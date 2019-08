BACCARAT : affiche une croissance de 5,5% au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Baccarat a réalisé mercredi soir son point d’activité du deuxième trimestre 2019. Ainsi, le spécialiste des produits en cristal haut-de-gamme a publié un chiffre d'affaires consolidé de 39 millions d’euros sur la période, en hausse de 5,5% à changes courants et de 2,6% à changes comparables sur un an. En données cumulées, le chiffre d'affaires du premier semestre 2019 ressort à 74,2 millions d’euros, soit une progression de 7,4% à changes courants et de 4,1% à changes comparables.Le groupe dit bénéficier, depuis le début de l'année, de la fluctuation positive du Yen et du Dollar par rapport à l'Euro. Il souligne également " la forte croissance du chiffre d'affaires ‘retail et assimilé' et notamment du e-commerce ", ainsi que " le dynamisme continu de l'activité licence de marque et des affaires spéciales de luminaires en Chine. "