Bénéfice net en hausse au 1er semestre pour Bachem

Zurich (awp) - Bachem a poursuivi sa croissance au premier semestre 2018. Malgré des revenus en baisse en raison de reports de projets, le spécialiste bâlois de la biochimie a vu son bénéfice net progresser à la faveur d'effets de change favorables à 16,5 millions de francs suisses, contre 15,8 millions un an auparavant.

Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) s'est en revanche contracté à 18 millions de francs suisses, un repli de 3,4 millions ou 16% au regard des six premiers mois de 2017, a indiqué vendredi l'entreprise sise à Bubendorf. La marge correspondante s'est inscrite à 16,2%, contre 17,9% au cours des six premiers mois de l'an dernier. Outre l'effet des retards accusés par les projets de certains clients, la contraction reflète aussi une base de coûts plus élevée.

Les revenus nets ont suivi un mouvement identique, se tassant d'une année sur l'autre de 7,2% à 110,9 millions. Bachem assure cependant qu'une augmentation du chiffre d'affaires est attendue en seconde partie d'année.

Le repli observé au premier semestre a tout particulièrement touché les unités Génériques et New Chemical Entities. La premières a vu ses revenus se tasser à 44,1 millions de francs suisses, contre 52 millions douze mois auparavant, ceux de la seconde chutant dans le même temps de 7,6% en devises locales.

Optimisme de mise

Bachem note cependant avoir enregistré une "évolution convaincante" dans le secteur des spécialités chimiques destinées à la recherche et cela malgré un environnement de marché exigeant.

La performance d'ensemble s'est révélée nettement inférieure aux attentes des analystes. Sondés par AWP, les experts tablaient sur des ventes entre 120,5 et 133 millions, l'Ebit entre 22,3 et 24,5 millions et le bénéfice net entre 16,8 et 18,2 millions.

Dans son communiqué, Bachem confirme ses objectifs annuels, avec des ventes et un résultat opérationnel en hausse dans la fourchette de 6 à 10% fixée à long terme. L'entreprise estime qu'elle devrait une nouvelle fois présenter un très bon exercice annuel, à la faveur notamment du report des commandes des clients sur le second semestre. Le carnet d'ordres présente un excellent niveau et l'évolution générale du marché demeure favorable.

vj/jh