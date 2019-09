Bactiguard Holding AB : flambe après un accord avec Zimmer Biomet 0 27/09/2019 | 10:05 Envoyer par e-mail :

L'action de la medtech suédoise spécialisée dans les revêtements antibactériens de haute technicité pour l'univers médical s'envole de 19% à la Bourse de Stockholm, après l'annonce d'un gros contrat avec l'américain Zimmer Biomet. Avec +19% au compteur et un titre qui dépasse 48 SEK, l'action de Bactiguard vient d'éliminer la totalité de sa performance négative en 2019. L'entreprise de Tullinge vient de signer un accord de licence mondial exclusif avec Zimmer Biomet pour des implants orthopédiques traumatologiques, qui lui permettra de recevoir immédiatement 3 M$ plus 2 M$ en fonction du franchissement de certains jalons réglementaires. Le Suédois sera aussi éligible à des redevances sur les ventes futures. "Notre nouveau partenariat mondial a le potentiel d'étendre considérablement les activités de licence actuelles de Bactiguard et d'apporter une contribution substantielle à nos revenus de licence, tant à court terme qu'à long terme", s'est réjoui le CEO Christian Kinch. Les implants orthopédiques en question ont reçu le marquage CE en décembre dernier.

La Rédaction © Zonebourse.com 2019