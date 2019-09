Baikowski® : Mise à disposition du rapport semestriel 2019

Regulatory News:

Baikowski® (Paris:ALBKK) annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son rapport semestriel au 30 juin 2019.

Ce document peut être consulté sur le site internet du Groupe : http://www.baikowski.com/investors

A propos de Baikowski® : Société centenaire leader dans la fabrication de minéraux industriels de spécialités, Baikowski® est spécialisée dans la confection de poudres et formulations d’alumine ultra pures, ainsi que d’autres oxydes tels que le spinelle, la ZTA, le YAG, le cérium pour des applications céramiques techniques, polissage de précision, cristaux, et additifs ou revêtements. La qualité des produits Baikowski® permet de servir des marchés high-tech variés (éclairage, horlogerie et téléphonie, microélectronique, automobile, défense et médical). En 2018, Baikowski® a réalisé un chiffre d’affaires de 42 millions d’euros.

Retrouvez l’ensemble des informations de la société sur : www.baikowski.com- finance@baikowski.com

Euronext : ALBKK - ISIN : FR0013384369

