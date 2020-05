Baikowski : Board Administrateurs au 13.05.2020 0 27/05/2020 | 13:58 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires 1/6 Composition, mandats et fonctions exercés par les administrateurs Le Conseil d'administration est composé de 5 membres, dont 2 membres indépendants au sens du Code Middlenext. Le tableau ci-dessous constitue une présentation synthétique du conseil d'administration de la Société. Administrateur Annéepremière Echéancedu indépendant nomination mandat M. François-Xavier Entremont non 2018 2022 (Président du conseil d'administration) Provendis SA (Lux), représenté par M. Stéphane non 2018 2022 Rosnoblet Union Chimique SC, représenté par M. Jean Guittard non 2018 2021 M. Dominique Vincent oui 2018 2020 M. Claude Djololian oui 2018 2020 Figure ci-dessous l'analyse de l'indépendance de chaque administrateur au regard des critères édictés par le Code Middlenext. M. François- Provendis et Union Chimique M. Dominique M. Claude Critères (1) Xavier M. Stéphane et M. Jean Vincent Djololian Entremont Rosnoblet Guittard Critère 1 :Salarié mandataire social de la Société ou d'une ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ société de son groupe au cours des 5 années précédentes Critère 2 :Relations d'affaires ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ significatives Critère 3 :actionnaire de référence ou pourcentage de ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ vote significatif Critère 4 :relation de proximité ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ou lien familial Critère 5 :Commissaire aux ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ comptes Dans ce tableau, ✔ représente un critère d'indépendance satisfait et ✖ représente un critère d'indépendance non satisfait. S.A. au capital de 4 589 581,25 € Baikowski® S.A. Tel: +33 (0)4 50 22 69 02 R.C.S Annecy B 303 970 388 1046 route de Chaumontet Fax: +33 (0)4 50 22 28 92 APE 2013 B BP 501 - 74330 Poisy - France www.baikowski.com Code TVA : FR 14303970388 2/6 Figurent ci-dessous le profil, l'expérience et l'expertise de chacun des administrateurs. Figurent ci-dessous le profil, l'expérience et l'expertise de chacun des administrateurs. François-Xavier Entremont Age et nationalité : 48 ans, nationalité française Première nomination : 26 novembre 2018 Echéance du mandat : Assemblée générale réunie en 2022 statuant sur les comptes de l'exercice 2021 Actions détenues : 19 400 Principales activités exercées en dehors de la Président-Directeur Général de PSB Industries Société : Mandats en cours : •Mandats et fonctions dans les sociétés - du groupe •Mandats et fonctions dans les sociétés - Président du conseil d'administration et Directeur général de PSB extérieures au groupe : (sociétés cotées Industries françaises, sociétés non cotées - Directeur général de : françaises, sociétés cotées étrangères, ▪ C+N Poland sociétés non cotées étrangères) ▪ Ceica Plasticos - Cogérant de MB investissement - Administrateur de Financière Celinor - Président de : ▪ Mar-Lee (USA) ▪ Topline Michigan (USA) ▪ Topline Products (USA) ▪ C+N Packaging (USA) ▪ Topline Tianjin (Chine) ▪ Gustar Finance SAS Mandats ayant expiré au cours des cinq - Représentant permanent en tant qu'administrateur de MB Investissement dernières années - Administrateur de : ▪ Baikowski SAS ▪ CGL Pack Service SAS ▪ Texen SAS ▪ Administrateur de Financière Celinor ▪ Président du conseil d'administration et Directeur général Société Anonyme Gestion Immobilière et de Réalisation commerciale (Sagir) Nom : Provendis SA (Lux), représenté par M. Stéphane Rosnoblet Age et nationalité : 51 ans, nationalité française Première nomination : 26 novembre 2018 Echéance du mandat : Assemblée générale réunie en 2022 statuant sur les comptes de l'exercice 2021 Actions détenues : 794 206 Principales activités exercées en dehors de la Directeur Général du Groupe Provencia Société : Mandats en cours : •Mandats et fonctions dans les sociétés - du groupe S.A. au capital de 4 589 581,25 € Baikowski® S.A. Tel: +33 (0)4 50 22 69 02 R.C.S Annecy B 303 970 388 1046 route de Chaumontet Fax: +33 (0)4 50 22 28 92 APE 2013 B BP 501 - 74330 Poisy - France www.baikowski.com Code TVA : FR 14303970388 3/6 •Mandats et fonctions dans les sociétés Mandats dans les Sociétés Anonymes : extérieures au groupe : (sociétés cotées ▪membre du Directoire de PROVENDIS S.A. françaises, sociétés non cotées ▪Représentant permanent de la société PROVENDIS S.A., françaises, sociétés cotées étrangères, Administrateur de P.S.B. INDUSTRIES sociétés non cotées étrangères) ▪membre et Président du Conseil d'Administration de la Société Anonyme Sportive Professionnelle S.A.S.P. GRENOBLE FOOT 38 Mandats dans les Sociétés par Actions Simplifiées : ▪ Président de STEFANO ▪Directeur Général de SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION PROVENCIA ▪ Membre et Président du Conseil de Direction de COMPTOIR SAVOYARD DE DISTRIBUTION - C.S.D. ▪Membre du Directoire, Président du Directoire et Président de la société - PROVENCIA NOVEL - PROXIMA ▪Représentant de PROVENCIA NOVEL au Conseil de Direction de SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION PROVENCIA ▪ Représentant de SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION PROVENCIA, Présidente - CDIS - DOUVAINE DISTRIBUTION - DUPARC ET GESLIN - PROCARED ▪ Représentant de PROVENDIS S.A., Présidente de GENEVOIS DISTRIBUTION ▪Représentant de PROVENDIS S.A., Directeur Général - ALPADISTRI - VAL 4 ▪Gérant de la Société en Nom Collectif PROVENDIS SERVICES ▪Gérant de la Société Civile LATOUR ▪ Représentant de «SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION PROVENCIA», Gérante de SCI LADYOAK ▪Représentant de «DUPARC ET GESLIN», Gérante de DISTREV Mandats ayant expiré au cours des cinq - Administrateur de Baikowski SAS dernières années - Administrateur de CGL Pack Service SAS - Administrateur de Texen SAS - Directeur général de Mitaz Distribution - Représentant permanent de Provendis SA (Fr) en sa qualité de Président de : ▪ La Novaz Distribution ▪ SAS Bernard - Représentant permanent de SE Provencia en ses qualités de Directeur général et d'administrateur de CDIS - Représentant permanent de SE Provencia en sa qualité de Président de Rochette Distribution - Membre et Président du Conseil d'administration de - Comptoir Savoyard de Distribution (CSD) Nom : Union Chimique SC, représentée par M. Jean Guittard Age et nationalité : 63 ans, nationalité française Première nomination : 26 novembre 2018 Echéance du mandat : Assemblée générale réunie en 2021 statuant sur les comptes de l'exercice 2020 Actions détenues : 1 072 715 S.A. au capital de 4 589 581,25 € Baikowski® S.A. Tel: +33 (0)4 50 22 69 02 R.C.S Annecy B 303 970 388 1046 route de Chaumontet Fax: +33 (0)4 50 22 28 92 APE 2013 B BP 501 - 74330 Poisy - France www.baikowski.com Code TVA : FR 14303970388 4/6 Principales activités exercées en dehors de la Président Directeur Général du Groupe GAZECHIM Société : Mandats en cours : Mandats et fonctions dans les sociétés du groupe Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés non cotées françaises, sociétés cotées étrangères, sociétés non cotées étrangères) M. Jean Guittard : Président de :

Abyla Aerochem Brisson 15 Brisson 17 Brisson 18 Brisson 19 Brisson 20 C2l Calorie Fluor Composites Distribution Euromere Gaz Technologies Gazechim Gazechim Composites Gazechim Froid Gazechim Plastics France Groupe Gazechim Composites Groupe Gazechim Froid Groupe Gazechim Gaz Groupe Gazechim Plastiques Groupe Gazechim Services H2g Olympiade Union Chimique Participation

Président du conseil d'administration de :

Brisson 3 Resipol Multigas

Gérant de :

Brands Mctechnics Grp4u Resicom Immo G Immogroupe G Union Chimique SC

Administrateur unique de :

Gazechim Plastics Italia Gruppo Gazechim Italia Gazechim Plastics Romania Gazechim Composites Iberica Kimikal Gazechim Plastics Iberica

Administrateur délégué de Gazechim Plastics Benelux

Director de :

Gazechim Composites Uk Gazechim Plastics Uk Mouldlife Limited

Administrateur de :

Imatec Refrigerant Italia CIC Sud Ouest

S.A. au capital de 4 589 581,25 € Baikowski® S.A. Tel: +33 (0)4 50 22 69 02 R.C.S Annecy B 303 970 388 1046 route de Chaumontet Fax: +33 (0)4 50 22 28 92 APE 2013 B BP 501 - 74330 Poisy - France www.baikowski.com Code TVA : FR 14303970388 5/6 ▪ PSB SA - Membre du Board of Directors de : ▪ Gazechim Composites Norden ▪ Gazechim Plastics Norden ▪ Harp International Holding Limited ▪ Harp International Limited Mandats ayant expiré au cours des cinq Président de : dernières années ▪ Preclos Participations ▪ Brisson 12 SAS Nom : M. Dominique Vincent Age et nationalité : 55 ans, nationalité française Première nomination : 26 novembre 2018 Echéance du mandat : Assemblée générale réunie en 2020 statuant sur les comptes de l'exercice 2019 Actions détenues : 300 Résumé des principaux domaines Ingénieur chimiste (ENSCP), Mastère Gestion/Marketing (ESSEC) et d'expertise et d'expérience : diverses formations continues (MIT, Stanford...) Direction d'activités de chimie de spécialité, dans des environnements multi-culturels (EU, US, Asie...), multi- concurrentiels. Définition, mise en œuvre de stratégies adaptées : redéploiement, relance, restructuration d'activités… Révision de la gouvernance. Principales activités exercées en dehors de la Vice-Président Economies et Affaires Nouvelles - Branche Société : Raffinage & Chimie du Groupe TOTAL SA Mandats en cours : •Mandats et fonctions dans les sociétés - du groupe •Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés non cotées Gérant de SCI FASCD1789 françaises, sociétés cotées étrangères, sociétés non cotées étrangères) Mandats ayant expiré au cours des cinq - Président-Directeur général de Cray Valley SA - Président du conseil d'administration de Cray Valley Italie dernières années - Administrateur de : ▪ Cray Valley Idemitsu Corp (Japon) ▪ Cray Valley HSC Asia Ltd (Hong Kong) ▪ Cray Valley Guangzhou Chemical Co Ltd - Président Directeur Général de CCP Composites SA - Président du conseil d'administration de : ▪ CCP Composites (Espagne) ▪ CCP Composites Ltd (UK) - Administrateur de : ▪ CCP Composites do Brasil (Brésil) ▪ CCP Composites Korea (Corée) ▪ JEC SA S.A. au capital de 4 589 581,25 € Baikowski® S.A. Tel: +33 (0)4 50 22 69 02 R.C.S Annecy B 303 970 388 1046 route de Chaumontet Fax: +33 (0)4 50 22 28 92 APE 2013 B BP 501 - 74330 Poisy - France www.baikowski.com Code TVA : FR 14303970388 6/6 Nom : M. Claude Djololian Age et nationalité : 80 ans, nationalité française Première nomination : 26 novembre 2018 Echéance du mandat : Assemblée générale réunie en 2020 statuant sur les comptes de l'exercice 2019 Actions détenues : 280 Résumé des principaux domaines Ingénieur Génie Chimique de l'INPT - ENSIA7, Ecole Nationale d'expertise et d'expérience : Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques Et Technologiques à Toulouse Formation en Management à l'INSEAD CEDEP (L'Institut européen d'administration des affaires - Centre Européen d'Éducation Permanente) Principales activités exercées en dehors de la Consultant en stratégie Société : Mandats en cours : •Mandats et fonctions dans les sociétés du groupe •Mandats et fonctions dans les sociétés - Administrateur de : extérieures au groupe : (sociétés cotées ▪ Technosup ▪ Scène Nationale de Bonlieu françaises, sociétés non cotées françaises, sociétés cotées étrangères, sociétés non cotées étrangères) Mandats ayant expiré au cours des cinq - Administrateur de Mecalac dernières années - Administrateur de Baikowski SAS - Président de FormaSup Pays de Savoie - Président de la commission Internationale CCIR Rhône Alpes S.A. au capital de 4 589 581,25 € Baikowski® S.A. Tel: +33 (0)4 50 22 69 02 R.C.S Annecy B 303 970 388 1046 route de Chaumontet Fax: +33 (0)4 50 22 28 92 APE 2013 B BP 501 - 74330 Poisy - France www.baikowski.com Code TVA : FR 14303970388 La Sté Baikowski SA a publié ce contenu, le 27 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

