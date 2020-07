Axway : obtient deux désignations AWS Competency dans les secteurs de la Santé et des Sciences de la vie

Seules sept entreprises au monde, dont Axway, ont reçu ces deux désignations AWS Competency

Axway (Euronext: AXW.PA), leader des technologies d'intégration d'entreprise, annonce aujourd'hui avoir reçu d'Amazon Web Services (AWS) deux désignations de compétences spécifiques aux secteurs de la Santé et des Sciences de la vie.

Les entreprises partenaires d'Amazon Web Services qui obtiennent la désignation de compétence Santé ont prouvé leur aptitude à concevoir des solutions destinées aux prestataires de soins et organismes payeurs, permettant de stocker, traiter, transmettre et analyser en toute sécurité des informations cliniques. Les entreprises partenaires qui obtiennent la compétence Sciences de la vie d’AWS ont prouvé leur aptitude technique à concevoir des solutions qui aident les entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques, d'appareils médicaux et de génomique à accélérer les découvertes scientifiques, à améliorer leur efficacité opérationnelle et à simplifier la collaboration mondiale.

« Axway est un pionnier des services Cloud dédiés aux programmes de conformité dans le secteur de la distribution pharmaceutique », a déclaré Vince Padua, directeur de la technologie et de l'innovation (CTIO) chez Axway. « Les entreprises du Fortune 100 confient à nos systèmes de commande de substances contrôlées, la sécurisation et l’échelonnage des commandes sensibles sur une plateforme d'intégration hybride ».

OneHealthPort, par exemple, a choisi les solutions Axway B2B Cloud Managed Service et API Management, déployées sur AWS :

« Au total, nous effectuons environ 62 millions de transactions par an sur la plateforme Axway AMPLIFY, hébergée sur AWS. Nous continuons à être très satisfaits des performances, de la fiabilité et de la disponibilité des solutions EDI et API d'Axway », déclare Rick Rubin, PDG de OneHealthPort.

A propos d’Axway

Axway aide ses clients à tirer parti de l’intégration hybride pour connecter leurs collaborateurs, systèmes, partenaires et écosystèmes. AMPLIFY™, notre plateforme d’intégration hybride, aide les entreprises à accélérer leur transformation digitale, à proposer des expériences captivantes et à créer des services innovants. Elle accélère les intégrations en combinant les méthodes classiques basées sur les API et l’intégration applicative, grâce à 150 connecteurs préconfigurés. Aujourd’hui, 11 000 organisations dans le monde s’appuient sur l’expertise d’Axway pour relever leurs défis d’intégration. www.axway.com/fr

