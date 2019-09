Baccarat : Résultats semestriels 2019 0 30/09/2019 | 08:35 Envoyer par e-mail :

Effet positif des fluctuations monétaires et de la norme IFRS 16 sur la rentabilité opérationnelle

L'EBITDA hors IFRS 16 reflète les effets des ouvertures des points de vente et des dépenses marketing renforcées Chiffre d'affaires : 74,2 M€ En hausse de +7,4% en données publiées et +4,1% à changes comparables EBITDA (1) (2) : + 8,6 M€ (+ 3,0 M€ hors impact IFRS 16 vs + 5,4 M€ en 2018) Résultat opérationnel courant (1) : + 1,2 M€ (+0,3 M€ hors impact IFRS 16 vs +2,3 M€ en 2018) Résultat opérationnel (1) : + 0,6 M€ (Négatif à (0,4) M€ hors impact IFRS 16 vs +1,6 M€ en 2018) Endettement Financier net (2) : 10,7 M€ (6,4 M€ à fin décembre 2018 et 9,0 M€ à fin juin 2018) (1) Le groupe ayant choisi d'appliquer la méthode rétrospective simplifiée, les états financiers au 31 décembre 2018 et 30 juin 2018 n'ont pas été retraités des effets de l'application de la norme IFRS16 - Contrats de location. (2) voir définition ci-après. L'endettement financier net tel que défini par le groupe n'inclut pas les passifs IFRS 16 (s'élevant à 28,4 M€ à fin juin 2019). Le Conseil d'administration de Baccarat, réuni le 26 septembre 2019, a arrêté les comptes consolidés résumés au 30 juin 2019, qui ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes. Le rapport financier semestriel a été déposé à l'AMF et mis à la disposition du public ce jour. Il peut être consulté sur www.baccarat-finance.com. Daniela Riccardi, Directeur Général de Baccarat, a déclaré : « La tendance de l'activité sur le premier semestre continue à être positive, soutenue par la croissance sur tous nos domaines stratégiques. Le canal de distribution « retail et assimilé » bénéficie à la fois d'une croissance organique induite par le succès de la stratégie « cadeaux » et les campagnes de communication, mais aussi des projets uniques et importants en luminaire. Ainsi, en avril dernier, Baccarat a ouvert sa première boutique à Milan, Via Montenapoleone, sur la base d'un nouveau et expérientiel concept Baccarat Boutique, BBar & Lounge. Deux autres ouvertures sont prévues cette année, l'une à Miami Design District et l'autre à Shanghai dans la Concession Française. Nombre d'activités en co-branding avec des marques de luxe comme Saint Laurent, Comme des Garçons, Medicom Bearbrick couplées à notre propre programme d'innovation, une activité digitale intense et la pénétration croissante du e-commerce ont permis à la marque de faire une percée significative dans le monde des Millennials. Les Etats-Unis et la Grande Chine, régions où nous concentrons nos efforts connaissent une croissance accélérée. Les licences de marques stratégiques que nous avons sélectionnées pour élargir l'attrait de la marque et son expérience progressent bien, la licence pour le parfum Rouge 540 étant un succès avéré. » Principaux indicateurs financiers en milliers d'Euros S1 2019 S1 2019 (2) S1 2018 (3) Retraité des impacts IFRS 16 Chiffre d'affaires 74 193 74 193 69 089 Var changes courants 7,4% 7,4% Var changes comparables 4,1% 4,1% EBITDA (1) 8 629 2 987 5 437 en pourcentage du chiffre d'affaires 11,6% 4,0% 7,9% Résultat opérationnel courant 1 247 308 2 274 Autres produits et charges opérationnels (691) (691) (671) Résultat opérationnel 556 (383) 1 603 Résultat financier (770) (354) (19) Résultat net consolidé part du Groupe (318) (841) 997 (1) Cf. définitions ci-après (2) Les données retraitées des impacts IFRS 16 sont présentées à des fins de comparabilité avec l'exercice précédent. (3) Le groupe ayant choisi d'appliquer la méthode rétrospective simplifiée, les états financiers au 31 décembre 2018 et 30 juin 2018 n'ont pas été retraités des effets de l'application de la norme IFRS16 - Contrats de location. Performances opérationnelles et financières

(en milliers d'euros) Cumul

2019 Cumul

2018 Variation à changes courants Variation à changes comparables Europe 27 849 29 704 -6,2% -6,3% Amériques 11 814 9 419 +25,4% +17,1% Japon 22 114 20 200 +9,5% +3,4% Asie hors Japon 9 050 7 139 +26,8% +21,6% Reste du Monde 3 366 2 627 +28,1% +27,9% TOTAL 74 193 69 089 +7,4% +4,1% Analyse de l'activité du premier semestre 2019 (par rapport à la même période en 2018) Le chiffre d'affaires du Groupe ressort à 74,2 M€ sur le premier semestre 2019, soit une progression de +7,4% à changes courants et +4,1% à changes comparables par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. L'évolution du chiffre d'affaires entre les deux périodes a bénéficié de l'impact positif des fluctuations des devises étrangères par rapport à l'Euro depuis le début de l'année, notamment celles du Yen et du Dollar. En Europe, le chiffre d'affaires du premier semestre est en baisse de -6,3% à changes comparables

(-6,2% à changes courants) en raison principalement d'un niveau d'activité plus faible avec nos partenaires stratégiques BtoB (activité flaconnage) et en Europe de l'Est. Il est cependant à noter que la tendance de l'évolution du chiffre d'affaires s'est améliorée au deuxième trimestre avec des revenus de licences de marque en hausse et une bonne tenue de l'activité retail et assimilé dont le commerce en ligne. La région Amériques affiche une progression significative de ses ventes sur le semestre de +17,1% à changes comparables (+25,4% à changes courants). Cette performance résulte à la fois de l'excellente tenue de l'activité aux Etats-Unis, où les ventes progressent sur l'ensemble des canaux de distribution, et de la croissance des ventes en Amérique du Sud. Au Japon, les ventes augmentent de +3,4% à changes comparables (+9,5% à changes courants) au premier semestre, tirées par le réseau retail et assimilé et plus particulièrement par la progression des ventes dans nos boutiques en concession et sur le site de e-commerce. En Asie hors Japon, le chiffre d'affaires à changes comparables est en croissance remarquable de +21,6% sur le premier semestre (+26,8% à changes courants), notamment grâce à une affaire spéciale de conception et d'installation d'une importante et complexe composition luminaire en Chine. Le chiffre d'affaires du Reste du monde signe une progression de +27,9% à changes comparables (+28,1% à changes courants) au premier semestre notamment au Moyen-Orient. L'EBITDA publié après prise en compte de l'application de la norme IFRS 16 depuis le 1er janvier 2019 s'élève à 8,6 M€. Hors impact IFRS 16, l'EBITDA s'inscrit à 3,0 M€ contre 5,4 M€ l'an passé. Cette évolution reflète essentiellement, d'une part, un mix produit défavorable sur le premier semestre et, d'autre part, les coûts d'ouverture des nouveaux points de vente, des investissements marketing renforcés et une hausse des charges de personnel. Le résultat opérationnel courant publié est positif et s'établit à 1,2 M€ au premier semestre 2019. Après neutralisation de l'impact IFRS 16, il est de 0,3 M€ contre 2,3 M€ en 2018 et son évolution reflète la baisse de l'EBITDA, alors que le montant des amortissements est en baisse de 0,4 M€ sur la période. Après prise en compte de l'impact négatif des autres produits et charges opérationnels pour (0,7) M€, d'un montant équivalent à celui enregistré au premier semestre 2018 et composés principalement de coûts de réorganisation et de litiges, le résultat opérationnel publié est positif et s'élève à +0,6 M€ (négatif à (0,4) M€ hors impact IFRS 16 contre un résultat positif de +1,6 M€ en 2018). Le résultat financier publié représente une charge nette de (0,8) M€ contre une légère perte de (0,01) M€ en 2018. La dégradation du résultat financier s'explique à la fois par la comptabilisation des frais financiers sur dettes de location induite par la première application de la norme IFRS 16 pour (0,4) M€ et un résultat de change moins favorable par rapport au premier semestre 2018. Le coût de l'endettement financier hors dettes de location est en baisse sur le semestre passant de (0,5) M€ à (0,3) M€ sous l'effet des remboursements du prêt relais vis-à-vis de Fortune Legend Limited intervenus à sa demande sur le second semestre 2018 et en janvier 2019. En conséquence, le résultat net publié est négatif et s'élève à (0,3) M€ et (0,8) M€ hors impact IFRS 16 contre un profit de 1,0 M€ au premier semestre 2018. Flux de trésorerie et structure financière en milliers d'Euros S1 2019 S1 2019 (1) S1 2018 (2) Retraité des impacts IFRS 16 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement 7 888 2 246 4 357 financier net et impôt Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (1 396) (1 479) (1 424) Impôt sur le résultat payé (1 064) (1 064) (419) Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 5 428 (297) 2 514 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (4 232) (3 532) (34) Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (11 379) (6 354) (1 755) Variation de la trésorerie (10 183) (10 183) 725 Trésorerie d'ouverture 28 477 28 477 28 314 Effet de la variation des taux de change 81 81 101 Variation de la trésorerie (10 183) (10 183) 725 Trésorerie de clôture 18 375 18 375 29 140 (1) Les données retraitées des impacts IFRS 16 sont présentées à des fins de comparabilité avec l'exercice précédent. (2) Le groupe ayant choisi d'appliquer la méthode rétrospective simplifiée, les états financiers au 31 décembre 2018 et 30 juin 2018 n'ont pas été retraités des effets de l'application de la norme IFRS16 - Contrats de location. La trésorerie à fin juin 2019 est de 18,4 M€ contre 28,5 M€ à fin décembre 2018. La consommation nette de trésorerie sur le semestre s'établit à (10,2) M€ contre une génération de trésorerie de +0,7 M€ au premier semestre 2018 : Hors impacts IFRS 16, (0,3) M€ ont été consommés par les activités opérationnelles contre une génération de trésorerie de 2,5 M€ en 2018 principalement du fait de la baisse de l'EBITDA ;

La trésorerie allouée aux opérations d'investissements s'élève à (3,5) M€ (hors impacts IFRS 16) sur le semestre et comprend les investissements relatifs aux ouvertures de boutiques à Milan et Miami ainsi que des investissements dans l'outil industriel et la rénovation de boutiques. Au 1er semestre 2018, les investissements avaient été notamment compensés par le remboursement de fonds d'assurance en garantie des paiements d'indemnités de retraite pour 1,1 M€. La trésorerie allouée aux activités de financement (hors impacts IFRS 16) est de (6,4) M€ au 1er semestre 2019 (contre (1,8) M€ au 1er semestre 2018), résultat principalement du 3ème remboursement partiel du prêt relais d'un montant de (4,0) M€ à l'actionnaire majoritaire, Fortune Legend Limited Sàrl (« FLL »), à sa demande et en vertu des clauses contractuelles, du remboursement d'un dépôt client court terme pour (1,0) M€ et de moindres tirages sur les lignes de crédit court terme au Japon par rapport à fin 2018. en milliers d'Euros juin-19 déc-2018 (1) juin-18 (1) Capitaux engagés 67 612 63 939 62 067 Capitaux Propres 56 936 57 536 53 057 Endettement financier net (EFN) (2) (10 676) (6 403) (9 010) dont Endettement financier brut long terme (17 297) (17 297) (28 947) dont Endettement financier brut court terme (11 627) (17 367) (9 124) dont Trésorerie 18 378 28 480 29 146 dont Juste-valeur des instruments financiers actif 43 18 103 dont Juste-valeur des instruments financiers passif (173) (237) (188) (1) Le groupe ayant choisi d'appliquer la méthode rétrospective simplifiée, les états financiers au 31 décembre 2018 et 30 juin 2018 n'ont pas été retraités des effets de l'application de la norme IFRS16 - Contrats de location. (2) voir définition ci-après. L'endettement financier net tel que défini par le groupe n'inclut pas les passifs IFRS 16 (s'élevant à 28,4 M€ à fin juin 2019). La structure du bilan reste robuste avec un endettement financier net, tel que défini par le Groupe et hors dettes locatives induites par l'application de la norme IFRS 16 (d'un montant de 28,4 M€ à fin juin 2019), à fin juin 2019 de 10,7 M€, contre 6,4 M€ à fin décembre 2018 et 9,0 M€ à fin juin 2018. L'endettement financier brut hors impact IFRS 16 se compose de 11,6 M€ de passifs court terme et 17,3 M€ de passifs long terme auprès de l'actionnaire majoritaire Fortune Legend Limited Sàrl. Le financement auprès de FLL intègre un montant résiduel de 12,16 M€ au titre d'un prêt relais (après des remboursements anticipés de 4 M€ en janvier 2019 et 6,1 M€ en 2018, réalisés à la demande de l'actionnaire et en vertu des clauses contractuelles) et 5,14 M€ au titre d'un autre prêt. Le prêt relais n'est plus assorti de clause de remboursements anticipés depuis le 12 Avril 2019 et l'échéance de la totalité du financement auprès de FLL a été prorogée au 31 décembre 2022. Evènements postérieurs à la clôture : Au cours de sa réunion du 26 septembre 2019, le Conseil d'administration a décidé d'autoriser la signature d'un nouvel avenant au contrat de Prêt relais vis-à-vis de Fortune Legend Limited Sàrl (prêt relais acquis auprès de SDL Investments I Sàrl). Ainsi le délai dont dispose Baccarat pour mandater une banque d'affaires et obtenir des offres de refinancement alternatif est fixé au 31 mars 2022 et la date de remboursement final du prêt relais résiduel de 12,16 M€ est fixée au 31 décembre 2022. Ces nouvelles échéances s'appliquent également au prêt de 5,14 M€. La décomposition des dettes financières (long terme / court terme) présentée ci-dessus tient compte de ces reports d'échéance. Perspectives : 2019 sera la première année de mise en œuvre du plan stratégique initié en 2018. Deux nouvelles implantations stratégiques à Miami et Shanghai sont prévues sur le quatrième trimestre, sur la base du nouveau concept expérientiel « Baccarat Boutique, B Bar & Lounge » de Milan. L'activité BtoB de flaconnage devrait bénéficier de commandes de nouveaux clients alors que la baisse des ventes aux clients historiques observée au premier semestre devrait se poursuivre sur le reste de l'année. Baccarat restera concentré sur l'aboutissement de ces projets et en attend des retours positifs sur cette année et les suivantes. Retrouvez l'intégralité de l'information financière du groupe Baccarat sur le site Internet www.baccarat-finance.com ou sur www.actusnews.com. Contacts Baccarat Pascale Amiel, CFO Caroline de Laurens, Directrice des relations presse et publiques Tél : 01 40 22 11 00 A propos de Baccarat Baccarat (Paris, Euronext, BCRA) est une marque de luxe française internationalement reconnue comme un leader des produits en cristal haut-de-gamme et exclusifs. Depuis sa création en 1764, la société, dont la Manufacture est basée à Baccarat en Lorraine, est synonyme d'un savoir-faire unique et symbole de l'Art de Vivre à la Française. Depuis plus de 250 ans, la marque a inspiré des créateurs de renom du monde en entier. Allant des luminaires d'exception à l'art de la table, des objets de décoration uniques à des bijoux raffinés et du flaconnage sur mesure, les produits de la marque et sa tradition d'excellence sont largement distribués à travers le monde. Depuis le 20 juin 2018, Baccarat est contrôlée par Fortune Fountain Capital, au travers de sa filiale indirecte Fortune Legend Limited Sàrl, immatriculée au Luxembourg. Retrouvez tout l'univers de Baccarat sur www.baccarat.com

www.baccarat.com BACCARAT – Résultats du Premier semestre 2019 Principales définitions Chiffre d'affaires à changes courants et à changes comparables : Le chiffre d'affaires à changes courants correspond au chiffre d'affaires publié. Le retraitement opéré pour obtenir le chiffre d'affaires à changes comparables consiste à convertir le chiffre d'affaires de l'exercice précédent libellé en devises étrangères aux taux de change de l'exercice en cours afin de neutraliser les effets des fluctuations des parités monétaires sur l'évolution de l'activité. Résultat opérationnel courant : Le résultat opérationnel total de Baccarat inclut l'ensemble des produits et coûts directement liés à l'activité, que ces produits soient récurrents ou qu'ils résultent d'opérations atypiques ou ponctuelles. Les « Autres produits et charges opérationnels » regroupent les éléments inhabituels, significatifs qui sont de nature à affecter la performance économique de l'activité opérationnelle. En conséquence, pour le suivi de la performance opérationnelle du Groupe, Baccarat utilise comme solde intermédiaire de gestion le résultat opérationnel courant, défini comme la différence entre le résultat opérationnel et les « Autres produits et charges opérationnels ». EBITDA : Le groupe utilise pour le suivi de sa performance opérationnelle un solde intermédiaire de gestion, l'EBITDA. Cet indicateur correspond au résultat opérationnel courant augmenté des dotations aux amortissements et, le cas échéant, des provisions (nettes de reprises) sur immobilisations et des dotations aux provisions sur engagements au titre des avantages accordés au personnel (nettes de reprises) comptabilisées en résultat opérationnel courant. Les dotations nettes de reprises sur provisions courantes et non courantes ne sont pas retraitées dans le calcul de l'EBITDA. Comme suite à l'application de la norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019 et l'option prise par le groupe pour l'application de la méthode rétrospective simplifiée, le groupe utilisera, à des fins de comparaison, deux notions d'EBITDA : L'EBITDA « publié » tenant compte des impacts IFRS 16 et l'EBITDA hors impact IFRS 16 excluant l'impact de cette nouvelle norme. Un rapprochement entre le résultat opérationnel courant et l'EBITDA avec et sans impact IFRS 16 et les états financiers est fourni dans les notes annexes aux comptes consolidés résumés au 30 juin 2019. Capitaux engagés : Les capitaux engagés représentent la somme des capitaux propres et de l'endettement financier net. Endettement Financier net : L'endettement financier net est constitué de l'endettement financier brut incluant les intérêts courus et non échus diminué de la trésorerie telle que définie par la recommandation 2009R-03 du Conseil National de la Comptabilité. L'endettement financier net inclut la totalité de la juste valeur des instruments financiers comptabilisés à l'actif et au passif du bilan mais n'inclut pas les passifs financiers (« dettes locatives ») résultant de l'application de la norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019. BACCARAT – Résultats du Premier semestre 2019 Comptes consolidés résumés Compte de résultat consolidé (en milliers d'euros) 1er semestre 2019 1er semestre 2018 (1) Chiffre d'affaires 74 193 69 089 Autres produits de l'activité 80 64 Achats consommés y/c variation de stocks (9 059) (3 117) Charges de personnel (34 033) (32 104) Charges externes (23 659) (27 364) Impôts et taxes (952) (931) Dotations aux amortissements (7 320) (3 012) Dotations aux provisions nettes de reprises 2 316 (353) Autres produits et charges opérationnels courants (319) 2 Résultat opérationnel courant 1 247 2 274 Autres produits et charges opérationnels (691) (671) Résultat opérationnel 556 1 603 Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 8 26 Coût de l'endettement financier brut et des dettes de location (729) (474) Autres produits et charges financiers (49) 429 Résultat financier (770) (19) Résultat avant impôt et résultat des entreprises mises en équivalence (214) 1 584 Charge d'impôt sur le résultat (58) (573) Résultat dans les entreprises mises en équivalence (20) (18) Résultat net de l'ensemble consolidé (292) 993 Dont résultat net Part du Groupe (318) 997 Dont résultat net Part des intérêts non contrôlés 26 (4) nombre moyen pondéré d'actions 830 713 830 713 nombre moyen pondéré d'actions (dilué) 830 713 830 713 Résultat de base par action (en euros) (0,35) 1,20 Résultat dilué par action (en euros) (0,35) 1,20 (1) Le groupe ayant choisi d'appliquer la méthode rétrospective simplifiée, les états financiers au 31 décembre 2018 et 30 juin 2018 n'ont pas été retraités des effets de l'application de la norme IFRS16 - Contrats de location. Etat du résultat global consolidé (en milliers d'euros) 1er semestre 2019 1er semestre 2018 (1) Résultat net de l'ensemble consolidé (292) 993 Autres éléments du résultat global : Réévaluation du passif (de l'actif) net au titre des régimes à prestations définies (2) (531) (38) Eléments non recyclables en résultat (531) (38) Ecarts de conversion 150 168 Variation de juste valeur et transferts en résultat liés aux instruments financiers 73 (411) Eléments recyclables en résultat 223 (243) Autres éléments du résultat global net d'impôt (308) (281) Résultat global total (600) 712 Dont Part du Groupe (630) 701 Dont Part des intérêts non contrôlés 30 11 (1) Le groupe ayant choisi d'appliquer la méthode rétrospective simplifiée, les états financiers au 31 décembre 2018 et 30 juin 2018 n'ont pas été retraités des effets de l'application de la norme IFRS16 - Contrats de location. (2) nettes d'impôt Etat de la situation financière consolidée - ACTIF (en milliers d'euros) 30/06/2019 31/12/2018 (1) 30/06/2018 (1) Immobilisations incorporelles 570 2 136 2 264 Immobilisations corporelles 30 955 30 518 30 858 Droits d'utilisation sur contrats de location 28 074 - - Titres mis en équivalence 0 13 0 Autres actifs financiers non courants 5 468 5 252 5 180 Actifs d'impôts différés 3 636 3 254 3 020 Actifs non courants 68 703 41 173 41 322 Stocks et en-cours 54 227 48 601 50 865 Créances clients et comptes rattachés 22 631 23 701 20 855 Créances d'impôts exigibles 719 451 380 Autres actifs courants 9 630 10 305 9 971 Autres actifs financiers courants 431 412 426 Juste valeur des instruments financiers 43 18 103 Trésorerie et équivalents de trésorerie 18 378 28 480 29 146 Actifs courants 106 059 111 968 111 746 Total Actif 174 762 153 141 153 068 (1) Le groupe ayant choisi d'appliquer la méthode rétrospective simplifiée, les états financiers au 31 décembre 2018 et 30 juin 2018 n'ont pas été retraités des effets de l'application de la norme IFRS16 - Contrats de location. Etat de la situation financière consolidée - PASSIF (en milliers d'euros) 30/06/2019 31/12/2018 (1) 30/06/2018 (1) Capital social 20 768 20 768 20 768 Primes liées au capital 24 829 24 829 24 829 Réserves 15 712 11 415 10 987 Réserves de conversion (4 674) (4 820) (5 072) Résultat de l'exercice (318) 4 755 997 Capitaux propres - Part revenant au groupe 56 317 56 947 52 509 Part revenant aux intérêts non contrôlés 619 589 548 Capitaux propres 56 936 57 536 53 057 Emprunts et dettes financières long terme 17 297 17 297 28 947 Dettes locatives long terme 19 601 - - Provisions pour retraites et autres avantages similaires 8 255 7 602 8 440 Provisions 5 402 5 692 5 401 Autres passifs non courants 54 27 29 Passifs d'impôts différés - - 13 Passifs non courants 50 609 30 618 42 830 Provisions 1 880 1 499 1 779 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 428 17 183 15 682 Autres passifs courants 27 215 27 859 30 225 Dettes financières court terme 11 627 17 367 9 124 Dettes locatives court terme 8 795 - - Juste valeur des instruments financiers 173 237 188 Passifs d'impôts exigibles 99 842 183 Passifs courants 67 217 64 987 57 181 Total Passif 117 826 95 605 100 011 Total du passif et des capitaux propres 174 762 153 141 153 068 (1) Le groupe ayant choisi d'appliquer la méthode rétrospective simplifiée, les états financiers au 31 décembre 2018 et 30 juin 2018 n'ont pas été retraités des effets de l'application de la norme IFRS16 - Contrats de location. Etat des flux de trésorerie consolidés (en milliers d'euros) 1er semestre 2019 1er semestre 2018 (1) Résultat net de l'ensemble consolidé (292) 993 Dotations aux amortissements et provisions (2) 7 338 2 059 Variation de juste valeur (15) 227 Plus ou moins-values de cession 58 39 Résultat dans les sociétés mises en équivalence 20 18 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement

financier net et impôt 7 109 3 336 Elimination de la charge d'impôt 58 573 Elimination du coût de l'endettement financier net 305 448 Interêts sur dettes locatives 416 - Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement

financier net et impôt 7 888 4 357 Variation des stocks et en-cours (5 203) (6 706) Variation des clients et autres débiteurs 1 807 75 Variation des fournisseurs et autres créditeurs 2 000 5 207 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (1 396) (1 424) Impôt sur le résultat payé (1 064) (419) Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 5 428 2 514 Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (4 070) (1 265) Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles - - Variation des autres actifs financiers (162) 95 Cessions/remboursements d'actifs financiers - 1 136 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (4 232) (34) Variation de dépôts reçus (1 000) - Remboursements d'emprunts (4 981) (1 309) Remboursement des dettes locatives sur contrats de location (4 609) - Coût de la dette financière nette : intérêts nets payés (373) (446) Intérêts sur dette locative (416) - Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (11 379) (1 755) Variation de la trésorerie (10 183) 725 Trésorerie d'ouverture 28 477 28 314 Effet de la variation des taux de change 81 101 Trésorerie de clôture 18 375 29 140 Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie (10 183) 725 (1) Le groupe ayant choisi d'appliquer la méthode rétrospective simplifiée, les états financiers au 31 décembre 2018 et 30 juin 2018 n'ont pas été retraités des effets de l'application de la norme IFRS16 - Contrats de location. (2) Les dotations aux amortissements et provisions incluent 4703k€ d'amortissements des droits d'utilisation au premier semestre 2019, induits par l'application de la norme IFRS 16 Etats de variation des capitaux propres consolidés Au 30 juin 2019, la variation des capitaux propres se présente de la façon suivante : (en milliers d'euros) Capital Réserves liées au capital Réserves et résultats consolidés Résultats enregistrés directement en capitaux propres Part revenant au Groupe Part revenant aux intérêts non contrôlés Total capitaux propres Au 1er janvier 2019 20 768 24 829 13 064 (1 714) 56 947 589 57 536 Résultat net (318) (318) 26 (292) Autres éléments du résultat global : Variations de juste valeur et transferts

en résultat liés aux instruments financiers 73 73 73 Variation de la réserve de conversion 146 146 4 150 Réévaluation du passif (de l'actif) net au titre des régimes à prestations définies (531) (531) (531) Autres éléments du résultat global - - - (312) (312) 4 (308) Autres mouvements - - - (0) (0) - (0) Au 30 juin 2019 20 768 24 829 12 746 (2 026) 56 317 619 56 936 Au 30 juin 2018, la variation des capitaux propres se présente de la façon suivante : (en milliers d'euros) Capital Réserves liées au capital Réserves et résultats consolidés Résultats enregistrés directement en capitaux propres Part revenant au Groupe Part revenant aux intérêts non contrôlés Total capitaux propres Au 1er janvier 2018 20 768 24 829 8 309 (2 096) 51 810 534 52 344 Résultat net 997 997 (4) 993 Autres éléments du résultat global : Variations de juste valeur et transferts

en résultat liés aux instruments financiers (411) (411) (411) Variation de la réserve de conversion 153 153 15 168 Réévaluation du passif (de l'actif) net au titre des régimes à prestations définies (38) (38) (38) Autres éléments du résultat global - - (38) (258) (296) 15 (281) Autres mouvements - - (2) - (2) 3 1 Au 30 juin 2018 20 768 24 829 9 266 (2 354) 52 509 548 53 057 Le groupe ayant choisi d'appliquer la méthode rétrospective simplifiée, les états financiers au 31 décembre 2018 et 30 juin 2018 n'ont pas été retraités des effets de l'application de la norme IFRS16 - Contrats de location.

