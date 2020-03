Bactiguard : une opportune communication autour du coronavirus dope le titre

La palme du communiqué du 12 mars le mieux calibré pour le coronavirus se jouera sans doute entre le français Novacyt et le suédois Bactiguard, Eurofins étant distancé malgré une annonce elle aussi très opportune. Bactiguard promeut l'Hydrocyn aqua, un produit à base d'eau qui a prouvé son effet destructif rapide sur des variantes précédentes de coronavirus. Des essais son en cours pour confirmer son efficacité contre le COVID-19. Le produit "tue les bactéries, les champignons et les virus en quelques secondes sans endommager ou irriter l'organisme", selon son promoteur. Ce produit de nettoyage des plaies à base d'alcool et de chlorhexidine est entré dans le portefeuille de Bactiguard en février à la faveur du rachat de Vigilenz.

Cette annonce vaut au Suédois l'une des très rares hausses du jour en Europe : +17,4% à 100,5 SEK en matinée à Stockholm.