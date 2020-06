Baikowski : June 25 - Approval of the resolutions at shareholders' meeting (in French only)

COMMUNIQUE DE PRESSE

LE 25 JUIN 2020, 18H

Compte-rendu de l'Assemblée Générale

Les actionnaires de Baikowski®, qui se sont exprimé ce jour en Assemblée Générale Mixte Annuelle, ont approuvél'intégralité desneuf résolutions proposées par le Conseil d'administration, notamment:

•L'approbation des comptes sociauxet consolidésde l'exercice clos le 31 décembre 2019,

•L'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019,

•L'autorisation à donner auConseil d'administration d'acquérir des titres dans le cadre des dispositionsdes articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce.

Tous les résultats des votes des résolutions seront prochainement disponibles sur lesite internet du Groupe:à la rubrique Finance / Espace actionnaires.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affairessemestriel 2020, le 30 juillet 2020

A propos de Baikowski®:Société centenaire leader dans la fabrication de minéraux industriels de spécialités, Baikowski®est spécialisée dans la confection de poudres et formulations d'alumine ultra pures, ainsi que d'autres oxydestels que le spinelle, la ZTA, le YAG, le cérium pour des applications céramiques techniques, polissage de précision, cristaux, et additifs ou revêtements. La qualité des produits Baikowski® permet de servir des marchés high-techs variés (éclairage, horlogerie et téléphonie, microélectronique, automobile, défense et médical). En 2019, Baikowski® a réalisé un chiffre d'affaires de40,5millions d'euros.

Contact :

Communication financière

J. Gacoin / V. Boivin +33 (0)1 75 77 54 65finance@baikowski.com

Retrouvez l'ensemble desinformations de la société sur :www.baikowski.com- finance@baikowski.com

Euronext : ALBKK-ISIN : FR0013384369