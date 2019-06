Baccarat : RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES PAR CONSELLIOR SAS

A de multiples reprises, tant dans des communiqués institutionnels, dans des déclarations du Président Zhen Sun, et dans les notes d'opérations rendues publiques à l'occasion de l'OPA simplifiée de Fortune Legend Limited sur les titres Baccarat, le soutien plein et entier de l'actionnaire de contrôle a été confirmé.

Les remboursements partiels étaient fondés sur la confirmation par la société qu'elle disposait des ressources financières internes nécessaires pour permettre ce remboursement partiel du prêt relais. FFC est prête à investir dans l'entreprise conformément au rythme de développement et aux besoins de l'année à venir et des années à venir.

3. Compte tenu des mentions du rapport qui disposent que « L'objectif de Baccarat à 5 ans est de se positionner mondialement, comme un acteur incontournable de l'art de vivre à la Française et de l'exigence de qualité.» (page 41), pensez-vous que ce prélèvement de plus de 10 M€ sur la trésorerie dès-le début de ce plan stratégique participe à la réalisation des objectifs eux- mêmes fondés sur les engagements de l'actionnaire de contrôle d'investir<< 30 à 50 M€ » ?

2. Pour peu que ces décisions soient fondées et non contraire à l'intérêt social, ne pensez-vouspas que ces remboursements, sollicité avant la fin de l'OPA, devaient faire l'objet d'une communication ad hoc aux actionnaires ?

FFC a toujours été et reste très attaché au développement de la société dans sa prochaine phase de croissance et de création de valeur à l'échelle mondiale.

Cette rémunération d'un montant brut de 1 125 000 euros correspond à un «bonus de vente» prévu aux termes d'un avenant daté du 1er juin 2017 au contrat de travail de Daniela Riccardi, initialement conclu avec Groupe du Louvre puis transféré à Compagnie Financière du Louvre, dont le paiement était soumis à la réalisation de missions spécifiques en rapport avec le processus de vente (y compris les réunions préliminaires avec des acheteurs potentiels, les présentation de la direction, la préparation et la présentation de supports marketing comprenant des projections financières et les orientations stratégiques du plan d'affaires) et la réalisation de la vente. Ce « bonus de vente » a été mentionné dans la Note en Réponse déposée par la société auprès de l'Autorité des marchés financiers (visa n° 18-560en date du 11 décembre,2018) dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifié initiée par Fortune Legend Limited.

Si tel n'est pas le cas et dès-lorsque cette charge apparaît « certaine dans son principe et déterminée dans son montant 1 », quels éléments permettent selon vous de ne pas l'intégrer à l'exercice 2018?

4. Tant lors de la précédente assemblée générale que dans le communiqué de la Société du 25 juin 2018 il est fait état d'une rémunération exceptionnelle octroyée à la dirigeante mais non- versée à la date de clôture de 562,5 K€. Ce versement au bénéficiaire est conditionné à sa présence dans l'entreprise au 20 juin 2019. Cette prime et les charges y afférant est-elle provisionnée dans les comptes de 2018 ?

Définir, mettre en œuvre et rationaliser une norme et une pratique globales et claires en matière de prix et de remises pour tous les canaux de vente - 5%

Mettre en place une feuille de route claire pour la mise à niveau du système informatique (couvrant la fabrication, la chaîne d'approvisionnement, la logistique, les ventes, les clients, les ressources humaines, la finance, etc.) et un calendrier - 5%

RÉPONSE 7 :

Les objectifs qualitatifs visent à promouvoir le développement à long terme du baccara. Les objectifs sont définis de manière à améliorer l'image de marque et la portée des produits de la société dans le luxe grand public, ainsi qu'à améliorer le cadre commercial actuel.

En tant que tels, les critères définis pour ces objectifs ne se limitent généralement pas à des objectifs quantitatifs, mais visent plutôt à déterminer si Baccarat a réussi à atteindre certains objectifs et à atteindre certains jalons.

Les conditions de performance qualitatives ci-dessus sont toutes des obligations de résultat. Par exemple, pour les conditions 1 et 4, nous devons voir un accord contraignant en cours de signature pour la deuxième condition, nous avons besoin d'une feuille de route et d'un calendrier de mise à niveau du système informatique clairs et complets pour la troisième condition, nous devons voir la tarification globale et la pratique des rabais sont mises en œuvre et rationalisées en 2019.

Ce sont tous des obligations de résultat. Aucune d'entre elles n'est une obligation de moyens.

QUESTIONS 8 et 9 :

8. Il est mentionné page 30 du rapport qu'un « partage » de la rémunération de la dirigeante sera mis en œuvre et que 25 % de sa rémunération seront supportés par « Baccarat Italie ».

Pouvez-vous nous Indiquer dans quels champs léglslatlf, social et fiscal cette quote-part de rémunération sera prise en charge sur base sociale puis versée ?

Pouvez-vous nous Indiquer, au visa de ce qui précède, si l'ensemble des charges sociales et fiscales afférant à la quote-part de rémunération restera dans le champ des prélèvements réalisés en France ?

9. Il est mentionné page 30 du rapport qu'un «partage» de la rémunération de la dirigeante sera mis en œuvre et que 25 % de sa rémunération seront supportés par « Baccarat Far East Hong- Kong ».

Pouvez-vous nous Indiquer dans quels champs législatif, social et fiscal cette quote-part de rémunération sera prise en charge sur base sociale puis versée ?

Pouvez-vous nous Indiquer, au visa de ce qui précède, si l'ensemble des charges sociales et fiscales afférant à la quote-part de rémunération restera dans le champ des prélèvements réalisés en France ?

RÉPONSES 8 et 9 :

Le rapport de gestion mentionne dans la section relative à la « Politique de rémunération du Directeur Général 2019 » à la page 34 qu'un partage de la rémunération pourrait être mis en place concernant ses rémunérations fixe et variable entre Baccarat SA, Baccarat Far Est et Baccarat Italie. A ce jour, cette répartition de la rémunération n'a pas encore été mise en place et les conditions sociales et fiscales ainsi que les autres contraintes réglementaires éventuelles sont encore à l'étude.

