Baccarat : croissance de 5,2% du CA annuel

28/02/2020 | 18:21

Le groupe annonce un chiffre d'affaires 2019 de 164,0 ME en croissance de +5,2% à changes comparables et +8,7% à changes courants.



Toutes les régions exceptée l'Europe ayant contribué à cette performance.



Au quatrième trimestre 2019, le chiffre d'affaires s'établit à 54,3 ME, en croissance de +11,4% en données publiées par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent.



A changes comparables, le chiffre d'affaires du dernier trimestre 2019 affiche une croissance de +7,9%.



