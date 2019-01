07/01/2019 | 11:31

Fortune Legend Limited Sàrl a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 3 janvier, les seuils de 90% du capital et des droits de vote de Baccarat et détenir 91,34% du capital et des droits de vote du spécialiste du cristal.



Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Baccarat dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par le déclarant, offre dont la clôture interviendra le vendredi 11 janvier.



