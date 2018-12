Baccarat : Mise à disposition de la note en réponse et des informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Baccarat

Communiqué de presse 12 décembre 2018

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIÉE VISANT LES ACTIONS DE BACCARAT INITIÉE PAR FORTUNE LEGEND LIMITED

Mise à disposition de la note en réponse et des informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Baccarat

Le présent communiqué a été établi et diffusé par la société Baccarat conformément aux dispositions des articles 231-27 3° et 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »).

En application de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l'article 231-26 de son règlement général, l'AMF a apposé le visa n°18-560 en date du 11 décembre 2018 sur la note en réponse établie par Baccarat dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de Baccarat initiée par la société Fortune Legend Limited dont le projet avait été déposé auprès de l'AMF le 13 novembre 2018 (l'« Offre »).

Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF publiera un avis d'ouverture et de calendrier de l'Offre et Euronext Paris publiera un avis annonçant les modalités et le calendrier de l'Offre.

Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Baccarat ont été déposées auprès de l'AMF le 11 décembre 2018 et mis à la disposition du public le 12 décembre 2018, conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF.

La note en réponse visée par l'AMF et les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Baccarat sont disponibles sur les sites Internet de Baccarat (www.baccarat-finance.com) et de l'AMF (www.amf-france.org), et peuvent être obtenus sans frais auprès de :

Baccarat

11 place des Etats-Unis

75116 Paris

L'accès à la note en réponse et à tout document relatif à l'Offre peuvent faire l'objet de restrictions légales dans certaines juridictions. Le non-respect des restrictions légales est susceptible de constituer une violation des lois et règlements applicables en matière boursière dans certaines juridictions. Baccarat décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions légales applicables.

Il est recommandé aux actionnaires et autres investisseurs de prendre connaissance des documents relatifs à l'Offre avant de prendre une quelconque décision relative à l'Offre.

Baccarat

Pascale Amiel, CFO

Caroline de Laurens, Directrice des relations presse et publiques

Tel : 01 40 22 11 00

A propos de Baccarat

Baccarat (Paris, Euronext, BCRA) est une marque de luxe française internationalement reconnue comme un leader des produits en cristal haut-de-gamme et exclusifs. Depuis sa création en 1764, la société, dont la Manufacture est basée à Baccarat en Lorraine, est synonyme d'un savoir-faire unique et symbole de l'Art de Vivre à la Française. Depuis plus de 250 ans, la marque a inspiré des créateurs de renom du monde en entier. Allant des luminaires d'exception à l'art de la table, des objets de décoration uniques à des bijoux raffinés et du flaconnage sur mesure, les produits de la marque et sa tradition d'excellence sont largement distribués à travers le monde. Depuis le 20 juin 2018, Baccarat est contrôlée par Fortune Fountain Capital, au travers de sa filiale indirecte Fortune Legend Limited Sàrl, immatriculée au Luxembourg. Retrouvez tout l'univers de Baccarat sur www.baccarat.com.

