Axway : Software suspend ses objectifs annuels et proposera à la prochaine Assemblée Générale de ne pas distribuer de dividendes au titre de l'exercice 2019

Le Conseil d’administration d’Axway Software (Paris:AXW) (Euronext : AXW.PA), réuni ce jour sous la présidence de Pierre Pasquier, a examiné le plan d'action mis en œuvre par la société pour faire face à la crise mondiale liée au COVID-19.

Plan de continuité d’activité

Dès la mi-mars, Axway a veillé au strict respect des réglementations et recommandations locales dans chacun des pays dans lesquels la société est implantée. La société s’est assurée de sa capacité à continuer à fournir les solutions, souscriptions et services nécessaires à ses clients.

Les mesures suivantes ont immédiatement été prises :

Création d'un comité chargé du suivi de l’évolution de la situation sanitaire et économique, capable de prendre des décisions immédiates ;

Mise en œuvre d'un mode de travail à distance adapté et sécurisé pour l’ensemble des collaborateurs ;

Attention particulière portée à la gestion de la trésorerie et à la situation financière de la société.

La collaboration à distance fait partie de la culture internationale de l’entreprise et les solutions qu’elle développe facilitent ce mode de travail. Le passage rapide de l’ensemble des effectifs en télétravail a donc pu s’effectuer dans de bonnes conditions. Les équipes d’Axway sont aujourd’hui pleinement mobilisées.

Objectifs 2020

Les objectifs 2020, annoncés par Axway le 19 février dernier sur la base des informations alors disponibles, sont remis en cause par les incertitudes que provoque la crise actuelle.

Il est rappelé que 70 % des revenus annuels d’Axway sont récurrents et que, jusqu’à présent, la société n’a pas rencontré de difficultés particulières pour recouvrer ses créances.

Dividende au titre de l’exercice 2019

Lors de sa réunion ce jour, le Conseil d'administration d'Axway, dans un souci de responsabilité, a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale de ne pas distribuer de dividendes au titre de l’exercice 2019.

Cette décision permet à Axway de préserver ses ressources et de s'assurer que la société sera en mesure, dans un contexte d'incertitude prolongée, de protéger ses collaborateurs, clients et actionnaires dans les meilleures conditions.

La société précise qu’elle bénéficie d’une situation financière saine ainsi que d’une trésorerie positive et qu’elle dispose de capacités de financement inutilisées.

Calendrier financier

Mardi 14 avril 2020 : Dépôt du document d'enregistrement universel 2019

Jeudi 23 avril 2020, après bourse : Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020.

A Propos d’Axway

Axway (Euronext: AXW.PA) accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de solutions d'intégration hybride pour les aider à mieux se connecter à l’ensemble de leur écosystème interne et externe. Sa plate-forme Axway AMPLIFY™ permet d’accélérer la transformation digitale et d’innover en créant facilement de nouveaux services. Pour cela AMPLIFY permet de combiner des modèles d'intégration traditionnels type MFT et EDI avec des modèles d’intégration modernes comme les API et l'intégration inter-applicatives grâce à plus de 150 connecteurs prédéfinis. Plus de 11 000 organisations dans 100 pays font confiance à Axway pour résoudre leurs problèmes d'intégration de données. Pour en savoir plus, visitez www.investors.axway.com/fr.

