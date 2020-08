Un premier semestre lourdement affecté par un contexte de crise sanitaire mondiale sans précédent :

Chiffre d'affaires en baisse de -30,8% à changes comparables et -29,6% à changes courants

Changement de la gérance de Fortune Legend Limited, société mère de Baccarat, au profit d'un représentant des créanciers de l'actionnaire majoritaire

Demande de recomposition d'une partie du Conseil d'Administration de Baccarat à la prochaine Assemblée Générale convoquée pour le 17 septembre prochain

Le premier semestre 2020 aura été lourdement marqué par les conséquences négatives de la pandémie de Covid-19 qui a commencé à sévir en Chine dès le début de l'année et s'est propagée à travers le monde. L'activité de Baccarat, déjà fortement perturbée sur le premier trimestre (-19,2% à changes comparables), s'est, comme anticipé, dégradée sur le second trimestre du fait des mesures de confinement strictes et de fermeture des boutiques imposées dans les pays ou Baccarat opère directement ou indirectement et ce, dès le mois de mars 2020.

Le chiffre d'affaire du second trimestre 2020 s'est établi à 23,3 M€, en baisse de -41,3% à changes comparables et de -40,3% à changes courants. Ce trimestre a connu de longues périodes de confinement et de fermetures de commerce qui ont progressivement pris fin à partir de mi-mai 2020 notamment en Europe, au Japon et aux Etats-Unis. Seul le canal e-commerce a pu être complètement opérationnel sur cette période dans ces régions.

Mi-juin, la quasi-totalité des boutiques opérées en propre était ouverte avec pour certaines des amplitudes horaires réduites.

Après une période de baisse d'activité inédite pour le Groupe sur tous les canaux de distribution sur les mois d'avril et de mai, à l'exception du e-commerce dont les chiffres ont plus que doublé sur cette période, le mois de juin a montré des signes encourageants de reprise avec une baisse du chiffre d'affaires contenue à -3,0% à changes comparables pour l'ensemble du Groupe et une croissance en Asie hors Japon de +9,0% à changes comparables.

En données cumulées, le chiffre d'affaires du premier semestre 2020 ressort à 52,2 M€, en baisse de -30,8% à changes comparables et de -29,6% à changes courants.

Le Groupe bénéficie, depuis le début de l'année, de l'évolution positive des fluctuations monétaires, en particulier du Yen.



Analyse de l'activité du premier semestre 2020 (par rapport à la même période en 2019)

Chiffre d'affaires - Données non auditées



(en milliers d'euros) 2ème trimestre

2020 2ème trimestre

2019 Variation à changes courants Variation à changes comparables

S1 2020

S1 2019 Variation à changes courants Variation à changes comparables Europe 9 632 15 675 -38,6% -38,5% 20 316 27 849 -27,0% -27,0% Amériques 2 798 6 084 -54,0% -54,8% 7 884 11 814 -33,3% -34,9% Japon 7 419 11 969 -38,0% -40,8% 17 519 22 114 -20,8% -24,0% Asie hors Japon 2 908 3 290 -11,6% -11,9% 5 049 9 050 -44,2% -44,4% Reste du Monde 502 1 937 -74,1% -74,1% 1 481 3 366 -56,0% -56,0% TOTAL 23 259 38 955 -40,3% -41,3% 52 249 74 193 -29,6% -30,8%





En Europe, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre est en recul de -38,5% à changes comparables (-38,6% à changes courants), après un premier trimestre à -12,3%, fortement pénalisé par la fermeture de nos boutiques en propre et celles de nos distributeurs. Les ventes e-commerce et les revenus de licences ont, en revanche, progressé sur cette période.

Le mois de juin fait apparaître un chiffre d'affaires en légère baisse à changes comparables, notamment grâce à la reprise des livraisons à nos partenaires stratégiques BtoB (activité flaconnage).

A fin juin 2020, le chiffre d'affaire de la région est en baisse de -27,0% à changes comparables par rapport au premier semestre 2019 (-27,0% à changes courants).

La région Amériques affiche un chiffre d'affaires en recul de -54,8% à changes comparables sur le trimestre (-54,0% à changes courants), après un premier trimestre à -13,8%, la baisse étant observée tant aux Etats-Unis qu'en Amérique Latine. Les périodes de fermeture de boutiques se sont prolongées jusqu'à mi-juin aux Etats Unis du fait des mouvements sociaux tandis que le chiffre d'affaires du canal e-commerce a plus que doublé sur le trimestre.

La région finit le semestre avec une activité en baisse de -34,9% à changes comparables (-33,3% à changes courants).

Au Japon, après un premier trimestre en baisse de -4,4%, le chiffre d'affaires du second trimestre est en recul de -40,8% à changes comparables (-38,0% à changes courants). A l'exception du e-commerce, dont le chiffre d'affaires a plus que triplé sur la période, l'ensemble des canaux de distribution est en forte baisse par rapport au second trimestre l'an passé, les boutiques et grands magasins ayant été fermés entre début avril et fin mai dans la plupart des villes. La baisse du chiffre d'affaires est contenue à -5,2% à changes comparables sur le mois de juin.

En cumul à fin Juin, le Japon affiche une baisse de -24,0% en devises locales (-20,8% à changes courants).

En Asie hors Japon, où la majorité des boutiques étaient ouvertes sur le second trimestre mais pour certaines avec des amplitudes horaires réduites, la baisse du chiffre d'affaires s'établit à -11,9% à changes comparables (-11,6% à changes courants) au second trimestre, après un premier trimestre à -63,1% à changes comparables, lequel était plus lourdement pénalisé par l'effet Covid-19 et une base de comparaison défavorable. L'activité du mois de juin est en hausse de +9,0% en devises locales, tirée par Hong Kong.

En cumul, le chiffre d'affaires de la région est en baisse de -44,4% à changes comparables (-44,2% à changes courants).

La région Reste du monde affiche un chiffre d'affaires en recul de -74,1% sur le deuxième trimestre et -56,0% sur le semestre, fortement touchée par la baisse de l'activité au Moyen-Orient. Néanmoins, le mois de juin a connu une croissance de +21,1% à changes comparables avec la reprise des livraisons au Moyen-Orient.



Analyse de la situation financière

Dès le début de la crise sanitaire, la priorité du Groupe a été de préserver la santé et la sécurité de ses salariés, clients et partenaires dans le respect des mesures gouvernementales locales tout en préparant au mieux les conditions pour une reprise d'activité progressive. Outre les fermetures de points de vente évoquées ci-dessus, la production à la manufacture a été arrêtée le 17 mars et a repris progressivement à compter du 11 mai.

En conséquence, le Groupe a pris des dispositions pour réduire sa base de coûts sans pour autant compromettre l'avenir et a bénéficié des mesures d'aides aux entreprises proposées par les gouvernements locaux telles que le recours au chômage partiel en France et dans les pays où de tels dispositifs étaient proposés.

Malgré ces mesures, le Groupe anticipe un impact significatif du recul d'activité sur ses résultats semestriels qui doivent être publiés le 25 septembre prochain.

L'endettement financier net, hors impact de la norme IFRS 16 et tel que défini par le Groupe, est de 5,9 M€ à fin juin 2020 (contre 3,4 M€ à fin décembre 2019 et 10,7 M€ à fin juin 2019) avec un niveau de trésorerie plus élevé par rapport aux estimations faites au cœur de la période de confinement, l'activité ayant été meilleure que prévu.

A fin juin 2020, l'endettement net est composé principalement d'une trésorerie brute de 25,5 M€ et d'une dette brute de 31,5 M€ dont 17,3 M€ de financement long terme à échéance du 31 décembre 2022, auprès de l'actionnaire majoritaire Fortune Legend Limited.

Sur le plan de la liquidité, le total des lignes de crédit à court terme et renouvelables au Japon a été augmenté de 500 MY ; portant le total des lignes de crédit à 2 250 MY dont 1 620 MY ont été tirées à fin juin 2020.

Les discussions en vue de l'obtention des prêts garantis par le gouvernement français (dont PGE) pour faire face au manque de génération de trésorerie induit par le retrait de l'activité, sont toujours en cours et la société communiquera en temps voulu sur ce sujet.

Devant l'incertitude générée par la pandémie et les mesures sanitaires post confinement, les équipes de Baccarat continuent à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour soutenir le niveau d'activité et maintenir une discipline stricte dans la gestion des coûts.



Gouvernance

Monsieur Timmas Tang a été coopté en tant qu'administrateur de Baccarat SA, en remplacement de Monsieur Kevin Sims dont la démission a été actée par le Conseil d'Administration du 6 mai 2020.

La société a par ailleurs été informée de ce que les créanciers de Fortune Fountain Capital (« FFC ») ont nommé un nouveau gérant au sein de Fortune Legend Limited (« FLL »), actionnaire de contrôle de la société. Ceci a permis aux créanciers de soumettre, par l'intermédiaire de FLL, de nouvelles résolutions en vue de l'Assemblée Générale de Baccarat initialement convoquée le 24 juillet 2020, afin de proposer la nomination de trois nouveaux administrateurs de la société. Les créanciers ont également indiqué que FLL voterait contre le renouvellement des mandats des deux administrateurs venant à expiration, dont celui de M. Zhen Sun, président et directeur général de la société. L'adoption de ces résolutions entraînerait un changement de direction de la société au bénéfice des créanciers.

L'Assemblée Générale des Actionnaires a été ajournée en raison de l'existence de discussions entre l'actionnaire de contrôle du Groupe et ses créanciers. Elle se tiendra le 17 septembre prochain et l'avis de réunion a été publié au Balo et sur le site internet de Baccarat le 10 août 2020. La Société a par ailleurs reçu le 12 aout dernier une demande d'ajout à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale des mêmes résolutions que celles mentionnées ci-dessus.



Retrouvez l'intégralité de l'information financière du groupe Baccarat sur le site Internet www.baccarat-finance.com ou sur www.actusnews.com.





Contacts

Baccarat

Pascale Amiel, CFO

Caroline de Laurens, Directrice des relations presse et publiques

Tél : 01 40 22 11 00



A propos de Baccarat

Baccarat (Paris, Euronext, BCRA) est une marque de luxe française internationalement reconnue comme un leader des produits en cristal haut-de-gamme et exclusifs. Depuis sa création en 1764, la société, dont la Manufacture est basée à Baccarat en Lorraine, est synonyme d'un savoir-faire unique et symbole de l'Art de Vivre à la Française. Depuis plus de 250 ans, la marque a inspiré des créateurs de renom du monde en entier. Allant des luminaires d'exception à l'art de la table, des objets de décoration uniques à des bijoux raffinés et du flaconnage sur mesure, les produits de la marque et sa tradition d'excellence sont largement distribués à travers le monde. Depuis le 20 juin 2018, Baccarat est contrôlée par Fortune Fountain Capital, au travers de sa filiale indirecte Fortune Legend Limited Sàrl, immatriculée au Luxembourg. Retrouvez tout l'univers de Baccarat sur www.baccarat.com



Définitions

Chiffre d'affaires à changes courants et à changes comparables :

Le chiffre d'affaires à changes courants correspond au chiffre d'affaires publié. Le retraitement opéré pour obtenir le chiffre d'affaires à changes comparables consiste à convertir le chiffre d'affaires de l'exercice précédent libellé en devises étrangères aux taux de change de l'exercice en cours afin de neutraliser les effets des fluctuations des parités monétaires sur l'évolution de l'activité.

Endettement Financier net :

L'endettement financier net est constitué de l'endettement financier brut incluant les intérêts courus et non échus diminué de la trésorerie telle que définie par la recommandation 2009R-03 du Conseil National de la Comptabilité. L'endettement financier net inclut la totalité de la juste valeur des instruments financiers comptabilisés à l'actif et au passif du bilan mais n'inclut pas les passifs financiers résultant de l'application de la norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019.

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xm2eYciblGyWmZ9vl5mbbpeUnJxom5bGl2bHmWNrlJbGm3Bhyphnap2VZm9lnGdm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/64720-2020.06-communique-de-presse-q2-2020-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews