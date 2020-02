BAE Systems toujours porté par la hausse des budgets militaires

Londres (awp/afp) - Le groupe de défense britannique BAE Systems a publié jeudi un bénéfice net en hausse de 48% en 2019, grâce à des dépenses militaires toujours importantes dans le monde et notamment aux Etats-Unis.

Son bénéfice net a atteint 1,476 milliard de livres l'an passé (environ 1,9 milliard de francs suisses), pour un chiffre d'affaires en hausse de 9% à 18,3 milliards, selon un communiqué.

BAE Systems explique que "les gouvernements sur les marchés clés continuent de donner la priorité à la défense et à la sécurité", ce qui profite au groupe.

La répartition géographique de ses ventes continuent d'évoluer, avec une hausse du chiffre d'affaires aux Etats-Unis et sur certains marchés internationaux comme le Canada et l'Australie, alors que l'activité au Royaume-Uni et en Arabie Saoudite marque le pas.

Aux Etats-Unis, le budget de la défense pour l'année 2020 doit augmenter de 3% à 738 milliards de dollars, ce qui est de bon augure pour BAE Systems qui participe entre autres au programme d'avions furtifs F-35 notamment pour ce qui relève de l'électronique.

Signe que le groupe mise toujours plus sur le marché américain, il a annoncé fin janvier le rachat de 2 milliards de dollars d'actifs aux groupes américains United Technologies et Raytheon.

BAE Systems compte en outre sur les négociations en cours avec le royaume saoudien pour une commande géante de 48 Eurofighter Typhoon.

Cet avion, qui équipe les forces armées britanniques notamment, est le concurrent du Rafale du groupe français Dassault, mais ses performances ont été relativement modestes jusqu'à présent à l'export.

Mais ses plans pourraient être perturbés par le débat autour des permis d'exportation vers l'Arabie Saoudite.

La justice britannique a estimé l'an dernier que la vente d'armes au Royaume par le Royaume-Uni dans le contexte du conflit au Yémen avait été entachée d'une "erreur de droit", sans suspendre pour autant les exportations militaires britanniques à destination de Ryad. Le gouvernement britannique entend faire appel.

