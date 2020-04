Baikowski : Exercice 2019

Des bases solides, des ambitions confirmées

« Alors que l’année 2019, s’inscrit comme le premier exercice pour Baikowski® (Paris:ALBKK) devenu autonome, notre Groupe confirme ses bases solides dans un contexte économique complexe où sa capacité d’innovation et son agilité industrielle constituent des atouts de choix pour servir ses marchés mondiaux à cycles longs. Cette force, doit nous permettre de traverser, en prenant soin de tous nos collaborateurs, la dure épreuve de la crise sanitaire qui secoue notre monde moderne et conserver intactes nos ambitions pour l’avenir. »

Benoît GRENOT - Directeur Général

Données consolidées (en millions d'euros) 2019* 2018 Variation Chiffre d’affaires 40,5 42,2 - 4,2 % EBITA (Résultat opérationnel avant écart d’acquisition et mises en équivalence) 2,5 5,5 - 54,6 % en % du chiffre d’affaires 6,2 % 13,1% EBIT (Résultat opérationnel) 3,3 6,3 -47,0 % Résultat net part du groupe 2,6 4,5 - 41,4%

*Statut des comptes annuels 2019 à l’égard de l’audit : les procédures d’audit sur les comptes sont terminées et le rapport d’audit des Commissaires Aux Comptes est en cours d’émission.

Le chiffre d’affaires annuel consolidé du Groupe Baikowski® pour l‘exercice 2019 s’établit à 40,5 M€ en retrait de -4,2 % par rapport à une année 2018 peu comparable. L’activité a été principalement marquée par une dynamique de ventes accrue des produits de polissage et des applications très techniques (céramiques...) qui s’inscrit dans des cycles longs (plusieurs années). Cette croissance embarquée a permis d’endiguer partiellement la décroissance de l’éclairage traditionnel et le ralentissement conjoncturel des grands marchés automobile et électronique. Fidèle à sa stratégie de développement par l’innovation, outre l’acquisition de la société Mathym en septembre, le groupe a consacré sur l’exercice plus de 5% de son chiffre d’affaires à son budget de R&D.

Le résultat opérationnel, impacté par le recul du chiffre d’affaires et un mix produits défavorable, enregistre une baisse de 47% à 3,3 M€, soit 8,2% du chiffre d’affaires.

Après un résultat financier contenu de -0,3 M€ et un IS de -0,4 M€ le Résultat Net Part du Groupe s’établit à 2,6 M€ soit 6,4% du chiffre d’affaires.

Les capitaux propres qui s’élèvent à 33,3 M€ pour une dette financière nette de 19,0 M€ permettent au Groupe d’afficher un gearing (dette financière nette/situation nette) de 57 % à fin 2019.

Doté de fondamentaux solides et fort de sa stratégie d’innovation sur des marchés long terme et porteurs, le groupe confirme son plan de marche.

A court terme, le groupe, suivant scrupuleusement l’évolution de la pandémie, a mis en place des mesures strictes de prévention des risques et a recours au dispositif d’activité partielle proposées par le gouvernement. Mobilisé pour servir ses clients selon l’évolution géographique de la pandémie, Baikowski® fera un point sur l'impact de cette crise lors de la publication de son chiffre d’affaires semestriel.

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée Générale de ne pas verser de dividendes pour l’exercice 2019.

Prochain rendez-vous :

30 juillet 2020 – Publication du Chiffre d’Affaires du 1er Semestre 2020

A propos de Baikowski® : Société centenaire leader dans la fabrication de minéraux industriels de spécialités, Baikowski® est spécialisée dans la confection de poudres et formulations d’alumine ultra pures, ainsi que d’autres oxydes tels que le spinelle, la ZTA, le YAG, le cérium pour des applications céramiques techniques, polissage de précision, cristaux, et additifs ou revêtements. La qualité des produits Baikowski® permet de servir des marchés high-techs variés (éclairage, horlogerie et téléphonie, microélectronique, automobile, défense et médical). En 2018, Baikowski® a réalisé un chiffre d’affaires de 42 millions d’euros.

