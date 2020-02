Chiffre d'affaires du quatrième trimestre

en hausse de +7,9% à changes comparables (+11,4% à changes courants)

Croissance des ventes annuelles de +5,2% à changes comparables

(+8,7% à changes courants)

Au quatrième trimestre 2019, le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 54,3 M€, en progression de +11,4% en données publiées par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent. A changes comparables, le chiffre d'affaires du dernier trimestre 2019 affiche une croissance de +7,9%.

En données cumulées, le chiffre d'affaires 2019 s'établit à 164,0 M€ en croissance de +5,2% à changes comparables et +8,7% à changes courants, toutes les régions exceptée l'Europe ayant contribué à cette performance.

Analyse de l'activité du quatrième trimestre 2019 (par rapport à la même période en 2018) et de l'exercice 2019

L'Europe renoue avec la croissance avec un quatrième trimestre 2019 en hausse de +7,6% à changes courants (+7,4% à changes comparables) grâce à la progression des ventes avec nos partenaires stratégiques BtoB, en Europe de l'Est et aux revenus de licence de marque.

Sur l'année, l'activité en Europe est en baisse de -2,0% à changes courants (-2,1% à changes comparables), affectée principalement par une moindre activité en France, plus particulièrement à Paris, et à Londres.

En Amériques, l'activité du quatrième trimestre continue de progresser de manière significative (+12,8% à changes courants et +8,2% à changes comparables), dopée par le dynamisme de l'activité tant sur l'ensemble des canaux de distribution aux Etats-Unis, qu'en Amérique du Sud et au Canada.

En données cumulées, la région Amériques termine l'année à +17,7% à changes courants et +11,6% à changes comparables.

Le Japon affiche une baisse de chiffre d'affaires sur le dernier trimestre (-0,9% à changes courants, -7,4% à changes comparables), après un troisième trimestre en forte hausse qui a bénéficié de commandes anticipées en prévision de l'augmentation de la TVA au 1er octobre 2019.

En données cumulées, le Japon affiche une croissance de son chiffre d'affaires de +9,9% en données publiées et + 2,8% à change comparables, tirée par la progression des ventes dans nos boutiques en propre, nos concessions et sur le site Internet.

En Asie hors Japon, le quatrième trimestre bénéficie de projets importants en luminaire et le chiffre d'affaires affiche une croissance sur le trimestre de +61,7% à changes courants et + 58,3% à changes comparables. Le trimestre a également été marqué par l'ouverture de notre troisième boutique en 2019 sur la base du nouveau concept « Baccarat Boutique, Bbar & Lounge » à Shanghai dans le quartier de la concession française.

Sur l'année, l'Asie hors Japon reste en forte progression (+25,0% à changes courants, +20,9% à changes comparables), malgré l'impact des évènements à Hong Kong, notamment grâce à un volume d'affaires spéciales important en luminaire sur la région et une bonne performance des points de vente en Chine.

Pour la région Reste du Monde, l'année s'achève sur un dernier trimestre en progression de +9,3% à changes courants (+9,2% à changes comparables), tirée par la progression des ventes dans certains pays du Moyen-Orient.

En données cumulées, l'activité dans le Reste du Monde est en progression de +32,7% à changes courants (+32,5% à changes comparables), grâce à des ventes en forte croissance au Moyen-Orient.

Prochain rendez-vous : résultats annuels 2019, le 24 avril 2020, après Bourse

Chiffre d'affaires - Données non auditées



(en milliers d'euros) 4ème trimestre

2019 4ème trimestre

2018 Variation à changes courants Variation à changes comparables Cumul

2019 Cumul

2018 Variation à changes courants Variation à changes comparables Europe 19 321 17 961 +7,6% +7,4% 59 587 60 801 -2,0% -2,1% Amériques 11 771 10 439 +12,8% +8,2% 30 119 25 598 +17,7% +11,6% Japon 14 218 14 342 -0,9% -7,4% 48 494 44 141 +9,9% +2,8% Asie hors Japon 7 441 4 602 +61,7% +58,3% 18 756 15 005 +25,0% +20,9% Reste du Monde 1 514 1 386 +9,3% +9,2% 7 076 5 334 +32,7% +32,5% TOTAL 54 265 48 730 +11,4% +7,9% 164 032 150 879 +8,7% +5,2%

A propos de Baccarat

Baccarat (Paris, Euronext, BCRA) est une marque de luxe française internationalement reconnue comme un leader des produits en cristal haut-de-gamme et exclusifs. Depuis sa création en 1764, la société, dont la Manufacture est basée à Baccarat en Lorraine, est synonyme d'un savoir-faire unique et symbole de l'Art de Vivre à la Française. Depuis plus de 250 ans, la marque a inspiré des créateurs de renom du monde entier. Allant des luminaires d'exception à l'art de la table, des objets de décoration uniques à des bijoux raffinés et du flaconnage sur mesure, les produits de la marque et sa tradition d'excellence sont largement distribués à travers le monde. Depuis le 20 juin 2018, Baccarat est contrôlée par Fortune Fountain Capital, au travers de sa filiale indirecte Fortune Legend Limited Sàrl, immatriculée au Luxembourg. Retrouvez tout l'univers de Baccarat sur www.baccarat.com

Définitions

Chiffre d'affaires à changes courants et à changes comparables :

Le chiffre d'affaires à changes courants correspond au chiffre d'affaires publié. Le retraitement opéré pour obtenir le chiffre d'affaires à changes comparables consiste à convertir le chiffre d'affaires de l'exercice précédent libellé en devises étrangères aux taux de change de l'exercice en cours afin de neutraliser les effets des fluctuations des parités monétaires sur l'évolution de l'activité.

