Baccarat : Information financière du deuxième trimestre 2018

Chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2018 en forte croissance : +9,4% à changes comparables (+4,8% à changes courants)

Analyse de l'activité du deuxième trimestre 2018 (par rapport à la même période en 2017)

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe au deuxième trimestre 2018 s'établit à 36,9 M€ et affiche une croissance significative de +9,4% à changes comparables. Après prise en compte de l'impact négatif des fluctuations des devises étrangères par rapport à l'euro, la progression du chiffre d'affaires à changes courants reste positive à +4,8%.

En données cumulées, le chiffre d'affaires du premier semestre 2018 ressort à 69,1 M€, soit une progression de +6,5% à changes comparables par rapport au premier semestre de l'exercice précédent (+0,9% à changes courants).

En Europe, le dynamisme de l'activité observé au premier trimestre 2018 s'est confirmé au cours du deuxième trimestre, qui affiche une croissance record de +36,5% à changes comparables (+36,3% à changes courants). Cette performance a été portée par un volume d'opérations avec nos partenaires stratégiques BtoB (activité flaconnage) en croissance significative, mais également par la bonne tenue des ventes des boutiques en concession dans les grands magasins, la croissance des ventes en Europe de l'Est et la hausse continue des redevances de marque. Le premier semestre 2018 se clôture par une croissance significative des ventes en Europe de +28,7% à changes comparables (+28,5% à changes courants).

En Amériques, les ventes ont progressé de +1,1% au deuxième trimestre 2018 à changes comparables (-6,9% à changes courants), portées par la croissance de l'activité de +1,8% aux Etats-Unis, qui représentent plus de 90% des ventes de la région. A fin juin 2018, le chiffre d'affaires de la zone affiche une croissance de +0,8% à changes comparables (-9,8% à changes courants).

Au Japon, les ventes du deuxième trimestre 2018 sont en recul de -6,0% à changes comparables (-11,8% à changes courants) malgré la croissance de l'activité dans nos boutiques en propre. La baisse de l'activité au Japon s'établit à -8,0% à changes comparables à la fin du premier semestre 2018 (-15,0% à changes courants) du fait principalement d'affaires spéciales non récurrentes en 2017 qui seront en partie compensées sur le second semestre 2018.

L'Asie hors Japon clôture le deuxième trimestre 2018 sur une baisse de l'activité de -17,7% à changes comparables (-22,3% à changes courants). Cette région est pénalisée par un effet de base défavorable, résultant principalement de la réalisation d'affaires spéciales significatives au cours du deuxième trimestre 2017 à Hong-Kong et en Chine. Cependant, les ventes dans les autres pays d'Asie du Sud Est, en particulier, en Indonésie, à Singapour et en Corée du Sud sont en croissance. A la fin du premier semestre 2018, la baisse du chiffre d'affaires sur la région est limitée à -4,6% à changes comparables (-12,5% à changes courants).

Le reste du monde affiche une croissance de +11,9% à changes comparables à la fin du deuxième trimestre 2018 (+11,6% à changes courants). Cette hausse des ventes résulte principalement d'une reprise progressive de l'activité au Moyen-Orient, après une année 2017 et un premier trimestre 2018 encore difficiles. En cumul, les ventes dans la région ressortent à -12,4% à changes comparables

(-12,6% à changes courants) en raison du fort repli enregistré au 1er trimestre.

La dette financière nette est contenue à 9,0 M€ à fin juin 2018 contre 10,0 M€ à fin décembre 2017 et 11,6 M€ à fin juin 2017.

Fortune Fountain Capital (« FFC ») a finalisé l'acquisition de 88,8% du capital de Baccarat le 20 juin 2018 via sa filiale indirecte Fortune Legend Limited S.à.r.l. («FLL »).

FLL a acquis les actions des filiales de Starwood Capital Group et L Catterton au prix de 222,70€ par action (« l'Achat de Bloc ») pour un total d'environ 164 millions d'euros. Cette opération a fait suite à l'aboutissement du processus de consultation des instances représentatives du personnel en France et d'obtention de certaines approbations réglementaires en République Populaire de Chine.

La finalisation de l'Achat de Bloc sera suivie du dépôt par FLL auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, dans les prochaines semaines, d'une offre publique obligatoire sur le solde des actions en circulation, au même prix par action que pour l'Achat de Bloc, afin qu'elle se prononce sur la conformité du projet d'offre publique. A cet effet, le cabinet Ledouble a été désigné comme expert indépendant par Baccarat.

FLL a indiqué ne pas avoir l'intention de procéder à un retrait de Baccarat de la cote du marché réglementé d'Euronext Paris.

Par ailleurs, la Société a annoncé le 30 mai 2018 qu'il avait été mis un terme à l'ensemble des procédures judiciaires qui l'opposaient à la société Consellior.

Aucun autre événement connu susceptible d'avoir une incidence significative sur la situation du Groupe au 30 juin 2018 n'est à signaler.

Données non auditées



(en milliers d'euros) 2ème trimestre

2018 2ème trimestre

2017 Variation à changes courants Variation à changes comparables Cumul

2018 Cumul

2017 Variation à changes courants Variation à changes comparables Europe 16 163 11 856 +36,3% +36,5% 29 704 23 116 +28,5% +28,7% Amériques 5 032 5 404 -6,9% +1,1% 9 419 10 445 -9,8% +0,8% Japon 10 972 12 441 -11,8% -6,0% 20 200 23 758 -15,0% -8,0% Asie hors Japon 3 275 4 215 -22,3% -17,7% 7 139 8 163 -12,5% -4,6% Reste du Monde 1 493 1 338 +11,6% +11,9% 2 627 3 006 -12,6% -12,4% TOTAL 36 935 35 254 +4,8% +9,4% 69 089 68 488 +0,9% +6,5%



Contacts

Baccarat

Pascale Amiel, CFO

Caroline de Laurens, Directrice des relations presse et publiques

Tél : 01 40 22 11 00

A propos de Baccarat

Baccarat (Paris, Euronext, BCRA) est une marque de luxe française internationalement reconnue comme un leader des produits en cristal haut-de-gamme et exclusifs. Depuis sa création en 1764, la société, dont la Manufacture est basée à Baccarat en Lorraine, est synonyme d'un savoir-faire unique et symbole de l'Art de Vivre à la Française. Depuis plus de 250 ans, la marque a inspiré des créateurs de renom du monde en entier. Allant des luminaires d'exception à l'art de la table, des objets de décoration uniques à des bijoux raffinés et du flaconnage sur mesure, les produits de la marque et sa tradition d'excellence sont largement distribués à travers le monde. Depuis le 20 juin 2018, Baccarat est contrôlée par Fortune Fountain Capital, au travers de sa filiale indirecte Fortune Legend Limited Sàrl, immatriculée au Luxembourg. Retrouvez tout l'univers de Baccarat sur www.baccarat.com



Principales définitions

Chiffre d'affaires à changes courants et à changes comparables :

Le chiffre d'affaires à changes courants correspond au chiffre d'affaires publié. Le retraitement opéré pour obtenir le chiffre d'affaires à changes comparables consiste à convertir le chiffre d'affaires de l'exercice précédent libellé en devises étrangères aux taux de change de l'exercice en cours afin de neutraliser les effets des fluctuations des parités monétaires sur l'évolution de l'activité.

Endettement Financier Net :

L'endettement financier net est constitué de l'endettement financier brut incluant les intérêts courus et non échus diminué de la trésorerie telle que définie par la recommandation 2009R-03 du Conseil National de la Comptabilité. L'endettement financier net inclut la totalité de la juste valeur des instruments financiers comptabilisés à l'actif et au passif du bilan.

