Baccarat : Agenda financier 2019

Chiffre d'affaires 2018 15 février 2019 Résultats 2018 21 mars 2019 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019 15 Mai 2019 Assemblée générale annuelle 20 juin 2019 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019 14 août 2019 Résultats du 1er semestre 2019 26 septembre 2019 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019 15 novembre 2019

Les publications auront lieu après la fermeture des marchés d'Euronext à Paris.

Retrouvez l'intégralité de l'information financière du groupe Baccarat sur le site Internet www.baccarat.com ou sur www.actusnews.com.

Contacts

Baccarat

Pascale Amiel, CFO

Caroline de Laurens, Directrice des relations presse et publiques

Tél : 01 40 22 11 00

A propos de Baccarat

Baccarat (Paris, Euronext, BCRA) est une marque de luxe française internationalement reconnue comme un leader des produits en cristal haut-de-gamme et exclusifs. Depuis sa création en 1764, la société, dont la Manufacture est basée à Baccarat en Lorraine, est synonyme d'un savoir-faire unique et symbole de l'Art de Vivre à la Française. Depuis plus de 250 ans, la marque a inspiré des créateurs de renom du monde en entier. Allant des luminaires d'exception à l'art de la table, des objets de décoration uniques à des bijoux raffinés et du flaconnage sur mesure, les produits de la marque et sa tradition d'excellence sont largement distribués à travers le monde. Depuis le 20 juin 2018, Baccarat est contrôlée par Fortune Fountain Capital, au travers de sa filiale indirecte Fortune Legend Limited Sàrl, immatriculée au Luxembourg. Retrouvez tout l'univers de Baccarat sur www.baccarat.com

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56425-baccarat_agenda_2019_-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews