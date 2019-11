Au troisième trimestre 2019, le chiffre d'affaires du Groupe atteint 35,6 M€ et affiche une croissance de +7,6% en données publiées par rapport au troisième trimestre 2018. A changes comparables, la progression du chiffre d'affaires s'élève à +3,9%, tirée par le Japon, l'Amérique et le Moyen-Orient.

En données cumulées, le chiffre d'affaires à fin Septembre 2019 s'établit à 109,8 M€ contre 102,1 M€ à la fin du troisième trimestre 2018, soit une hausse de +7,5% à changes courants et +4,0% à changes comparables.

Analyse de l'activité (par rapport à la même période en 2018)

L'Europe est en baisse de -5,4% à changes comparables (-5,5% à changes courants) sur le trimestre, pénalisée par un niveau d'activité plus faible avec nos partenaires stratégiques BtoB (activité flaconnage).

A fin Septembre 2019, en données cumulées, malgré l'augmentation du niveau de redevances de marque, la performance de l'Europe s'établit à -6,0% à changes comparables et à changes courants.

Sur la zone Amériques, l'activité continue de progresser avec une croissance significative de +8,5% à changes comparables sur le trimestre (+13,8% à changes courants). La croissance a été portée par tous les territoires. Aux Etats-Unis, le trimestre a été marqué par l'ouverture d'une boutique à Miami sur la base du nouveau et expérientiel concept Baccarat Boutique, Bbar & Lounge lancé en avril dernier à Milan.

En données cumulées, la zone Amériques affiche une croissance de +13,9% à changes comparables

(+21,0% à changes courants) par rapport à fin septembre 2018.

Le Japon affiche, sur le trimestre, une croissance de +16,9% à changes comparables (+26,7% à changes courants), grâce aux effets positifs des plans menés sur des catégories de produits sous exploitées et un accroissement de la demande préalablement à l'augmentation de la TVA japonaise au 1er octobre 2019.

En données cumulées, le chiffre d'affaires au Japon est en progression de +7,7% à changes comparables (+15,0% à changes courants).

En Asie hors Japon, les ventes sont en recul sur le trimestre de -31,9% à changes comparables (-30,6% à changes courants). La région est à la fois pénalisée par les récents évènements à Hong Kong et un niveau d'activité en baisse avec les distributeurs multimarques en Chine, en Corée du Sud et en Asie du Sud Est.

En données cumulées, l'activité en Asie hors Japon est en croissance, avec une progression de +4,8% à changes comparables (+8,8% à changes courants).

Sur le reste du monde, le troisième trimestre affiche une progression significative de +66,0% à changes comparables (+66,2% à changes courants), grâce à des ventes en forte croissance dans la région Moyen-Orient.

L'endettement financier net, hors impact de la norme IFRS 16 et tel que défini par le Groupe, s'élève à 11,7 M€ à fin septembre 2019 contre 10,7 M€ à fin juin 2019 et 6,4 M€ à fin décembre 2018.

Perspectives

Le dernier trimestre sera marqué par la première exposition de Trésors Baccarat en Chine, au Heng Fu Art Center, une maison restaurée datant de 1928, située dans la concession française de Shanghai. A l'occasion de cette exposition, pour la première fois de son histoire, Baccarat a fait voyager 400 pièces de sa collection patrimoniale hors de France.

Aucun autre événement connu susceptible d'avoir une incidence significative sur la situation du Groupe au 30 septembre 2019 n'est à signaler.

Chiffre d'affaires - Données non auditées



(en milliers d'euros) 3ème trimestre

2019 3ème trimestre

2018 Variation à changes courants Variation à changes comparables Cumul

2019 Cumul

2018 Variation à changes courants Variation à changes comparables Europe 12 417 13 136 -5,5% -5,4% 40 266 42 840 -6,0% -6,0% Amériques 6 534 5 740 +13,8% +8,5% 18 348 15 159 +21,0% +13,9% Japon 12 162 9 599 +26,7% +16,9% 34 276 29 799 +15,0% +7,7% Asie hors Japon 2 265 3 264 -30,6% -31,9% 11 315 10 403 +8,8% +4,8% Reste du Monde 2 196 1 321 +66,2% +66,0% 5 562 3 948 +40,9% +40,7% TOTAL 35 574 33 060 +7,6% +3,9% 109 767 102 149 +7,5% +4,0%

