Baikowski : Formulaire - Vote par procuration Pouvoir

Rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés et sur les conventions réglementées visées à l'article L.

l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire des actionnaires, qui se tiendra au siège social de la société, le mardi 23 juin 2020 à 9 heures,

Approbation des comptes sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Approbation des comptes consolidés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Approbation des conventions réglementées.

Affectation du résultat 2019.

Autorisation donnée à la Société de racheter ses propres actions.

Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Claude Djololian.

Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Dominique Vincent.

A titre extraordinaire:

Modification statutaire - Suppression du terme « jetons de présence ».

A titre ordinaire:

Pouvoirs pour formalités.

Et, éventuellement, à toute Assemblée postérieure ayant le même ordre du jour et rendue nécessaire pour cause d'ajournement, d'absence de quorum ou pour toute autre cause.

Signer à cet effet toutes feuilles de présence, prendre part à toutes délibérations, émettre tous votes, conférer ou accepter toutes fonctions, signer tous procès-verbaux, tous actes et pièces, substituer et généralement faire le nécessaire.

Déclarant avouer et ratifier par avance tout ce qui sera fait en mon nom.

Fait à ........................................................

Le ........................................................

Signature (1)

Faire précéder la signature des mots " Bon pour pouvoir "

écrit de la main du mandant.