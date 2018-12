Baccarat : l'OPAS démarre le 13 décembre

12/12/2018 | 15:58

L'AMF a fait connaître que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Baccarat, déposée par la Société Générale pour le compte de Fortune Legend Limited, sera ouverte du 13 décembre 2018 au 4 janvier 2019 inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix de 222,70 euros par action, la totalité des 93.167 actions non détenues par lui, représentant 11,22% du capital. Société Générale se portera acquéreur sur le marché, pour son compte, des actions apportées à l'offre.



A l'issue de l'offre, il n'a pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire ni de demander à Euronext Paris la radiation des actions Baccarat. Euronext Paris fera connaître les conditions de réalisation de l'offre et son calendrier détaillé.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.