Axway : programme de rachat d'actions mis en oeuvre

12/11/2018 | 08:21

Axway annonce la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 6 juin dernier et a confié un mandat d'acquisition de titres à un prestataire de services d'investissements.



Ce mandat porte sur un volume maximal de 110.000 actions, soit environ 0,5% du capital social, dans la limite d'un montant de 1.500.000 euros. Il est prévu que les rachats débutent ce 12 novembre et s'achèvent le 31 décembre prochain.



'Les titres acquis sont destinés à être utilisés par le groupe pour satisfaire à ses besoins d'allocations d'actions aux salariés et mandataires sociaux éligibles, ou à certains d'entre eux', précise l'éditeur de logiciels.



