'exécution et l'exhaustivité de la vision du Groupe à travers ses solutions de gestion des API.

« Les entreprises les plus performantes tirent profit de solides stratégies API pour piloter leur croissance dans un monde digitalisé. Il ne suffit pas de maitriser la sûreté, la gouvernance ou la gestion des API : il faut une plateforme puissante pour créer et alimenter leur consommation » a commenté Patrick Donovan, Directeur Général d'Axway. « Nous accompagnons nos clients dans leur création de valeur grâce à un leadership éclairé et à des technologies capables de faire de leurs API et de leurs stratégies digitales des succès ».

A titre d'exemple, Axway a récemment accompagné la société de gestion de patrimoine Robert W. Baird & Co. dans la mise en place d'un régime de gestion centralisée des API pour l'ensemble de ses activités, dans un contexte de forte croissance. Grâce à la solution Axway, l'entreprise est en mesure de proposer un catalogue API centralisé, utilisable en libre-service, tout en contrôlant strictement l'accès et l'utilisation des API.

« Il n'est pas surprenant pour nous qu'Axway soit reconnu comme Leader. Leur approche de la gestion des API à l'échelle de l'entreprise a répondu à toutes nos attentes et nous sommes à présent en mesure de gérer notre consommation d'API à travers une authentification forte et une visualisation intuitive » a déclaré Jim Cornelius, Vice President - Solution Architect chez Robert W. Baird & Co. « La solution Axway AMPLIFY API Management constitue le fondement de notre stratégie API. » a-t-il ajouté.

La solution Axway AMPLIFY™ API Management permet à ses utilisateurs la gestion complète du cycle de vie des API, de la découverte à la construction, du déploiement à la sécurisation, de la gestion à l'itération. Elle est accompagnée par les ateliers Accelerate Journeys d'Axway, au cours desquels une équipe d'experts réputés apporte aux entreprises clientes la vision stratégique dont elles ont besoin pour réussir leur transformation digitale.

« Axway aide les sociétés à innover sur un large éventail de plateformes comme iOS, Android ou Alexa, et sur de multiples modèles d'interactions, à travers un clavier, un toucher, une voix, une proximité, des événements en temps réel, la diffusion en continu de données ou encore la réalité augmentée » a souligné David Bressler, Sr. Director, Product and Solution Marketing, API Management chez Axway. « Les demandes du monde de l'omniexperience exigent une capacité importante à reconsidérer les fondamentaux des processus et de l'économie du développement de logiciels » a-t-il ajouté.

En savoir plus sur les offres de gestion des API d'Axway.

Consulter une version gratuite du Gartner Magic Quadrant 2019 dédié à la gestion complète du cycle de vie des API.

Source: Gartner, Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management, Paolo Malinverno, Mark O'Neill, Aashish Gupta, Kimihiko Iijima, 9 October 2019.

