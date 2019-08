Baccarat : Chiffre d'affaires du premier semestre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE 14 Août 2019

Chiffre d'affaires du premier semestre 2019 :

Performance commerciale solide en hausse de +7,4% à changes courants et +4,1% à changes comparables

Forte croissance du chiffre d'affaires « retail et assimilé » et notamment du e-commerce

e-commerce Dynamisme continu de l'activité licence de marque et des affaires spéciales de luminaires en Chine

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe au deuxième trimestre 2019 s'établit à 39,0 M€ et affiche une croissance de +5,5% à changes courants et + 2,6% à changes comparables par rapport au second trimestre 2018.

En données cumulées, le chiffre d'affaires du premier semestre 2019 ressort à 74,2 M€, soit une progression de +7,4% à changes courants et +4,1% à changes comparables par rapport au premier semestre de l'exercice précédent.

Le Groupe bénéficie, depuis le début de l'année, de la fluctuation positive du Yen et du Dollar par rapport à l'Euro.

Analyse de l'activité du premier semestre 2019 (par rapport à la même période en 2018)

En Europe, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre est en recul de -3,1% à changes comparables (- 3,0% à changes courants) et le premier semestre ressort à -6,3%(-6,2% à changes courants). Sur le second trimestre, l'activité de nos boutiques détenues en propre et du e-commerce est en progression et les revenus des contrats de licence de marque continuent de croître. La période a également été marquée par l'ouverture du nouveau concept « Baccarat Boutique, Bbar & lounge » à Milan début avril 2019.

La baisse du chiffre d'affaires au second trimestre résulte principalement d'un niveau d'activité plus faible par rapport à la même période en 2018 avec nos partenaires stratégiques BtoB (dans l'activité flaconnage) et en Europe de l'Est.

La région Amériques affiche encore une croissance significative sur le deuxième trimestre de +13,9% à changes comparables (+20,9% à changes courants) et de +17,1% au premier semestre (+25,4% à changes courants). L'évolution sur le second trimestre résulte à la fois de l'excellente performance aux Etats-Unis où les ventes continuent d'augmenter dans le réseau retail et assimilé, notamment le e-commerce et de la progression des ventes en Amériques du Sud.

