Baccarat : croissance de 4,8% du CA au 2e trimestre

13/08/2018 | 08:13

Baccarat présente un chiffre d'affaires de 36,9 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2018, en croissance de 9,4% à changes comparables. Après prise en compte de l'impact négatif des fluctuations des changes, il a progressé de 4,8% à changes courants.



En données cumulées, le chiffre d'affaires du fabricant d'articles en cristal sur l'ensemble du premier semestre 2018 ressort à 69,1 millions, soit une progression de 6,5% à changes comparables de l'exercice précédent (+0,9% à changes courants).



Baccarat rappelle que Fortune Fountain Capital a finalisé l'acquisition de 88,8% de son capital le 20 juin, achat qui sera suivie du dépôt auprès de l'AMF, dans les prochaines semaines, d'une offre publique obligatoire sur le solde des actions en circulation.



