BAE Systems augmente sa rentabilité au 1er semestre malgré les incertitudes

Londres (awp/afp) - Le groupe britannique de défense BAE Systems a enregistré un bond de son bénéfice net au premier semestre grâce aux dépenses militaires toujours fortes des gouvernements et malgré les nuages géopolitiques.

Le bénéfice net a grimpé de 69% à 795 millions de livres (866 millions d'euros) au cours des six premiers mois de l'année, selon un communiqué publié mercredi.

Cette hausse s'explique principalement par la bonne tenue de son chiffre d'affaires qui a progressé de près de 7% à 9,4 milliards de livres.

"Les gouvernements sur nos principaux marchés continuent de donner la priorité à la défense et à la sécurité et il y a une demande toujours plus forte pour nos produits et services", note le groupe.

Les Etats-Unis sont en particulier un marché essentiel pour BAE Systems qui participe au programme d'avions furtifs F-35 notamment pour ce qui relève de l'électronique.

Son carnet de commandes s'est toutefois légèrement tassé au total à 47,4 milliards de livres, en raison d'un essoufflement de contrats de long terme dans l'aérien partiellement compensé par ses activités aux Etats-Unis.

Le groupe maintient par ailleurs son objectif d'une croissance de 5% du bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'année mais prévient toutefois être encore soumis aux incertitudes géopolitiques avec notamment les interrogations de certains pays autour des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite.

BAE Systems mise énormément sur les négociations en cours avec le Royaume saoudien pour une commande géante de 48 Eurofighter Typhoon.

Cet avion, qui équipe les forces armées britanniques notamment, est le grand concurrent du Rafale du groupe français Dassault, mais ses performances ont été relativement modestes jusqu'à présent à l'export.

Le groupe redoute notamment les conséquences de la décision prise il y a quelques mois par l'Allemagne de geler ses ventes d'armements au Royaume saoudien, alors même que Berlin est partie prenante du programme Eurofighter.

De son côté, la justice britannique a récemment estimé que la vente d'armes à l'Arabie saoudite par le Royaume-Uni dans le contexte du conflit au Yémen avait été entachée d'une "erreur de droit", sans suspendre pour autant les exportations militaires britanniques à destination de Ryad.

BAE Systems explique suivre de près la situation et avertit du fait que l'éventuelle perte de permis d'exportation vers l'Arabie Saoudite pourrait affecter sa capacité à continuer d'approvisionner le Royaume.

afp/buc