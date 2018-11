Baccarat : projet d'OPAS déposé auprès de l'AMF

14/11/2018 | 11:58

Société Générale, agissant pour le compte de Fortune Legend Limited a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Baccarat, au prix de 222,70 euros par action.



Pour rappel, Fortune Legend Limited a franchi en hausse, le 20 juin 2018, les seuils de 30% du capital et des droits de vote de Baccarat et détient, depuis cette date, 88,78% du capital et des droits de vote du spécialiste du cristal.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir les 93.167 actions non détenues par lui, représentant 11,22% du capital. Il n'envisage pas de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire ni de demander la radiation des actions d'Euronext Paris.



