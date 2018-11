Baccarat : hausse de +9,2% du CA au 3ème trimestre

15/11/2018 | 18:50

Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 33,1 ME au troisième trimestre 2018 en croissance de +9,2% en données publiées par rapport au troisième trimestre 2017.



En données cumulées, le chiffre d'affaires à fin Septembre 2018 s'établit à 102,1 ME, contre 98,8 ME à la fin du troisième trimestre 2017. Il est en hausse de +3,4% à changes courants et +7,0% à changes comparables.



' Le déploiement du plan stratégique du Groupe va se poursuivre et se renforcer au cours du dernier trimestre, qui reste la période de l'année la plus dynamique pour Baccarat ' indique le groupe.



