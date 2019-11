Axway Software : se joint au président français Emmanuel Macron en Chine

PHOENIX et PARIS, 4 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Les dirigeants d'Axway (Euronext: AXW.PA) sont cette semaine en Chine en faisant partie de la délégation du président français Emmanuel Macron. La visite en Chine du 4 au 7 novembre a été organisée par Business France, agence gouvernementale française se consacrant à assister les sociétés françaises qui font des affaires à l'étranger.

« Axway est très fière d'être l'une des sociétés françaises choisies pour cette mission, » a commenté Yves Lajouanie, directeur général adjoint des alliances et canaux ('Alliances and Channels') pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique chez Axway. « Ceci constitue une occasion unique de rencontrer les dirigeants de filiales chinoises d'importantes sociétés françaises, de renforcer ces relations et de fournir des solutions novatrices afin de les aider à réussir leur transformation numérique. »

Axway se joindra à la délégation présidentielle qui rassemble 17 sociétés françaises de diverses industries. Business France a organisé plus de 100 réunions d'entreprises pour Axway et d'autres sociétés dans 9 villes différentes en Chine.

« La Chine en tant que marché représente une opportunité significative d'affaires, » a ajouté Bill Kearney, directeur général d'Axway Asia Pacific. « Grâce au soutien de Business France, Axway a pu renforcer les relations avec nos clients français ayant des bureaux en Chine. »

Axway n'est pas une étrangère en Chine où elle opère une filiale à part entière appelée Axway China (维络先导软件(北京)有限公司). Établie en 1995, celle-ci possède à l'heure actuelle des bureaux à Pékin, Shanghai et Hong Kong, et elle se spécialise dans les logiciels et services d'Axway.

