BAE Systems : Oddo reste Neutre, objectif de 5,9 GBP

' BAE Systems n'est pas une valeur chère en comparaison de la moyenne européenne et plus encore de la moyenne US. C'est la raison pour laquelle nous pensons que la faiblesse du cours devrait être de courte durée ' indique le bureau d'analyses dans son étude du jour. Oddo reste cependant à Neutre sur la valeur et confirme son objectif de cours de 5.9 GBP.



BAE Systems vient de publier des résultats en baisse au 1er semestre 2018. Le chiffre d'affaires est en repli significatif à la fois par rapport au 1er semestre 2017(-9%) ou par rapport à ses estimations d'Oddo (-8%). ' L'EBITA est quant à lui plus impacté par des problèmes d'exécution dans les divisions Platform & Services (US) et Maritime ' souligne le bureau d'études.



' Le management a maintenu la guidance annuelle, avec un profil de résultat encore plus marqué que les années précédentes. Les éléments négatifs du S1 ne devraient pas se répéter et permettre la réalisation de cet objectif ' estime Oddo.



